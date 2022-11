„Obchodníci se strachem? A kdo dělal křížky na náměstích?!“ Komentátor skočil do řeči přední „chvilkařce“

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Komentátor rozhodně nehodlá zapomínat na to, co se dělo během covidu, to je podle něho potřeba pořád připomínat. „V nedávné době pokřivenou páteř a úplatnost kde k čemu bez skrupulí odhalil herec Petr Čtvrtníček,“ okomentoval fakt, že se herec propůjčil k propagování vakcíny. Pokud jde o cestu Petra Fialy do Kyjeva, Tomáš Vyoral nevěří, že by tam vláda jela, pokud by hrozilo nebezpečí. A tuší, proč se tam premiér vydal. A co se týče vyvěšeného mrtvého Putina, soudí, že se Rakušan chtěl zalíbit v zahraničí a nastínil otázku, co kdyby nějaký ministr vyvěsil stejnou fotku s „krvavou Madlou Albrightovou“.

Americká ekonomka Emily Osterová chce „covidovou amnestii“, tedy aby se už nepřipomínalo, že ti, kdo chtěli neustálé lockdowny, povinné roušky i při procházce v přírodě, zavírání škol a povinné očkování, se minimálně mýlili. Je to podle ní důležité, aby společnost „mohla jít dál“. Co na takový návrh říkáte?

Nicméně mě nepřekvapuje, že – předpokládám – americká liberální demokratka volá po orwellovském vymazání a zapomenutí historie. Té historie, která se „nehodí“ a je „závadná“. Společnost stejně jako jednotlivec může jít dál ne tehdy, když na své stíny a duchy zapomene, ale když se s nimi vyrovná a vypořádá.

Andrej Babiš vstoupil s konečnou platností do prezidentského klání a ukončil tak spekulace, koho budou Babišovi voliči volit. Mění to nějak situaci? A na co se můžeme těšit?

Čekal jsem, že Andrej Babiš do klání o funkci prezidenta zasáhne, ale ještě o něco později. Jinak situaci to mění poměrně významně, jelikož Andrej Babiš – jakkoliv nejsem jeho voličem – je silnou osobností s velkým voličským potenciálem. Zatím z avizovaných kandidátů zřejmě vůbec tou nejsilnější. Těšit se podle všeho můžeme na reminiscenci minulých prezidentských voleb, kdy „všichni proti Zemanovi“ nahradí „všichni proti Babišovi“.

Na Petra Pavla v mezičase vylézají další nepříjemné informace. Například jeho krycí jméno, pro jaké úkoly byl cvičen a také že jeho prověrku měl na starosti člověk, který momentálně sedí ve vězení. Přitom toto tažení vůči Pavlově minulosti nevedou apriori lidé, které by člověk nazval stoupenci Babiše.

Historie kariérního komunisty a převlékače uniforem, jenž by věrně poklonkoval a přisluhoval evidentně jakémukoliv aktuálně vládnoucímu režimu, jest holt dosti pohnutá a bohatá. A ačkoliv, jak říká můj kamarád, pravda nesmí stát v cestě dobrému příběhu, tak v případě lepšími lidmi nejprotežovanějšího ex-soudruha si pomalu nachází cestu ven.

A nejde jen o Pavlovu minulost před řízeným předáním moci v roce 1989. Proč asi velké hlavy z USA a NATO do čela svého agresivního vojenského paktu dosadily bývalého komunistického lampasáka z pro ně „bezvýznamné postkomunistické země někde na východě“, na kterou se koukají skrz prsty? Jen tak s plezíru? Posouzení ponechávám na čtenářích.

Petr Fiala odcestoval opět do Kyjeva, ale tentokrát si s sebou vzal rovnou půlku vlády. K čemu myslíte, že tato cesta byla?

Kromě několika „cool“ fotografií a mediální přízně polodementů z mainstreamových médií – tedy snahy o pozitivní PR – sám úplně netuším. Co je ovšem stěžejní v rámci pokračující válečné turistiky jest, že nevěřím – a myslím, že nejsem zdaleka sám – že by naše čeládka, která by jako první byla zalezlá v krytech, odjela někam, kde by jim hrozilo jakékoliv nebezpečí na životě – echt do válečné zóny.

Tím spíš v době bezproblémových možností spojení na dálku – tak vyzkoušených a zdokonalených v souvislosti s Hrou na covid. Jinak návštěva Ukrajiny několika našimi ministry v čele s ukrajinským vicepremiérem Petro Fialenkem by mohla souviset rovněž s tuzemským předsednictvím EU. Mohli tam jet coby zástupci této pomalu do sebe hroutící se instituce.

Na státní svátek si Vít Rakušan vyvěsil na ministerstvo českou a ukrajinskou vlajku a mezi ně mrtvého Putina. Tvrdí, že chtěl vyvolat „potřebnou debatu“. Myslíte si, že ministr skutečně chtěl vyvolávat debatu, nebo chtěl něco úplně jiného?

Souvěrec vlivné americké nátlakovky Aspen Institute Vít Rakušan se upozorněním na svou prorežimní pravověrnost snažil zřejmě řádně zalíbit svým zahraničním pánům. S vyvoláním debaty tato akce měla společného asi tolik jako Halík s křesťanstvím. Dokážete si mimochodem představit ten mediálně-politický kvikot, kdyby si Rakušan na ministerstvo vyvěsil stejnou fotku s krvavou Madlou Albrightovou? S Clintonem, Bushem nebo Obamou, kteří mají na rukou daleko více a neospravedlnitelnější krve než Putin? Jakkoliv je každá válka svině a vždy na ni kvůli zájmům elit doplácejí hlavně a zejména obyčejní lidé, kteří v podstatě za nic nemohou.

Minulý týden se odehrály hned tři demonstrace. Teď bude chvíli pauza, nicméně 17. listopadu se spolek Milion chvilek pro demokracii opět chystá do ulic. Zábavné je, že chce prý spojovat rozdělenou společnost. Nevíte, jak chce spolek spojovat rozdělenou společnost, když není ani schopen uznat Andreje Babiše a Tomia Okamuru jako regulérní zástupce politické opozice?

Správná otázka, která by nicméně měla být směřována právě směrem k výše zmíněným svazákům a narovnávačům pravdy. Ve vlastních rozporech se sami skoro topí. Navíc veškeré pateticko-populistické apely na spojování, sjednocení a unifikaci postojů a názorů mně osobně silně zavání některou z forem totality. A která vláda se může pochlubit vlastní aktivistickou agenturou či neziskovkou pořádající v její prospěch kontrademonstrace?

V rozhovoru pro web iDnes mluvčí Bambilionu chvilek proti demokracii Strašáková – ironie nechtěného – mimo jiné sdělila: „Je o to snazší propadnout strachu, hledat obětního beránka, nebo uvěřit populistickým a extremistickým výkřikům. Obzvlášť když jsou tu obchodníci se strachem, kteří se společně s populisty a extremisty snaží zneužít situace a prosazují zlo. Česká veřejnost je tak pod palbou dezinformací.“ Když vzpomenu na obchodníky se strachem a se smrtí z Milionu chvilek, kteří křížkovali náměstí a vehementně a nekriticky podporovali všechny vládou i médii protežované koronafašistické hysteriky, tak bych zvracel velebnosti. Zloděj křičí „chyťte zloděje“ a kozel zahradníkem zároveň.

I přes opoziční obstrukce v parlamentu prošla prvním čtením změna volby radních, tedy že by je měl volit i Senát. Zastánci této změny tvrdí, že volby radních pak budou demokratičtější? Je tomu tak, když do Senátu naposledy volilo jen necelých 20 % voličů? Pokud vládní strany chtějí, aby byla volba radních demokratičtější, neměli by se volit rovnou?

Samozřejmě, že vzhledem k bezvýznamnosti Senátu, co do podpory ze strany voličů, tomu tak není. A jak sám říkáte, chtějí-li politici více demokracie, pak by měli být radní voleni přímo.

