„Už jde o lidská práva.” Chudé Vánoce? Křeček uhranul. Horší, než se čekalo

Současná ekonomická krize a energetická krize se dotkne podle ekonoma Lukáše Kovandy aspoň částečně milionů domácností. Na CNN Prima News uvedl, že Vánoce budou chudší, ale zároveň to budou nejdražší svátky v historii ČR. Na jaře, na Velikonoce, bude podle něj ještě hůř. ParlamentníListy.cz se v anketě zeptaly, zda je tomu tak, a co s tím.

„Lidé u nás na Vánocích moc nešetří. Budou pro větší část obyvatelstva o něco chudší, ale hlavně o hodně dražší. Pro občany s nižšími příjmy to budou nepochybně chudší Vánoce. Pan Kovanda má pravdu v tom, že na Velikonoce může být ještě hůř, protože nevíme, jak zima dopadne. Nevíme, zda budeme mít dostatek energie, plynu a kam až se až ceny a inflace dostanou. Zatím to vypadá, že inflace bude ještě narůstat a zdá se mi, že vláda musí přijít s jasným řešením, které bude výhodné pro Českou republiku bez ohledu na některé další státy, především bez ohledu na to, co bude tvrdit Evropská unie. Němci jdou vlastní cestou, neohlížejí se na okolní státy, a to tím, jak třeba podporují svůj průmysl. My k tomu také musíme najít odvahu. Musíme umět snížit cenu energií, máme na to prostředky. Pokud vláda nepřijde s tímto jasným řešením, pro občany České republiky to bude znamenat i po Vánocích velkou chudobu, zejména pro chudší část populace,“ varuje Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

„Situace se již, podle mě, dotýká lidských práv. Člověk, který nemá dostatek prostředků, aby mohl žít normální život, aby dosáhl na bydlení a mohl si občas něco koupit, nebo si doma zatopit, asi nebude spokojen s tím, že má svobodu slova a právo se shromáždit. Bude spíš chtít realizovat své právo na štěstí, na lepší život, a ostatní práva bude, k jejich škodě, považovat jen za lidskoprávní balast,“ upozornil Stanislav Křeček, veřejný ochránce práv, ombudsman.

„Čekají nás skutečně těžké časy. Nejsem si jistý, zda se hloubka nadcházející krize projeví už před letošními Vánocemi. Dopady zdražování energií se mohou v některých případech plně projevit až příští rok. Stejně tak pravděpodobně v příštím roce dojde k největším rizikům pádu firem a k růstu nezaměstnanosti. V každém případě je potřeba, aby vláda hledala potřebná řešení hned. Je pět minut po dvanácté,“ okomentoval Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

„Bohužel musím souhlasit. Naši ekonomové na to upozorňují a varují Fialovu vládu už od jara. Ale tato arogantní a neschopná vláda si stále myslí, že to za ni vyřeší EU. Nevyřeší! Nezbývá než vyprovodit zločinnou lokajskou Fialovu politickou garnituru z vládních křesel dřív, než bude opravdu pozdě. Pro nás všechny,“ domnívá se Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory.

„Měnit osud společnosti či jednotlivce podle toho, jestli budou Vánoce chudší nebo nejchudší – v kontextu dnešní doby, kdy si žijeme, zejména naše společnost, v naprostém dostatku – je opravdu zvrácené. Naopak se můžeme všichni přiblížit naději, se kterou očekáváme příchod Ježíška. Ten se narodil naopak ve chlévě, kdy pro něj jinde nezbylo místo. Nám se stane jen to, že se stoly nebudou tolik prohýbat, což má svoje kouzlo, že toho méně vyhodíme do kontejnerů. No a pokud si pod stromeček nadělíme čas, který strávíme v kruhu svých nejbližších, tak bychom naopak měli nejbohatší Vánoce v naší historii,“ konstatoval Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

„Lukáš Kovanda se ve svých předpovědích moc neplete. 20 let nafukujeme dluhovou bublinu a ideologicky se snažíme řídit ekonomiku, bojovat proti klimatu, zvětšovat státní aparát a budovat společnost na hliněných nohou. Tyto Vánoce sklidíme, co tady vlády včetně této rozsévaly 20 let, a jestli bude hůř, je už otázka vývoje. Vláda stále ještě může změnit trend a začít dělat věci jinak. Své důsledky to nepřinese hned, ale někdo začít musí. Zatím to ovšem vůbec vypadá, že vláda spíše problémy prohlubuje a že naději na skutečnou změnu k lepšímu může přinést až vláda další,“ uvedl Libor Vondráček, předseda Svobodných.

„Inflace je letos rekordní, což kupní sílu před svátky omezí. Oproti roku 1993, kdy inflace byla podobná, je ale ekonomický výkon ČR násobně vyšší. Řešit, jak se adaptovat na současný energetický šok, mám za důležitější než sýčkování pana Kovandy. Defétismus není odpověď. Tou je nezbytný sociální polštář a racionální transformace energetiky nejen v ČR, ale i v celé EU do více bezpečné podoby,“ vysvětlil Jiří Dolejš, poslanec KSČM v období 2002 až 2021.

„Drtivou většinu obyvatel ČR čekají opravdu chudé Vánoce a pod stromečkem spíše obavy z budoucnosti. Malá skupinka lidí bude naopak mít štědré Vánoce – byznys v energetice především, a ústavní činitelé, kterým od Nového roku narostou jejich platy mnohem více než například lidem s minimální mzdou, kterým pan ministr Jurečka chce při 18% inflaci přidat 350 Kč. Co s tím? Krizový management státu – musí přijít vláda sebevrahů, která se nebude ohlížet na budoucí volební preference (proto ideálně odbornický kabinet) a provede ČR hlubokou energetickou a hrozící ekonomickou a sociální krizí,“ objasnil Michal Hašek, bývalý hejtman Jihomoravského kraje, expředseda Asociace krajů a někdejší místopředseda ČSSD.

„Pan Kovanda a bankéři obecně mají obavy? Toto bohapusté pokrytectví mi obrací žaludek naruby! Co udělají pro to, aby poctivě pracující měli aspoň nějaké jistoty a důstojné platy a mzdy? To neříkají! A přitom vláda co druhý argument zdůvodňuje jejich radami a názory!“ sdělil Leo Luzar, bývalý poslanec a místopředseda KSČM.

„Pomoci by mohla vláda například s finančním přilepšením pro rodiny s dětmi,“ doporučil Marian Keremidský, 1. místopředseda Strany práv občanů.

„Když pan ekonom Kovanda očekával katastrofu, tak má určitě pravdu. On je stejně jako já ve věštění tragédií neomylný,“ je přesvědčen Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu ODS.

„Ano, souhlasím. Konec roku bude pro většinu lidí velmi těžký, především z ekonomického a sociálního hlediska. Bohužel, vláda si neuvědomuje, že sociální dávky nejsou adekvátní pomocí. Je potřeba udělat zásahy daňové (například snížit daně u základních surovin) a především řešit neustále rostoucí ceny za energie. Podpora války na Ukrajině naší ekonomice nijak nepomáhá,“ uvedla Hana Aulická Jírovcová, zastupitelka Mostu, bývalá poslankyně KSČM.

„Jistě. To je snad zřejmé každému soudnému človíčkovi. A obávám se, že je to jen začátek začátku. Jak by asi řekl Sir Winston. Pochopitelně jsou tu i ti, pro které nejen Vánoce budou ještě bohatší. Ale o tom ten tvrdý kapitalismus přece je. Vydělávat se totiž dá i na válce, krizích, chudobě. Nu tak těm opravdu „schopným“, jak se říká, jako většinou pravicově orientovaný národ držme palce. A my prostí ústa. Vždyť ti námi zvolení tam nahoře slíbili, že nikoho padnout nenechají. Trpělivost, snad jim věříme, Nebo už míň? Nechť si každý odpoví sám. A mimo jiné poděkujme Německu. Soused k pohledání,“ okomentoval Jiří Koskuba, primář ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze, bývalý poslanec ČSSD.

„Obávám se, že chudé Vánoce nejsou tím nejdůležitějším, co by nás mělo trápit. Trápit by nás mělo zejména to, že řada lidí bude mít problém zaplatit energie, nájem a další životně nezbytné věci. Na to ve Sněmovně upozorňujeme již řadu měsíců, vláda ale stále neslyší. Přitom je tou jedinou, kdo může něco udělat. V její moci je finanční pomoc lidem, zvýšení minimální mzdy, opravdové zastropování cen energií na udržitelnou úroveň. Hrozí (a už bohužel nastupuje) vlna zavírání firem, to znamená lidi bez práce, potenciálně závislé na pomoci od státu. Hrozí nejen to, že některé zboží a služby budou neúměrně zdražovat, ale také jejich nedostatek. A vláda stále jako by nic neviděla. Tu asi život lidí ve středněpříjmových a nízkopříjmových domácnostech nijak netrápí. Natož to, jaké v nich budu Vánoce,“ sdělila Jana Pastuchová, poslankyně hnutí ANO, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny.

„Tato vláda svým vyčkáváním a neřešením skutečných problémů pro to dělá maximum. Nejenže Vánoce budou chudé, ale tou dobou už lidé nebudou mít na teplo a světlo. Navíc firmy začnou vlivem energetické krize zavírat provozy, podnikatelé krachovat nebo se přesouvat do zemí, které se k problémům stavějí zodpovědně! Na dlažbě se octne množství pracovitých zaměstnanců a jejich děti zažijí nejhorší Vánoce. Opravdu se nemáme nač těšit – a poděkujte za to patlalům profesora Fialy,“ ohodnotil Marek Novák, poslanec hnutí ANO, člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„Lukáš Kovanda patří podle mě mezi naše nejlepší ekonomy, takže v tomto ohledu bych mu věřil. I když samozřejmě pokles blahobytu je vždycky relativní. To, co dnes pokládáme za chudé Vánoce, by před třiceti lety byl standard. Že bude ještě hůř, je celkem evidentní. Hůř bude, až lidé začnou vyčerpávat svoje úspory, pokud tedy vůbec nějaké mají. Na druhou stranu, žádná krize netrvá věčně, nevěřím, že je možné něco jako konečná, finální ekonomická krize, která bude znamenat rozvrat, ze kterého už nebude cesty zpět. Je pouze otázka, zda stát ve snaze krizi nějak takzvaně řešit nezadělá na další krize v budoucnu. Zpravidla to tak je. A jediná cesta, jak se tomu vyhnout, je podle mého názoru radikální zeštíhlení státu, snížení daní, rušení regulací, zkrátka najet na myšlenku laissez faire kapitalismu. V žádném případě to není kouzelné řešení, které zafunguje přes noc. Ale jedna záruka by tady byla – až by se krize přehnala, měli bychom tady zdravé základy,“ uvedl Luboš Zálom, místopředseda Svobodných.

„Vánoci, plnými opaku tradiční pohody, to skutečně neskončí. Báječný ‚konec dějin‘ krachuje v přímém přenosu. Kdo věří i dnes, že jde o chvilkový karambol, čeká ho šoková terapie. Mamonu z cizí práce je příliš moc na to, aby ho byla s to zhodnocovat dnešní kupní síla. Z té pasti umí kličkovat jen finančním švindlem – a „zločinem bílých límečků“. A tedy zády ke všem lidským potřebám – a na cizí riziko i dluh. Právě tohle ‚letadlo‘ se teď hroutí s velkým rachotem. Viník to ‚řeší‘ zadlužováním příštích generací – a brutálním ‚právem‘ silnějšího. Tím slabším, kdo to má odskákat, je i naše půlka ‚euroamerické civilizace‘. Dynamit pod plynovody vysílá jasný vzkaz. Tím víc to chce ‚Českou republiku na prvním místě‘. Propad, jenž nemá v míru obdoby po celý novověk, zvrátíme jen v mnohem suverénnější zemi,“ napsal Josef Skála, ředitel Institutu české levice, kandidát na prezidenta.

„Situace je velmi vážná. Řada lidí si to vůbec neuvědomuje, část tuší, ale nechce si to připustit, mnozí mají úspory, a tak jsou přesvědčeni, že jich se přicházející tragédie nedotkne, a někteří si myslí, že je vláda opravdu nenechá padnout a ‚nějak‘ to zařídí. Procitnutí bude těžké pro všechny. Náš svět se nám může zbořit jako domeček z karet. Evropa se současným stylem politiky stává konkurence neschopnou. Pokud nedojde k pojmenování a odstranění pravých příčin, pak se připravme na velkou chudobu a na vše, co s ní souvisí,“ předpověděla Pavlína Nytrová, bývalá poslankyně ČSSD.

„Jak pro koho. Pro nás obyčejné lidi to bude kruté. Jsou ale tací, kteří na krizi vydělávají. Těch několik jednotlivců bude mít bohatého Ježíška a veselé Vánoce,“ míní Alena Vitásková, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu, kandidátka na prezidentku.

