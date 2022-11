Slon v porcelánu je proti této vládě éterická baletka... Sám jste šmejd, Rakušane, vzkazuje Ivan Vyskočil

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Tak vláda odjela zasedat do Kyjeva (tedy pokud tam vůbec dojela). A já myslím, že by se vůbec nic nestalo, kdyby tam už zůstala. Stejně je to vláda více ukrajinská než naše,“ míní herec Ivan Vyskočil. Hned na úvod Nedělního rána se dostal ke dvěma nedávným demonstracím a ostře se opřel do ministra Rakušana. Vlajku s Putinem v pytli na mrtvoly na budově Ministerstva vnitra označil za „odporné jednání“. Nevynechal ani „Černochovou v apartním tričku a Pekari Adamovou ve dvou svetrech“. Na adresu vlády padla slova „váleční štváči“. Žasne nad slovy ministrů Síkely a Nekuly, nechybí „signalista Fiala“ a jmenuje i další. „Kdo chce mír, neposílá zbraně!“ vzkazuje pak na závěr.

„V minulém týdnu proběhly na Václavském náměstí dvě demonstrace. První 28. října s mottem ČR na prvním místě. Druhá s názvem Proti strachu. O té první demonstraci proběhly stručné zmínky v TV a ta druhá byla snad i ČT monitorována, nechci to tvrdit, neb jsem se nedíval, protože jí inicioval Milion chvilek a to jsou známí oblíbenci naší veřejnoprávní TV. Na té první jsem byl a k svátku republiky byla důstojná, se záplavou českých vlajek. Ta druhá asi ke svátku ČR nebyla, neb záplava ukrajinských vlajek nic takového nenapovídala. Můj kamarád tam ze zvědavosti prošel a slyšel tam docela málo češtiny. Tak nevím, odkud se rekrutovaly davy chvilkových demonstrantů, ale u nich mne už nic moc nepřekvapuje,“ říká na úvod dnešního Nedělního rána Ivan Vyskočil.

Šmejdi? Slon v porcelánu je proti vám něžná éterická baletka…

„Zajímavé je, jak byli nazýváni účastníci té první demošky. Co o nich řekla ‚zděšená Mirka‘ mne ani neudivuje, neb ona ‚co slovo, to perla‘ a její slova nejsou rozhodně hodná zapamatování. Ovšem ministr Rakušan, to je jiný kalibr. Tentokrát obvyklé trolly a proruské šváby proložil zvláště výživnou nadávkou. Ve spojení s demonstrací použil slovo šmejdi!“ říká herec, jenž byl jedním z těch, kteří 28. října mluvili k lidem na Václavském náměstí.

A dodává: „Vůbec nechápu, jak si může ústavní činitel něco takového dovolit. Uvědomuje si vůbec, že se mu i tito ‚šmejdové‘ skládají na jeho horentní plat, který si ani trochu nezaslouží? On totiž není dědičným monarchou, ale je zaměstnancem i těchto ‚šmejdů‘, kteří ho také platí. Pokud se ovšem domnívá, že nikoliv, že on je něco lepšího, tak je třeba ho vyvést z omylu. Jsme-li my šmejdi – jste, náš pane ministře, ‚šmejdem‘ i vy!“ vzkazuje rázně Rakušanovi herec.

„Jako náš zaměstnanec jste zákonitě taky šmejd. A nejspíše daleko větší, než my obyčejný lidi. Slon v porcelánu je proti vám roztomilá, něžná a éterická baletka. Jako státníkovi, což očividně nejste, by vám měla říkat něco také jistá diplomacie. Patrně nevíte, co to je? To je třeba, že diplomat jinému diplomatovi, jemně naznačí, třeba, že – ‚Vaše Excelence má trochu odlišný názor‘. A neřekne mu na mezinárodním fóru: ‚Excelence, s těmahle kecama jděte do prdele‘!“ říká rázně Ivan Vyskočil na adresu ministra Rakušana.

Kdo vás zmocnil k takovému odpornému jednání?

„Tak vy byste tu diplomacii vylepšil, jak jste ukázal svým vyvěšením své ostudy na budovu Ministerstva vnitra přímo k příležitosti státního svátku. Něco tak odporného si přece nemůže dovolit státní činitel. Kdo vás zmocnil k takovému odpornému jednání?“ reaguje herec na vlajku s podobiznou ruského prezidenta Putina ve vaku na mrtvoly.

A doporučuje: „Vezměte si paní Černochovou v tom apartním tričku, přiberte Pekari Adamovou ve dvou svetrech a vstupte do diplomatických služeb za jakousi republiku pokleslých mravů. Ale netahejte do toho nás, ‚šmejdy‘, ale jinak slušné občany ČR! My nechceme nikoho urážet, a chceme mít přátelské vztahy se všemi národy i státy, co na téhle modré kouli jsou. Už jste renomé naší republiky těmi svými nesmyslnými činy tak pošpinili, že se náhle a bez přičinění většiny rozumných lidí v této zemi ocitáme na seznamu největších nepřátel Ruské federace!“ chytá se Ivan Vyskočil za hlavu.

„Ale já nejsem vůbec žádný nepřítel Ruska, naopak vím, že nebýt jejich armády, tak by tu většina z nás vůbec nebyla. Nejspíše by neměl možnost se narodit ani pan Rakušan. My si dobře ještě pamatujeme plán K. H. Franka, dláždit Václavské náměstí českýma lebkama. To dnes přepisovači dějin neradi slyší, že? Uvědomují si tihle gaučoví válečníci a vejtahové, že Moskva má víc obyvatel než celá Česká republika? Předsednictví ČR v EU by daleko více slušela snaha o ukončení války a zprostředkování jednání mezi válčícími stranami, místo přilévání oleje do ohně války!!“ říká velmi rázně.

Skvadra odborníků a válečných štváčů. A slova Síkely a Nekuly…

„Tak vláda odjela zasedat do Kyjeva (tedy pokud tam vůbec dojela). A já myslím, že by se vůbec nic nestalo, kdyby tam už zůstala. Stejně je to vláda více ukrajinská než naše. Toto je skvadra odborníků a válečných štváčů, kteří jsou s to nás zatáhnout do válečného konfliktu a do hospodářského průseru,“ dostává se dál Ivan Vyskočil a vypočítává.

„Třeba takový odborník jako pan Síkela. On se nechal slyšet, a snad to i stále tvrdí, že v případě nedostatku plynu německé podniky zastaví výrobu a že plyn pošlou k nám. Na to se dá říci pouze jediné: ‚Zlatý voči‘!“ chytá se za hlavu herec. „Dopadlo by to stejně, asi jako s těma rouškama. Tedy pokud ovšem pan Síkela nesprávně pochopil, že v takovém případě půjde o plyn Cyklon B. Při takových výrocích ministra si říkáte, že to snad ani není možné a že tomu člověku totálně hráblo,“ obrací oči v sloup Ivan Vyskočil.

„Další výtečník, ministr zemědělství Nekula. Jsem členem Klubu 2019. A to jsou samí zemědělci. Mezi nimi dva bývalí předsedové Agrární komory a aktivní zemědělci, Jan Veleba a Zdeněk Jandejsek. Ti o zemědělství něco opravdu vědí. A říkají, že ten člověk nemůže mít snad ani zahrádku, kde by aspoň jednou zaryl rýč do půdy. My ostatní si můžeme udělat obrázek z jeho projevů. Nedávno vychvaloval dovoz potravin do ČR. Soběstačnost v potravinách mu asi nic neříká. A tvrdil, že ceny potravin teď už budou jen klesat. Je vidět, že ho paní Nekulová dlouho neposlala nakoupit. Ceny, jak my plebs víme, stále stoupají, a nevíme, kde se to zastaví. Oni páni nahoře to asi také vědí a tak si potichu přidali ke svým hezkým platům průměrně 11 tisíc, aby náhodou neživořili!“ říká naštvaně.

„A mohl bych psát do nekonečna. Ti odborníci na slovo vzatí, Kupka, Válek, Lipavský, Langšádlová, Stanjura, Jurečka. A náčelník téhle party zkázy, signalista Fiala. Opravdu myslíte, že bychom o něco přišli, kdyby už na té Ukrajině zůstali?? I kdybychom jim ty hezké platy posílali za nimi, tak by se to stále vyplatilo. Tady zase nadělají více škody než užitku,“ obává se herec.

Blbí Češi to přece zaplatí

„Zadlužená země, jako je ta naše, si prý půjčila další miliardy, ale ne pro nás! Ale na pomoc Ukrajině. A to čert ví, co tam zase naslibovali. Jistě, Češi to zaplatí. (Pozn. redakce – ČR se zaručí za část úvěru, který si vzala Evropská komise kvůli poskytnutí finanční pomoci Ukrajině. Vláda schválila poskytnutí záruky ve výši 1,4 miliardy korun.) Naši armádu už totálně odzbrojili. Dále nás paní krvelačná Černochová chce zadlužit nákupem nesmyslných, amerických stíhaček, které nemají šanci se nad naší republikou ani otočit. Ale ona to přece platit nebude! Blbí Češi to přece zaplatí,“ netají naštvanost herec.

„Tuhle mne v Lidlu oslovili, zda mi mohou připočítat 30 korun na nemocné děti. Už jsem skoro kývnul, a pak mě to najednou naštvalo a řekl jsem, že ne! A dodal jsem té pokladní, která za to chudák vůbec nemůže: ‚Ať přestanou kupovat zbraně pro Ukrajinu a daj to našim dětem, a já pak přidám na nemocné děti třeba 300 korun‘!“ vysvětluje herec.

„Končím svůj článek slovy, kterými jsem končil svůj projev na demonstraci 28. října: „Kdo chce mír – neposílá zbraně!“

P. S. Ivana Vyskočila

Na závěr samozřejmě nechybí ani již tradiční P. S. Ivana vyskočila. „Dočetl jsem se výrok jakéhosi zapomenutelného politika KDU ČSL: „Jsem z KDU a jsem gay“! Pro mě za mě, ať si strká svoje přirození třeba do díry po suku ve stromě, ale vůbec nechápu, proč nás o tom informuje. Mně to je úplně jedno, ať si dělá, co jemu a tomu druhému vyhovuje, a nechápu, proč má nutnost to troubit do světa? To se tím chlubí?? Já také nemám potřebu každého informovat, že se mi líbí ženy,“ krčí rameny Ivan Vyskočil.

„Mám dojem, že při propadu preferencí této strany patrně vylosovali jednoho ze středu takzvaných ‚černoprdelníků‘ a pověřili ho tímto úkolem. Rozhodli: ‚Ty budeš béčko, abys přitáhl i nějaké voliče z řad LGBT komunity.‘ Tak jo. Tak jako stranický úkol to chápu. Pak je samozřejmě třeba o tom zpravit veřejnost! Ale tu službu straně, tu mu nezávidím!! Fakt neee!!“ uzavírá.

