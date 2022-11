Podívejte se, kolik mají v Německu. Libor Rouček ukazuje, jak je vláda asociální

EVROPAN LIBOR ROUČEK „Ten návrh je nepromyšlený, hloupý a asociální.“ Tak tvrdě se pustil bývalý místopředseda Evropského parlamentu, někdejší redaktor Hlasu Ameriky a bývalý mluvčí vlády Libor Rouček do ministra práce a sociálních věcí za návrh na snížení podpory v nezaměstnanosti. Komentoval i předzásobení na zimu: „V obci, kde jsem donedávna bydlel, umožnila obec jít lidem do lesů a vzít si dřevo. Doufejme, že půjde jen o tuto zimu a že pak se ceny stabilizují,“ dodal.

Pořádně nadzvednul bývalého místopředsedu Evropského parlamentu Libora Roučka ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL, který navrhuje snížení podpory v nezaměstnanosti. „Ten návrh je nepromyšlený, hloupý a asociální. Právě z toho důvodu, že máme nízký počet nezaměstnaných, nejvyšší počet volných pracovních míst na jednoho nezaměstnaného, nízké podpory v nezaměstnanosti, lidí, kteří se vyhýbají práci je poskromnu. Chápu, že vláda musí šetřit, ale nemůže šetřit na nejzranitelnějších lidech. Navíc tím skoro nic neušetřit. Nezaměstnanost bude mírně narůstat a dá se očekávat, že ti, co budou na ráně, budou zaměstnanci, kteří mají krátce před důchodem. Neušetří se nic a ten návrh je asociální. Měl by být co nejdříve stažen a vůbec ať se o něm neuvažuje!“ vzkazuje Rouček.

Ministr práce připravuje navýšení minimální mzdy, jenže jen o pár korun. „Že navrhuje tři sta korun, v době, kdy máme 20% inflaci, je opět asociální. V Německu mají 300 korun na hodinu, u nás 100. Tak ať si zkusí za to žít. Lidé se často neuživí, ani když mají dvě práce,“ uvedl Rouček.

„O to by se měl starat ministr práce a sociálních věcí a těmto lidem pomáhat. V balíčku návrhu, který navrhují, je např. pozdější odchod do důchodu. Já si nedokážu představit, že lidé, kteří třicet, čtyřicet let manuálně pracují, budou takto zubožení chodit do důchodu ještě později. Pikantní je to, že to navrhují banky nebo poradenské kanceláře. Uvedu příklad jedné z nich, kde mají zastropování odchodu do důchodu v 62 letech. To je pokrytecké a nefér,“ popsal realitu Rouček.

„Chápu, že vláda potřebuje snížit deficit rozpočtu, ale měla by se soustředit spíš na příjmy. Čili zavést normální daňový systém, kde je součástí progresivní daň, kdy se mnohem větší sazbou zvýší daň nejbohatším. O tom nechce Fialova vláda ani slyšet,“ dodal.

Čeká nás recese. Zlepšení v nedohlednu

Některé energetické firmy skutečně ceny zruinují. „Ale nemyslím, co se týká ekonomiky jako celku, že nezaměstnanost poroste nějak dramatickým způsobem. Dá se samozřejmě očekávat, že tento a celý příští rok budeme v recesi. Zlepšení je v nedohlednu,“ míní Rouček.

Na venkově mají lidé možnost se předzásobit, ale v paneláku si dřevem nezatopí. „Pamatuji, když jsem sám vyrůstal na venkově, že se dělalo něco podobného. Lidé reagují racionálně. Když mají kamna na dřevo a mají možnost získat dřevo levněji, tak toho využijí. V obci, kde jsem donedávna bydlel, umožnila obec jít lidem do lesů a vzít si dřevo. Doufejme, že půjde jen o tuto zimu a že pak se ceny stabilizují,“ dodal.

„Mě zaujalo, že na demonstracích byl podobný počet lidí“

Máme za sebou řadu demonstrací, jak 28. října, tak 31. října. „První demonstrace byla vlastně proti vládě na podporu Ruska, druhá byla s opačným programem. Mě zaujalo, že na demonstracích byl podobný počet lidí. Překvapilo mě, jaká část lidí by si přála, kdyby odešli demokraticky zvolení zástupci. Obě demonstrace ukázaly, že máme svobodu slova, svobodu se shromažďovat. Ale jak víme, pokud chtějí něco změnit, pak je jediná rada – jít do politiky, angažovat se a ovlivňovat politiku zevnitř. Na ulicích je možné ukázat názor, ale nic tím člověk nezmění,“ podotkl Rouček.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) nechal v den státního svátku 28. října vyvěsit na budovu ministerstva vnitra instalaci, na které je mezi českou a ukrajinskou vlajkou podobizna ruského prezidenta Vladimira Putina ve vaku ba mrtvoly.

„Já bych řekl, že je to v prvé řadě hloupé. Když jsem to poprvé viděl, nemohl jsem uvěřit, že něco takového může viset na budově státní správy, ausgerechnet ještě Ministerstva vnitra ČR. Nedokážu si představit, že by něco podobného vyvěsil francouzský ministr nebo ministr USA. I když se to pak snažil ministr různě relativizovat, je to prostě počin hloupý, kterým na sebe upoutáme akorát negativní pozornost nejen Ruska, ale i demokratického světa. V žádné jiné demokratické zemi něco podobného neuvidíte,“ zkritizoval Rouček.

Souzený člověk kandiduje na nejvyšší post

Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš se nakonec po dlouhém napínání veřejnosti přece jen rozhodl kandidovat na funkci prezidenta České republiky. „Ukazuje to, že sám Andrej Babiš je rozpolcený, protože každou chvíli před volbami říkal něco jiného. Ukazuje to, že je nejistý, protože průzkumy veřejného mínění ukazují, že ve druhém kole nemá šanci. Zřejmě, když zjistil, že silnějšího kandidáta nenajde, ať už jde o člena hnutí ANO nebo se mluvilo o velvyslanci Stropnickém, tak si řekl: zkusím to a uvidíme,“ domnívá se Rouček.

„Už velmi brzy vlastně uvidíme, jací kandidáti budou, jak se budou chovat, argumentovat, a jak bude argumentovat Andrej Babiš. Jako kandidát na prezidenta by se měl snažit společnost neštěpit. Co je v jiných demokratických zemích nepřijatelné a nepřípustné, aby člověk, který je souzen, kandidoval na prezidenta. Když prodavačka ukradne čokoládu nebo dělník šroubek, táhne se to s ním a má problém sehnat zaměstnání. A tady máme člověka, který je trestně obžalován, souzen a kandiduje na nejvyšší post ve státě. Devalvuje tím a poškozuje demokratickou politickou kulturu a vůbec morálku a mravnost společnosti. To je hlavní důvod, proč bych Andreje Babiše nikdy nevolil. Ale uvidíme, jak bude reagovat česká společnost,“ vyjádřil svůj názor Libor Rouček.

