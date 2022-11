Pavlova prověrka. Od člověka, co sedí za katrem. A je toho víc

Při vystavování prověrky pro prezidentského kandidáta a bývalého předsedu vojenského výboru NATO Petra Pavla nebyly podle historika Petra Blažka dodrženy tehdejší standardy Severoatlantické aliance (NATO), které měly zmiňovat, že je nutné při prověřování brát v úvahu práci ve vojenském zpravodajství komunistického režimu. „V Česku dělal ty prověrky NBÚ a ta první prověrka neodpovídá standardům,“ zaznělo z úst historika k prověrce, pod níž má být podepsaný na sedm let odsouzený Tomáš Kadlec, dříve kritizovaný za to, že se za jeho působení na NBÚ měly vydávat neúplné prověrky.

ve středečním vysílání pořadu K věci odmítl, že by byl „lhář", jak má tvrdit prezidentský kandidát – někdejší náčelník Generálního štábu Armády ČR a bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel a uvedl, že má všechny své výroky „podložené z archivních pramenů".



„On na začátku tvrdil, že byl celou dobu u parašutistů, u paragánů, jak říká. Že byl průzkumníkem. Já jsem říkal, že od roku 1988 byl u vojenské komunistické rozvědky jako pracovník a že měl krycí jméno Pávek,“ shrnul historik Petr Blažek.



Pavel podle něj postupně mění to, jak mluví o své minulosti, a místo toho, aby odpovídal na názory jeho a dalších historiků, takové lidi „nálepkuje“.



Má za to, že prezidentský kandidát navíc své působení u vojenské rozvědky dosti relativizuje, a to i přesto, že šlo o místo, kde působili lidé, kteří byli cvičeni na vysazení pro účel špionáže či zpravodajci a analytici vojenské rozvědky.

Vzhledem k tomu, že byl Pavel ve francouzské skupině, očekával by jeho přípravu na nasazení ve Francii, kde se sbíraly například informace proti Pavlu Tigridovi a proti Svědectví.



Na Pavlovu obhajobu, že „byl mladý“, odpovídá, že Pavlovi tehdy bylo 27 let a o „mladickou nerozvážnost“ šlo jen těžko.



Zajímavé podle historika je, že tato tajná služba nebyla vůbec zařazena do lustračního zákona, a to, jak Petr Pavel prošel prověrkami Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ).



„On (Petr Pavel, pozn. red.) říká, že procházel prověrkami NATO, to není pravda. Pro NATO dělali ty prověrky podle dodaných standardů jednotlivé bezpečnostní úřady – v Česku tedy konkrétně NBÚ – a ta první prověrka neodpovídá těm standardům,“ zaznělo z úst historika.



Pavel podle Blažka prověrku dostal i přesto, že tehdy mělo být nastaveno, že lidé, kteří pracovali u vojenské tajné služby, neměli takto vysokou prověrku dostat. „On ji dostal. Podepsal ji Tomáš Kadlec. Nevím, jestli to jméno diváci znají – Tomáš Kadlec v současnosti sedí ve vězení. Je to člověk, který šel potom dělat ředitele Čepra a skončil se stamilionovými škodami a na jehož švýcarském účtu se našlo třicet milionů korun. Ten je podepsaný pod tou první prověrkou,“ řekl Blažek k Pavlově prověrce s tím, že jsou prověrky z konce 90. let kvůli korupci Kadlece zpochybňované.

Kadlec, který se stal ředitelem NBÚ po nástupu vlády Miloše Zemana, se dostal do hledáčku médií například tím, že se veřejně zastal svého podřízeného z NBÚ Martina Hejla, který byl medializován kvůli svým kontaktům s Františkem Mrázkem, přičemž sám o Mrázkovi později také hovořil.



Za ředitelů Tomáše Kadlece a Jana Mareše měl také NBÚ vydávat neúplné bezpečnostní prověrky a neúplné prověrky mělo dostat okolo dvaceti osob. „NBÚ vznikl v listopadu 1998. Bylo to narychlo. Nikdo v republice nebyl připravený. Přitom ustavení NBÚ bylo zásadní podmínkou přijetí České republiky do Severoatlantické aliance (NATO),“ reagoval Kadlec v roce 2006 podle serveru Novinky.cz.



Po odchodu z Národního bezpečnostního úřadu se stal ředitelem státem vlastněné firmy Čepro, kde měl spáchat daňové úniky a nevýhodné obchody, za což byl odsouzen na sedm let. Kadlec měl během svého působení v Čepru nepřiznat a nezdanit zhruba 35 milionů korun, jež mu přišly na soukromý švýcarský účet, a České republice měl způsobit škodu 11,4 milionu korun.

Čepro podle soudů od listopadu 2003 do září 2005 levně prodávalo pohonné hmoty firmě Czech Energospace a obratem je draze kupovalo zpátky, přičemž se vzdávalo marží a zisků.



Historik Blažek se ohradil, že by snad tvrdil, že může jít v případě Pavlovy prověrky o podvod. „Já říkám, že ty standardy, které byly pro NATO na konci 90. let, které tehdy zmiňovaly nutnost brát v úvahu práci ve vojenském zpravodajství komunistického režimu, nebyly dodrženy. Nevím, proč nebyly dodrženy, mě by to samotného zajímalo,“ podotkl s tím, že tyto standardy byly nakonec Severoatlantickou aliancí opuštěné a další prověrky již Pavel dostával na základě těchto „mírnějších standardů“.



Prověrka Petra Pavla se řešila již před několika měsíci. Pavel se několikrát pyšnil tím, že má nejvyšší prověrku NATO, že jej však prověřoval NBÚ, neuváděl.

Mám nejvyšší prověrku NATO, znám jeho plány až po ty nejtajnější. S jistotou mohu říct, že neexistuje jediný plán, který by měl charakter útočné operace proti Rusku. — Petr Pavel (@general_pavel) May 10, 2022

„Měl nejpřísnější bezpečnostní prověrky NATO. Zřejmě žádný jiný Čech není tak důkladně a opakovaně prověřený bezpečnostními službami,“ stálo také na webu Petra Pavla.

Hospodářské noviny však již v srpnu přišly s upozorněním, že Pavel „žádnou prověrkou NATO, která by zkoumala například právě jeho působení za minulého režimu, projít nemusel“, a odkázaly na slova nejmenované české diplomatky NATO v Bruselu, která upozornila, že Alianci stačí národní prověrka.



„Prověrka NATO přichází v úvahu pouze v případě, že od vydání prověrky od NBÚ uplyne například půl roku, než diplomat či voják nastoupí do struktur NATO. I pak ale Aliance prověřuje jenom těch pět měsíců. Jinak se Aliance spoléhá na národní prověrku, do minulosti nejde,“ uvedla.



Pavel později uvedl, že si je jistý, že jej prověřovali i Američané. „Doložit to nejde, ale USA mě prověřovaly. Je naivní myslet si, že by mě jinak pustili do vedení NATO,“ tvrdil v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

„Když jsem u nás procházel přísně tajnou prověrkou, já i v podstatě celá moje rodina a příbuzenstvo do třetího kolene jsme byli vysvlečeni donaha. A podobně mě určitě prověřovali i spojenci, k tajným dokumentům by mě jinak nepustili,“ hájil se.

Potvrdil též, že měl certifikaci od NBÚ. „Národní bezpečnostní úřad má každá členská země NATO. A vydává certifikáty buď národní, NATO, nebo Evropské unie – podle standardů, které si stanoví tyto organizace. Takže když kterýkoli národní bezpečnostní úřad vydává certifikáty pro NATO, tak je vydává podle společných standardů, na kterých se dohodly všechny členské země NATO. Při určitém zjednodušení tedy můžeme říct, že je to prověrka NATO, protože je ve všech zemích stejná. NATO si samozřejmě prověřuje, jestli všechny národní bezpečnostní úřady postupují podle společných standardů,“ vysvětloval generál Pavel.



Potvrdil, že jeho prověrku sice vydával národní certifikační úřad, ale bylo by prý podle něj „jistě velice naivní se domnívat, že v takovém případě, kdy se seznamujete s nejtajnějšími vojenskými plány, by si země jako USA, Velká Británie nebo Francie neudělaly své vlastní prověření“.



Že Pavel o sobě „neříká celou pravdu“ zejména vzhledem ke svému předlistopadovému zapojení, se nedávno vyjádřil i Pavlův spolužák Pavel Beneš, jenž byl v letech 1988 a 1989 frekventantem elitní školy pro zpravodajské důstojníky. „Sledovačky, kdy nám protějšek dělala StB, budování úkrytů, mrtvé schránky na předávání, pořízení fotografií nebo navazování kontaktů. Museli jsme ukázat, že umíme sehnat někoho pro spolupráci, zjistit, kde bydlí, zajistit návštěvu v tomto bytě a podmínky pro následné možné využití tohoto člověka pro zpravodajskou činnost apod.,“ rozhovořil se pro Novinky.cz o činnostech vojenské rozvědky. Pavel se proti tvrzení, že o sobě neříká pravdu, později ohradil.

