Na vlastní oči: Polský supermarket, narvané parkoviště, celá fronta hovoří česky. Podívejte se sami, jaké tam jsou ceny

Brzy ráno je v obchodě ještě poměrně klid, i přesto jsou jedinými Poláky dva dělníci kupující si snídani. A prodavačky. To se v dalších třech hodinách prakticky nezmění. „Cukr pudrowy, tak se řekne cukr moučka. Půjdu se zeptat, jestli ho mají,“ říká postarší zákazník poté, co mu v telefonu poradil překladač. Jeho žena redakci vysvětluje, že jsou zde na nákupu poprvé právě kvůli cenám, chtěli to vyzkoušet. A vzhledem k tomu, že cukr v Česku v posledních týdnech svoji cenu až zdvojnásobil, nakoupit v místní Biedronce se jim opravdu vyplatí. Na každém kilu cukru ušetří minimálně 15 korun. Berou si jich dvacet.

Fronty u pokladen, u vozíků i na zaparkování

Totéž platí o másle, to v akci a levnější zmizí do hodiny. I kdyby se ve skladu obchodu nacházelo další, zaměstnanci nestíhají zboží doplňovat. Zákazníci tak už jen chodí kolem chladicí lednice a litují, že je nabídka omezená. Na jednom másle se dá podle druhu a akce ušetřit 15 až 30 korun. Před vánočním pečení cukroví a dalších pochutin dost výhodné. „Ty bys nám nemohla pomoci u kasy?“ ptá se polsky vedoucí mladé slečny, která doplňuje zboží a pak míří na kasu. U ní už před osmou stojí dlouhá fronta vinoucí se uličkami menšího obchodu. Pohyb mezi regály je o to těžší, že většinu jejich šířky zabírají palety se zbožím, které zůstanou nevyskládány téměř celé dopoledne. Není na ně čas.

Po osmé hodině už je pohyb s vozíkem značně obtížný. Další z českých dam objevuje slunečnicový olej, stojí bez groše deset zlotých za litr – 51 korun. Třílitrové balení se vyplatí ještě víc. Jeden z mužů bere ve stejné uličce dvě krabice polotučného trvanlivého mléka. „A co toaleťák, viděli jste někde toaleťák?“ – „Jo, ale není zase tak levnej,“ ozývají se hlavně ženské hlasy z různých stran. Přesto je prý cítit, že také polské ceny lezou nahoru.

„Dříve to bylo ještě lepší, ale pořád dost ušetřím. Udělám nákup za šest tisíc a ušetřím minimálně třetinu. Některé peníze se mi sice vrátí až postupně, ale kdo ví, jaké budou ceny másla u nás za tři měsíce, až ho já vytáhnu z mrazáku? Z optimismu jsem se už vyléčil, takže pak se tenhle nákup vyplatí ještě víc,“ popisuje další z Čechů redakci a odbíhá pokračovat ve výběru.

Kolik platí Poláci?

Pro představu (kurz 1 polský zlotý – 5,12 Kč):

Cibule 2 kg 25,–

Hořká čokoláda 100 g 16,80,–

Cukr třtinový 1 kg 40,90,–

Cukr bílý krupice 1 kg 26,–

Jogurt bílý 400 g 8,40,–

Citróny 500 g 23,30,–

Chléb 450 g 17,80,–

Rozinky 400 g 24,10,–

Tvaroh polotučný tvrdý 250 g 27,90,–

Mléko polotučné trvanlivé 1 l 17,80,–

Máslo 300 g 56,30,–

Mandle loupané 100 g 29,20,–

Pomeranče 1 kg 35,80,–

Během doby, co ParlamentníListy.cz mapují situaci uvnitř, venku začíná boj o parkovací místa. Zatímco lidé nakládají svůj nákup do kufrů svých automobilů, neustále se jich ptají řidiči, kteří krouží po obsazeném parkovišti: „Budete odjíždět, až to vyložíte?“ Došly i vozíky, takže zákazníci stojí před vchodem a čekají na každého, kdo přijde. Redaktorku se zájmem o její košík následuje starší pán důchodového věku až k vozu. Nechce o tu šanci přijít a vyplatilo se, odjíždí s úsměvem. Venkovní fronta u vozíku celá hovoří česky.

„Potkali jste nějakého Poláka?“ zní dotaz redakce k mladšímu páru uvnitř obchodu. „Jo, a to byly prodavačky,“ odvětí s nadsázkou u samoobslužné kasy. „Tady snad není jedinej Polák,“ podotkne. A slova jediné Polky, kterou redakce mezi zákazníky zachytila, to potvrzují, i když odmítá prozradit jméno. „Sem už nikdo z nás skoro nakupovat nechodí, ani ti z okolí, kvůli Čechům jsou tu nekonečné fronty a zboží mizí. Raději jezdíme o něco dál od hranic,“ vysvětlí. To je vidět i na místních pokladních a vedoucí prodejny, které občasně a nechápavě kroutí hlavou nad Čechy s plnými vozíky u pásů.

Nákup v Polsku? Raději třikrát na Sněžku!

Rozdílné ceny lze ještě ve větší míře zaznamenat i u alkoholu. Prosecco značky Mionetto – brutt o obsahu 0,75 l vyjde při dvou kusech na 150 korun za lahev. Aperol 0,7 stojí 266 korun. Martini Rosso 0,75 l stojí kousek za hranicemi pouhých 134 korun. Černé plechovkové pivo Kozel lze v akci při koupi dvanácti kusů pořídit za 14,30 a za podobnou cenu i lahvové pivo Heineken – při koupi dvou kusů a podobně. S aktuálními českými cenami těžko srovnatelné.

Venku zatím pokračuje stejný příběh. Mezi řidiči i čekajícími na volný košík jsou vidět hlavně starší manželé, často senioři, kteří sem vyrážejí právě za úsporou v době, kdy ceny v Čechách letí nahoru a hodnotu koruny ovlivňuje vysoká inflace. Navíc jak se ukázalo, většina nakupujících spojí cestu za hranice s plněním nádrže svého vozu polským benzínem či naftou. „Jedu sem vždycky už se svítícím žíznivým okem (kontrolka rezervy, pozn. red.) a pak vezmu plnou. Na nádrži ušetřím skoro dvě stovky,“ vysvětluje u pumpy muž v montérkách a nasedá rychle do vozu, aby nezdržoval řadu za sebou. To může potvrdit i redakce, benzin Natural 95 stál u Orlenu, který v Česku provozuje síť Benzina, 6,99 zlotého – na koruny 35,80. Otázkou zůstává, jak dlouho tato výhoda ještě potrvá. Polská vláda zatím prodloužila snížení spotřební daně do konce října.

Při cestě z Polska redakci zajímalo, jak to vypadá v náchodských obchodech kousek před hranicemi, za něž Češi utíkají kvůli úspoře. Hned v prvním bylo jasno, pár desítek zákazníků na ploše minimálně dvacetkrát větší, než byl obchod Biedronka (česky beruška). Jezdí tedy všichni místní k sousedům? Není tomu tak. Během procházení mezi regály je slyšet telefonát zákaznice, která evidentně odpovídá volajícímu na dotaz, proč není na nákupech o pár kilometrů dál v jiné zemi a za jiné ceny: „No to vůbec, co bych tam dělala? Já nakupuju doma. To bych raději vyšla třikrát na Sněžku než jít do těch krámů kvůli tomu, co se tam děje. Fronty, lidi se tam mačkají, zaparkovat nemůžeš… Ani omylem,“ reaguje rázně do telefonu.

