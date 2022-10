Budoucím prezidentem bude muž. A Stropnický to nebude. Plesl už tuší

reklama

Je podle Plesla možné, že kauza zasáhne do vysokých míst? „Z Brna, kam by to mohlo dosáhnout? Myslíte, že až do brněnské vlády, která momentálně zasedá ve Strakově akademii? Že by to mohlo mířit na ministra spravedlnosti, díky kterému máme vládu?

Ale je to samozřejmě mimořádně zajímavé, protože to může zasáhnout vyšší politiku. Ale v tomto případě není nic lepšího než si počkat. Aby to zacloumalo vysokou politikou, muselo by to dosáhnout na ministra spravedlnosti Blažka a ukázat, že v tom má prsty, že něco chtěl a organizoval,“ řekl k ministrovi původem z Brna. „Protože Blažek je fakticky předseda vlády, ne brněnský Petr Fiala. I kdyby to dosáhlo na současnou primátorku Brna, tak to žádné velké zemětřesení v Praze nezpůsobí.“

Reagoval také na vyjádření herečky Veroniky Žilkové na svého bývalého manžela a současného velvyslance v Izraeli Martina Stropnického, o němž se čím dál více hovoří jako o možném kandidátovi za ANO na Pražský hrad. „Stropnický šel proti Babišovi, chtěl rozkol v ANO,“ uvedla.

„Nádherný, nádherný příběh. Opravdu archetypální. Ale myslím si, že žádný zásadní vliv do budoucna mít nebude,“ uvedl Plesl s tím, že po tomto do boje o Hrad Stropnický nepůjde. Musí to být stopka pro prezidentskou kandidaturu, jelikož co by dokázala rozpoutat Veronika Žilková, to si umí představit málokdo. „Tohle je opravdu jenom startování motoru, když se pak ta mašina rozjede, to byste viděli věci. Je to bolestné, bude to páchnout,“ uvedl Plesl, že je to jasná pomsta v rámci rozvodového řízení.

„Kdyby se pan Stropnický nakonec opravdu rozhodl kandidovat, což si myslím, že se nestane, tak jeho jediná šance je tu přítelkyni zlegalizovat, odstínit paní Žilkovou, aby se věnovala své dceři a jejímu vztahu,“ doplnil s tím, že tuto možnost vylučuje, kandidát hnutí ANO je podle něj jasný, jméno nechtěl konkretizovat. „Myslím, že budoucím prezidentem bude muž,“ podotkl.

Stranou nezůstalo zahraniční dění. Britská premiérka Liz Trussová rezignuje, vládla nejkratší dobu v britské historii, celkem 45 dnů. „Paní Trussová je chyba v matrixu. Libí se mi, jak s odstupem 45 dní ty nadšené komentáře, že nastupuje nová železná lady, se změnily v komentáře, že na to nikdy neměla a bylo jasné, jak to skončí.

Před měsícem a půl to byla velká naděje pro Británii po šílenci Johnsonovi. Že nastupuje konzervativní, cílevědomá žena. Uvidíme, jak dlouho to vydrží nový premiér. Železná lady rotuje v hrobě a je dost možné, že se provrtá do Austrálie,“ řekl Plesl s tím, že na Trussové bylo při televizních záběrech vidět, že je „vystresovaná k smrti jako králík“. „Myslím, že to byl akt sebezáchovy, co udělala v poslední chvíli. Ona dělala vše pro to, aby skončila. To byl ještě větší chaos než na Ministerstvu průmyslu a obchodu v České republice,“ poukázal na ministra Síkelu.

Bývalý premiér Boris Johnson podle Plesla „ještě neřekl poslední slovo“. „Boris teď bude rozdávat čaj novinářům a uvidíme, myslím, že jeho doba ještě přijde,“ dodal.

