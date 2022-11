Dvacet jedna prezidentských kandidátů. Šéf úřadu na hlídání kampaně vysvětlil z televize, co si na ně chystá

reklama

„V době volební kampaně se snažíme monitorovat jednotlivé kampaně, dohlížet nad tím, aby kandidáti dodržovali transparentnost své kampaně. Až po skončení volební kampaně pak kontrolujeme s našimi poznatky konkrétní zprávy o financování, kterou kandidát předloží, poté vyneseme informaci, zda byly dodrženy limity výdajů kampaně, či nebyly,“ přiblížil Sivera, jak jeho úřad dohlíží nad financováním prezidentských kampaní.

Přičemž samotný monitoring v průběhu kampaně ze strany Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí je poměrně široký: „Monitorujeme sociální sítě jednotlivých kandidátů, monitorujeme jejich reklamu, ať už velkoplošnou či články v tištěných médiích. Snažíme se shromažďovat data, která analyzujeme ve chvíli, kdy kandidáti odevzdají zprávy.

Z hlediska transparentnosti hlídáme, aby kandidáti dělali to, co zákon vyžaduje, tedy aby si založili transparentní účet, aby zveřejňovali své webové stránky, kde je možné si o kampani informace získat. A samozřejmě tři dny před volbami dohlížíme, aby zveřejnili všechny dárce, kteří jim na jejich kampaň přispěli,“ přiblížil Sivera pověřený koordinací kontrol volby prezidenta.

Ani kandidáti, které Ministerstvo vnitra odmítne, nepřestanou úřad zajímat. „Budeme se jimi zabývat, ale to stěžejní se zaměří na ty kandidáty, kteří budou na volebních lístcích,“ uvedl Sivera.

Přímá volba prezidenta se v lednu uskuteční už potřetí, podle Sivery, který byl u zrodu přímé volby prezidenta jako poslanec a hlasoval tehdy pro, to byl krok správným směrem: „Je ponecháno na rozhodnutí lidí, kdo bude prezidentem. Samozřejmě každý typ volby má svá úskalí. Nemyslím si ale, že to byla volba špatná. Myslím, že voliči to berou tak, že jim to vyhovuje, že se mohou k hlavě státu vyjádřit,“ míní.

Co u volby prezidenta z pohledu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí nevnímá Sivera jako úplně ideální, je například oblast dárců: „Darovat peníze může na kampaň kdokoli bez ohledu na to, odkud pochází, může darovat částku bez omezení a tento dar nemusí být ani ukotven smluvně. To jsou určité věci, které si myslím, že jsou hodně liberální a pak při kontrolách kampaní je složité tyto věci přesně dohledat a popsat.

Další věc je, že za kandidáta může vést celou kampaň nějaká druhá osoba, podporovatel a kandidát nemusí mít žádný výdaj z toho účtu. To si myslím, že také není úplně správně. Nevím, jestli to byl při schvalování toho zákona záměr. Do budoucna by jistě stálo za debatu, aby se tyto věci upravily,“ označil za problém, že kandidát dostane finance od nějaké organizace, kde se těžko dohledávají zdroje.“

Andrej Babiš. Rozhodl, že z nákladů na jeho cestování obytným autem po republice před komunálními a senátními volbami započítá osm a půl milionu korun do kampaně prezidentské. Je částka odpovídající? „Na to v této chvíli nedokážeme odpovědět, nemáme nyní data a zprávu kandidáta, z čeho vycházel, ani účetní doklady. Každopádně v té chvíli docházelo k průběhu tří volebních kampaní a určitě ty veškeré výdaje platilo hnutí ANO, a část těch výdajů se musí objevit ve výdajích kandidáta Babiše.

Určitě pak budeme rozkrývat, jak k takovému poměru přišli a jestli je to adekvátní tomu, co máme zmonitorováno a jak ta kampaň probíhala, protože zrovna tato kampaň je zmonitorována celkem detailně,“ hovořil k jednomu z favorizovaných kandidátů na prezidenta.

Pokud úřad zjistí pochybení ve financování kampaně, pak přichází na řadu následující: „V případě, že došlo k pochybení, pamatuje ten zákon na sankce. Debata o tom, zda jsou tyto sankce nízké, nebo vysoké, si myslím, že je bezpředmětná. Jsou prostě tak nastaveny. My na základě poručení konkrétního zákona ukládáme sankci buď napřímo, nebo ve správním řízení. Kandidát ví, že za každý prohřešek bude finančně oceněn,“ uvedl, že sankce u volby prezidenta republiky se pohybují až do 500 tisíc pro kandidáta, záleží pak na typu daného prohřešku.

