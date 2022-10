Porazit Babiše? Cesta tu je. Ale pro Fialu není dobrá. Politolog Jelínek naznačil

„Myslím, že kdyby dnes, tedy relativně včas, oznámil Andrej Babiš kandidaturu na prezidenta, že by se do druhého kola dostal a musel by přemýšlet, jakou strategii zvolit proti svému protivníkovi ve druhém kole. Domnívám se, že by stále ještě patřil k favoritům,“ konstatuje politolog Lukáš Jelínek. „Ale otálením s tím oznámením kandidatury si svoje šance snižuje. Takže pro Andreje Babiše je nejvyšší čas, aby se vyjádřil, protože jinak můžou klesat nejenom jeho preference, ale i reálné šance stát se prezidentem,“ vysvětlil.

Projevuje se to i na průzkumech veřejného mínění; v září podle volebního modelu agentury agentury Median poprvé vedl generál Petr Pavel nad Andrejem Babišem už v prvním kole. Rozdíl je malý, v rámci statistické chyby – pro Pavla je 24 %, pro Babiše 23,5 %. Třetí s odstupem zůstává Danuše Nerudová s 10 %, následovaná senátorem Pavlem Fischerem s 8 % a šéfem odborů Josefem Středulou se 7,5 %.

Agentura Ipsos uveřejnila průzkum, podle kterého by první kolo prezidentské volby v lednu 2023 vyhrál generál ve výslužbě Petr Pavel se ziskem 27,9 % hlasů. Druhý Andrej Babiš by získal 23,3 % hlasů. Třetí Danuše Nerudová by podle tohoto průzkumu získala 16,9 % hlasů a čtvrtý senátor Pavel Fischer by získal 7,4 % hlasů. Trend je jasný, Pavel mírně posiluje, Babiš stagnuje. Ztrácí drajv?

Jak napsal politolog Miloš Gregor: „Babišovi chybí stratégové s vizí a citem pro timing. ... Od té doby mělo ANO mdlou kampaň pro komunální volby, strategicky naprosto podělalo (pardon my French, ale nejde to napsat jinak) senátní volby a vypadá to, že Babiš propásl momentum, co se týče prezidentských voleb. Prostě tak dlouho nás všechny napíná, jestli kandidovat bude, či nikoliv, až to přestává zajímat i jeho skalní příznivce.“

Fotogalerie: - Fischer kandiduje

Není to ale tím, že není jasná jeho kandidatura – a kdyby ji oznámil a šel naplno do bitvy o Hrad, že by Babišovy preference zase stoupaly?

„Nejspíše by mu preference v takové situaci povyskočily nahoru. Ale otálením s tím oznámením kandidatury si svoje šance snižuje. Voliči se pochopitelně už začínají fixovat na kandidáty, kteří svoji kandidaturu oficiálně oznámili. Babišovo váhání můžou brát jako ukázku jisté nerozhodnosti nebo nespolehlivosti. Takže pro Andreje Babiše je nejvyšší čas, aby se vyjádřil, protože jinak můžou klesat nejenom jeho preference, ale i reálné šance stát se prezidentem,“ vysvětlil politolog Lukáš Jelínek.

Pokud do toho však půjde, je pravděpodobné, že se Babiš dostane do druhého kola?

„Myslím, že kdyby dnes, tedy relativně včas, oznámil kandidaturu, že by se do druhého kola dostal a musel by přemýšlet, jakou strategii zvolit proti svému protivníkovi ve druhém kole. Domnívám se, že by stále ještě patřil k favoritům,“ míní Jelínek.

Kdo si myslí, že neúspěch ANO v senátních volbách znamená porážku Andreje Babiše ve druhém kole prezidentské volby, může se mýlit

Ve druhém kole prezidentské volby to podle některých názorů vypadá zdánlivě jasně, všichni proti Babišovi, a ten že prohraje. Ale je to tak jasné? Miloš Zeman ve druhém kole prezidentské volby také neměl podle preferencí vyhrát nad Jiřím Drahošem, a stalo se. Argumentuje se také senátními volbami a neúspěchy hnutí ANO ve druhém kole, ale není to něco jiného i vzhledem k volební účasti ve druhém kole senátních voleb a k předpokládané účasti ve druhém kole prezidentských voleb, což bude diametrálně odlišné?

„Ano. Přesně tak to je. Kdo si myslí, že neúspěch ANO v senátních volbách znamená porážku Andreje Babiše ve druhém kole prezidentské volby, může se mýlit. Záleží na mnohem větší šíři faktorů. Patří k nim ale i to, že zatímco Miloš Zeman do toho boje nastupoval jako prakticky nestranický kandidát a jako člověk, který není zapojen do aktuální exekutivní agendy, jako kandidát, který se sice opíral o určitý typ převážně levicově konzervativních voličů, takže dokázal patrně získat voliče i odjinud. Teď je otázka, jestli by to samé dokázal i Andrej Babiš. Zvlášť když je předsedou parlamentní strany, lídrem opozice, zvlášť když mu část lidí vytýká, že jeho vláda byla rozhazovačná, druhá část mu vytýká přísná protiepidemická opatření za covidu. Jeho situace by byla složitější než Miloše Zemana. Myslím, že Andrej Babiš si to uvědomuje, proto uskutečnil to letní road show po České republice. Šance ve druhém kole by samozřejmě měl, jestli by se opakoval příklad Miloše Zemana nevím,“ uvedl Jelínek.

„Každopádně ti, kteří by chtěli Andreje Babiše porazit, první věc, kterou musí udělat, je zkusit získat na svou stranu část jeho příznivců, těch, kteří by ho za jiných okolností volili. Myslím, že toto si jeho protikandidáti uvědomují, protože celá řada z nich se nehlásí nějak intenzivně k Fialově vládě, naopak jsou k ní kritičtí. Pravicoví kandidáti se snaží se posouvat spíše do středu. Andrej Babiš se bude muset - pokud do té volby nastoupí - připravit na to, že ten souboj bude mnohem náročnější, než souboj, který sváděl Miloš Zeman s Janem Fischerem, Karlem Schwarzenbergem, nebo Jiřím Drahošem,“ je přesvědčen.

Jakou v tom bude hrát roli energetická, respektive ekonomická situace v lednu? Přece jen došlo k určitému zastropování cen energií a zálohy lidem patrně o něco klesnou. Jinými slovy nemusí být ještě tak zle, je to nevýhoda pro Babiše?

„Může to být nevýhoda pro Babiše, může to být nevýhoda pro Středulu. Těžko říci. I tak budou zálohy za elektřinu a plyn vysoké, lidem budou stoupat jejich životní náklady a klesat koupěschopnost, protože v energetické krizi se zdražuje všechno, počínaje dopravou, přes zboží v obchodech. Takže si nemyslím, že by lidé nevolili podle sociálně ekonomických kritérií. Navíc vidíme jak vláda otálí se zvýšením minimální mzdy, platů státních zaměstnanců, že ministr Stanjura uvažuje o tom, jestli by se měl změnit valorizační mechanismus u důchodů. To jsou všechno věci, které by mohli voliče znervózňovat, znejisťovat a nahánět vodu na mlýn kandidátům na prezidenta, kteří jsou z protivládního tábora,“ objasnil politolog.

Jakou šanci by měl nějaký jiný kandidát hnutí ANO, kdyby do toho Babiš nešel? V poslední době se například spekuluje o Martinu Stropnickém.

„Mnohem menší než Andrej Babiš. Právě proto, že by byl oznámený takto pozdě. Zatímco o Babišovi se tak nějak jako o možném prezidentském kandidátovi už rok mluví, všechna ostatní jména by byla položena na stůl nově a voliči by se s tím museli nějak vyrovnat. Toho času už tolik nemají. V takové situaci, zvlášť když budou začínat ostré debaty, televizní a rozhlasové diskuze, budou mít výhodu kandidáti, kteří už jsou známí a mají vyprofilované názory a dokáží s nimi argumentovat. Kdokoliv po Babišovi by to měl těžké, mnohem snáz by takovou situaci dokázala zvládat třeba Alena Schillerová, která je v denním politickém provozu a ví, co ji čeká. Obávám se, že kdyby kandidoval Martin Stropnický, že by sice udělal slušný výsledek, ale jeho protikandidáti by si ho dokázali namazat na chleba, protože tady dlouho nebyl a přece jenom co se týká formování nějakých politických názorů, je to člověk poměrně opatrný. Kdyby nekandidoval Andrej Babiš, byla by nejlepší volbou asi Alena Schillerová. Myslím však, že žádný z kandidátů hnutí ANO by takové šance jako Andrej Babiš neměl,“ uzavřel Lukáš Jelínek.

