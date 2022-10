Krajan z Houstonu tepe ambasádu. „Zbytečná kafkárna, arogance jak z dob Husáka.“ Tím to ale neskončilo

reklama

"Doufám, že zveřejnění této 'kafkárny' by mohlo pomoci mnoha Čechům za velkou louží," napsal do redakce ParlamentníchListů.cz Oldřich Brož, krajan z USA, a následně začal líčit problémy s vydáním nového pasu.

Nesnáze krajana Brože

"V covidovém roce 2021, kdy cestování bylo problematické, mi propadl český pas. Obrátil jsem se tedy na konzulární oddělení českého velvyslanectví ve Washingtonu s žádostí o vystavení nového cestovního dokladu a bylo mi řečeno, že když je pas již propadlý, musím k žádosti přiložit také takzvané Osvědčení o státním občanství. Získat ho ale není maličkost. Od žadatele je požadováno mnoho lejster včetně dokladu o svatbě. Jelikož jsem se oženil až v USA, tak je doklad třeba úředně přeložit a opatřit ověřením od amerického úřadu. Začalo mi připadat, že Česká republika není suverénním státem, když potřebuje asistenci Američanů k vydání cestovního dokladu," začal líčit Brož.

Jelikož má dvojí občanství, rozzlobil ho i požadavek, že musí přiložit též naturalizační certifikát. Zatelefonoval tedy znovu na kozulát a bylo mu řečeno, že když nechce poslat originál, ať udělá fotokopii. Tohle už bylo na pováženou. V levém dolním rohu naturalizačního certifikátu je totiž velkými červenými písmeny napsáno: "It is punishable by U. S. law to copy, print or photograph this certificat." Tedy: "Podle amerického zákona je trestné tento certifikát kopírovat, tisknout nebo fotografovat." Ostatně všechny další doklady a formuláře měly být ověřeny notářem. Nicméně v Texasu platí zákon, který nedovoluje notářům ověřovat doklady napsané v jazyce, kterému nerozumějí. „Ať vám tedy ověří jen váš podpis a ne celý doklad,“ radil mu prý úředník konzulátu, který zjevně nevěděl, jak notáři pracují.

Zamini, vnitro, Senát

„Nikdo nesmí být nucen dělat něco, co mu zákon neukládá.“ Opakoval si větu z Listiny základních práv a svobod a opět telefonoval na velvyslanectví doufaje v rozumnou domluvu. "Úředníci trvali na předložení osvědčení a pak mě přepojili na paní, která se chovala dost neurvale a neslušně. Když jsem jí naznačil, že jejich postup není v souladu se zákonem, naštvaně odsekla: 'My máme své předpisy a zákony nás nezajímají!' Neskutečná úřednická arogance jako vystřižená z dob Gustáva Husáka. Tak jsem napsal na ministerstvo zahraničí, vše jim vylíčil a stěžoval si na chování úřednice," podotkl Brož. Ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničních věcí Pavel Pitel mu mimo jiné odpověděl: "Na základě provedeného řízení mi dovolte vás informovat, že vámi vznesené obvinění o hrubém, agresivním či jinak nezdvořilém chování pracovnice nebylo prokázáno a stížnost byla vyhodnocena jako nedůvodná."

Obrátil se tedy na ministerstvo vnitra, kde, jak říká, si začali hrát na mrtvého brouka. Dohledal si, že existuje senátní komise pro problematiku Čechů žijících v zahraničí, jejímž předsedou je Tomáš Czernin. Psal i jemu a zase nic. „Ta komise se pravděpodobně zaměřuje spíš na vlídná setkání s usměvavými krajany, kde se nalévá víno a servírují obložené chlebíčky. O nějakou opravdovou problematiku asi nemá zájem," udělal si vlastní závěr. Neustoupil, takže na šanci získat pas na velvyslanectví ve Washingtonu rezignoval.

Vyjádření z Washingtonu

S problémy anonymního čtenáře ParlamentníchListů.cz jsme se obrátili přímo na ambasádu. Vedoucí Konzulárního oddělení Velvyslanectví České republiky ve Wahingtonu D. C. Ivo Svoboda napsal velmi obsáhlé vysvětlení. Podle zákona se státní občanství, jak napsal, prokazuje čtyřmi způsoby: českým občanským průkazem, pasem, rok platným osvědčením o státním občanství a listinou o nabytí nebo udělení občanství. "Pokud si tedy náš občan žijící v zahraničí nechá propadnout pas, nemá zpravdila k dispozici žádný platný doklad o tom, že časké státní občanství skutečně má," napsal dále.

Zákon o státním občanství i o cestovních dokladech jsou v gesci vnitra a zastupitelské úřady v zahraničí jsou povinny řídit se v obou agendách předpisy "zamini" vycházejícími z metodiky vnitra. Předpisy "zamini" stanoví, že k podání žádosti o vydání cestovního pasu musí žadatel prokázat totožnost, což lze americkým pasem či řidičákem, a české státní občanství. Žadatel nemůže přímo požádat o vydání pasu, pokud má propadlou občansku i český cestovní pas. Musí si tedy opatřit osvědčení o státním občanství a s ním požádat o vydání nového pasu. Tím se proces prodlužuje a vydání osvědčení stojí 150 korun. Takový postup vyplývá z metodiky vnitra.

"Pokud bychom žádost o vydání pasu přijali bez stanovených náležitostí, vystavovali bychom se riziku, že ji příslušný orgán v Česku zamítne a vyřízení se tak opět prodlouží. Pas totiž nevydává zastupitelský úřad, nýbrž obecní úřad obce s rozířenou působností v Česku. Je tak v zájmu žadatele, aby o vydání nového pasu požádal ještě v době platnosti pasu původního. Každý by si měl platnost osobních dokladů sledovat sám," napsal Svoboda a pokračoval: "Je ovšem pravdou, že ustanovení paragrafu 21 odtavec 2. zákona o cestovních dokladech není zcela šťastně koncipováno, když hovoří o vydání 'prvního' pasu. Zákon byl přijat koncem devadesátých let, kdy se pasy vydávaly našim krajanům často po mnoha letech po jejich odchodu z vlasti, kteří měli tehdy československé pasy mnohdy dávno propadlé a dostávali tak svůj první český pas. Prostudujeme-li si však obecnější ustanovení paragrafu 21 odstavec 1, pak dle mého názoru nelze dojít k závěru, že by zmíněná metodika ministerstva vnitra byla vyloženě v rozporu se zákonem."

Také uvedl, že během pandemie platily mezi USA a Českem oboustranné cestovní restrikce, takže osoby s dvojím občanstvím a dvěma pasy měly velkou výhodu. "Současně se ukázalo, že v USA žije skutečně velké množství Čechů v první generaci, kteří nabyli americké občanství, ale buď naše občanství v minulosti ztratili úplně na základě Úmluvy o naturalizaci z roku 1928, která platila až do roku 1997, nebo si české doklady nechali propadnout. Do Česka nicméně před pandemií bez potíží cestovali s americkými pasy, a proto dříve nepociťovali potřebu si české občanství ani pasy obnovit, a to možná i proto, že se domnívali, že je již nikdy nebudou potřebovat. Ze shora uvedených důvodů pandemie vyvolala mimořádný tlak na vydávání českých cestovních dokladů a ověřování občanství. V podmínkách USA se ovšem nejednalo o jednotlivé případy, ale o tisíce takových případů. Naléhavé případy, kdy naši občané potřebovali do Česka urychleně cestovat z nějakých závažných důvodů, jsme proto operativně řešili rychlým vydáním cestovního průkazu dle § 15 zákona o cestovních dokladech. Ty je možné vydávat i na našich honorárních konzulátech, tedy bez nutnosti cestovat do Washingtonu," dovysvětlil.

USA je totiž země s největším počtem našich krajanů. Na oficiálních webových stránkách amerického federálního Úřadu pro sčítání lidu se uvádí, že se k českému původu v USA hlásí téměř 1,3 milionu osob.

Nakonec Ivo Svoboda ve své obsáhlé a vysoce profesionální odpovědi napsal: "Pokud má váš stěžovatel iniciály OB, pak dotyčná osoba se již s obdobnou stížností obracela na ministra zahraničních věcí (MZV) dopisem ze dne 21. 9. 2021. Tuto stížnost MZV vyhodnotilo jako neopodstatněnou. Byla to také jediná stížnost, která byla v posledních letech na postup našeho konzulárního oddělení u MZV podána."

Pas získal v Česku

Krajan Oldřich Brož je už v důchodu. Dlouho pracoval jako technik v nemocnici na kardiovaskulární chirurgii v texaském Houstonu, kde se usadil v roce 1979. Poté, co o rok dříve emigroval z komunistického Československa. Ostatně u nás kdysi rodák z Českých Budějovic studoval na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v ročníku s Ondřejem Havelkou, Ondřejem Pavelkou a dalšími skvělými herci. V Česku mu po pádu "železné opony" vyšly třeba knihy Alík a jezevec, Princ Václav anebo Český Krumlov, neplatícím vstup zakázán.

A získal nakonec český pas nebo ne? Oldřich Brož ParlamentnímListům.cz odpověděl: "Začátkem léta jsem zavítal do staré vlasti a navštívil rodné město. Tam jsem si zašel na magistrát a požádal o vystavení nového pasu. Předložil jsem propadlý cestovní pas a rodný list. Úřednice zavolala šéfovou, spolu nahlédly do tlusté knihy jejich předpisů a tam našly, že si mohou vše ověřit na krajském úřadě, který má napojení na příslušnou databázi ministerstva vnitra. Úřednice tedy zvedla telefon a doslova během jedné minuty mohla být moje žádost vyřízena. Takže jsem nový pas dostal bez ‘kafkárny’ a bez účelově přidaných poplatků, ale ne tam, kde by měli krajanům pomáhat!"

