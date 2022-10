Milion mrtvých Rusů. Jinak to nepůjde. Český miliardář oznámil plán

„Vtip je myslím v tom, že neprobíhá válka s Putinem, jak se stále dokola v médiích opakuje, ale se zakomplexovanými agresivními démony kolektivního nevědomí Ruska, které pouze Putin jako vrchní demiurg vyvolal a živí,“ zamyslel se podnikatel. Ten působí ve světě finančnictví a jeho majetek má být v miliardách korun. Kromě toho působí například v galerii DOX.

Rusové jsou podle něj ovládáni těmito agresivními démony a proto se nezajímají o fakta, vraždy ukrajinských civilistů ani brutalitu mučení.

„Pavel Gubarev, bývalý neonacista působící v organizaci Ruská národní jednota a někdejší samozvaný guvernér ,Doněcké lidové republiky' na videu říká, že ,Ukrajinci jsou Rusové posedlí ďáblem a pokud z nich ďábel nevyjde, tak se musí zabít tolik Ukrajinců, kolik bude potřeba, i kdyby to měl být milión, pět miliónů, nebo všichni',“ popisuje Dejčmar.

A podobně se prý vyjadřoval jakýsi Vladlen Tatarsky, host na projevu Vladimíra Putina, po kterém jásal „všechny pobijeme, všechny okrademe“ a ještě se při tom hrdě natáčel.

Participant of Putin's speech in the Kremlin (imprisoned in Ukraine for armed robbery of a bank), and now a supporter of Russia, Vladlen Tatarsky briefly conveyed the essence of the speech of the Kremlin’s master.

Any questions about the sanity of the Russian regime? pic.twitter.com/qvzRNuCu4n