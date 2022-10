„Války se bojím a nechci ji. Fialo, nepoužívej to slovo!“ Krása hrozí demonstracemi

„Války se bojím, nechci ji a je naší povinností válce zabránit. Pan předseda vlády by neměl používat slova o válce, neměli bychom používat slova, jako je válečná daň a podobně,“ myslí si Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením a zároveň expert Trikolory pro sociální oblast, který se v posledních dnech aktivně zapojil do protivládních demonstrací.

V říjnu jste vystoupil jako předseda Národní rady osob se zdravotním postižením na odborářské demonstraci na Václavském náměstí. Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl k osobní účasti?

Vedení Národní rady osob se zdravotním postižením ČR rozhodlo o naší spoluúčasti na demonstraci Odborových svazů a bylo logické, že pověřilo svého předsedu, aby na demonstraci vystoupil. K účasti nás vedla skutečnost, že se výrazně zhoršuje dostupnost služeb pro osoby se zdravotním postižením, jejich ekonomické zajištění a také ceny zdravotnických prostředků a léků, které vedou k vysokým doplatkům za ně. Chtěli jsme také vyjádřit náš negativní postoj k nesmyslné restrikci v oblasti vytápění a také jsme chtěli dát jasně najevo, že jsme připraveni hájit zájmy seniorů a lidí se zdravotním postižením. Některá doporučení jsou zcela nepromyšlená, až hloupá. Křehký člověk bez možnosti pohybu má podstatně jiné nároky na teplo a myslet si, že mu pomůže, když si oblékne více vrstev oblečení, tak bude pomoženo, svědčí o hluboké neznalosti problematiky. Takový člověk je zcela paralyzovaný a ochromený.

Domníváte se, že pořádání těchto protestních demonstrací má v dnešní napjaté době nějaký smysl? Vláda má v Poslanecké sněmovně jasnou většinu a její kroky zřejmě ani demonstrace nijak neovlivní …

Protestní demonstrace mají nepochybně velký význam, protože působí nejen na politiky, ale i na veřejnost. Ani ten největší cynik v politice není imunní proti protestům a uvědomuje si, že část veřejnosti je s jeho prací nespokojena. Demonstrace současně signalizují veřejnosti, že některá skupina lidí se cítí býti politiky ohrožena a podle svého založení to vnímají pozitivně a přidávají se k protestům anebo jsou pasivní a dělají, že se jich to netýká. Je to však významný informační fenomén, protože každý účastník demonstrace přináší mezi své blízké, spolupracovníky a známé informace, o čem demonstrace byla, co se řešilo a podobně. Jakákoliv nespokojenost s činností politiků je zpravidla vyjádřena nějakým shromážděním. Na obci to může být malé shromáždění proti výstavbě nějakého objektu, ve velkých městech se zpravidla lidé shromažďují právě proto, aby dali politikům na srozuměnou, že nesouhlasí s jejich politikou. Demonstrace byly vždy a budou dále pokračovat, za rok, za dva, za deset let.

Některé demonstrace jsou často „nálepkovány“ buď tím, že je svolávají dezinformátoři a posluhovači Putinova Ruska, nebo že jsou součástí např. prezidentské kampaně. Nejsou pak tyto demonstrace spíše kontraproduktivní?

Premiér Petr Fiala často mluví o tom, že jsme ve válce. Vnímáte to také tak?

Samozřejmě, že nejsme ve válce, to by musela Poslanecká sněmovna odhlasovat, a to se nestalo. Naše kroky nás však válce velmi přibližují. Slovo mír je dneska pomalu sprostým slovem a já jsem záměrně při svém vystoupení na demonstraci o míru hovořil. Válka je v současnosti největší hrozbou a my bychom měli všichni pracovat na tom, aby konflikt na Ukrajině nepřerostl v širší válečný střet. Mnoho odborníků upozorňuje na skutečnost, že obdobná atmosféra smířenosti s válkou byla i před rokem 1914. Tehdy převážilo mínění, že válka bude krátká, a že to je nejlepší řešení politických problémů. Jak nás historie poučuje, tak válka je vždycky tím nejhorším řešením. Tisíce a desetitisíce mrtvých, tisíce a desetitisíce tragických osudů současné elity přehlížejí jen proto, aby uspokojily svoje ambice a svá ega. Války se bojím, nechci ji a je naší povinností válce zabránit. Pan předseda vlády by neměl používat slova o válce, neměli bychom používat slova, jako je válečná daň a podobně. To dopředu implikuje naši vtaženost do války, což já zásadně odmítám. Nerozumím harašení zbraní a vím, že zbraně jsou pouze velký kšeft několika málo jedinců a za to zaplatí milióny lidí svými životy.

Právě fakt, že čelíme dopadům války na Ukrajině, byl hlavní obhajobou kabinetu Petra Fialy při schvalování navyšování deficitu státního rozpočtu na 375 miliard Kč. Co si myslíte o tak velkém schodku státního rozpočtu?

Schodek státního rozpočtu je obrovský a je přesně způsoben tím, co jsem již uvedl. Místo toho, abychom odstranili emisní povolenky, zrušili daň na obnovitelné zdroje a nebláznili s Green Dealem, tak radši zvyšujeme důchody, dávky, přispíváme podnikatelům a další a další. Takto nesmyslně zadlužujeme naši zemi, protože se nesnažíme důsledně zabránit růstu cen energií, které se potom projeví v růstu cen materiálu, výrobků, služeb atd. Obávám se, že tato inflační spirála zdaleka ještě nekončí a očekávám, že v příštím roce může být ještě hůře. Dnes jsme ujišťováni, že máme plné zásobníky plynu a že už nám teče plyn z lodí. Chtěl bych na vlastní oči vidět, jak to skutečně je. Bojím se, že po Novém roce dojde k nepříjemnému probuzení a nedostatek energií bude mnohem vyšší, a to samozřejmě vyžene ceny zboží a služeb do další vysoké inflace. Rozumím tomu, že v kritických dobách není asi jiné řešení než si vzít půjčku a žít tzv. na dluh. Je to například při nějakých katastrofách a podobně. My jsme si však vyvolali vysokou inflaci hodně sami a tím nemyslím jenom Českou republiku, ale i EU. Green Deal není o čistotě ovzduší, ale o ožebračení velké spousty lidí. Vymlouvat se na válku na Ukrajině je průhledné. Míra naší angažovanosti by měla být v rozsahu našich možností, a nikoliv za cenu zadlužování naší země.

Tento rozpočet zároveň počítá s tím, že dojde k zavedení nové daně z neočekávaných zisků, která by se měla týkat firem v oblasti energetiky, bankovnictví, petrolejářští a těžby fosilních paliv. Touto daní by navíc měly být firmy zatíženy již v rámci letošního roku. Je podle vás tato daň v pořádku?

Výše uvedené daně zaplatí zase občané. Energetika, bankovnictví a další firmy, kterých se zavedení nové daně bude týkat, promítnou zaplacené daně do cen výrobků v příštím období. Vždycky to tak bylo a bude to zase tak. Je to zákonité. Vydělají na tom zase pouze ti velcí, gigantické firmy, které jsou v zásadě monopolní nebo se spolu dohodnou a ti obyčejní lidé všechno zaplatí.

Přestože se zadlužování státu nedaří zastavit, na spoustu důležitých věcí, obzvláště v oblasti zdravotní a sociální péče, stále chybí peníze. V čem je podle vás jádro problému?

Peníze na zdravotní a sociální péči nejsou prioritou nejen této vlády, ale i vlád předchozích, i když musím říci, že současná situace je hodně špatná. Současná situace je stejná jako za vlády premiéra Petra Nečase, kdy byly výrazné restrikce v sociální a zdravotní oblasti. Tehdy byl ministrem práce a sociálních věcí pan Jaromír Drábek a ministrem zdravotnictví byl pan Leoš Heger. Tehdy byly také velké protesty a například na demonstraci STOP vládě, kde jsem také vystupoval, bylo na Václavském náměstí více jak sto dvacet tisíc lidí. Platí to, co jsem řekl v úvodu, že demonstrace byly, jsou a budou. Tehdejší demonstrace trochu zmírnily plánované restrikce, a proto jsem přesvědčen, že i současné demonstrace jsou důležité. Abych se vrátil k vlastní otázce. Je nedostatečná výše příspěvku na péči, což vede k malé dostupnosti sociálních služeb. Máme obrovský problém s růstem cen zdravotnických prostředků, ale Ministerstvo zdravotnictví ČR zatím příliš tento problém neřeší, i když se týká obrovského množství pacientů. Tyto restrikce dopadají velmi tvrdě na některé skupiny lidí a vedou ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče.

Vláda zároveň oznámila, že na konci letošního roku definitivně skončí zmrazení platů politiků a dalších ústavních činitelů, kterým tak platy od ledna skokově vzrostou. Jen pro příklad, poslanec si tak polepší o více jak 11 tisíc Kč měsíčně. Co vy na to?

Nikdy jsem neřešil plat politiků a dalších ústavních činitelů. Je to antiproblém, který řeší média, neustále omílají tuto věc. Demokratické instituce něco stojí. Důležitější je, zda politici dostatečně hájí veřejné zájmy, a to na základě programů, které je ve volbách vynesly na místa, kde rozhodují za nás voliče. To je to měřítko.

