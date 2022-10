Každý Ukrajinec je za pár měsíců víc Čech než vy. Z ODS vyteklo víc o Václaváku i BIS

„Každý ukrajinský uprchlík je po pár měsících u nás více Čech, než tahle proruská sebranka," hodnotí pro ParlamentníListy.cz právníka člen ODS Ondřej Šimíček. Vyjadřuje se též ke zprávě BIS, překvapivě zdrženlivě. „Pan Havel inklinuje k SPD, zatímco pan Vrabel, čistokrevný gauner a kolaborant, jede solo akce. On má pocit, že lidi chodí na něj, přitom to tak není. Hlavní roztleskávači páté kolony jsou jinde," sděluje k údajnému rozkolu mezi pořadateli demonstrací na Václavském náměstí.

Tak se zdá, že Babiš i v dalších „prezidentských" průzkumech klesá. Liberálové se dokonce začínají těšit, že 2. kolo by mohlo být ve složení Pavel / Nerudová. Politologové už ani nevěří, že by zafungoval „moment" skutečného oznámení kandidatury lídra ANO. Jak to všechno vidí Ondřej Šimíček?

Ukazuje se to, co jsem psal už v některém z minulých rozhovorů a mluvil jsem o tom i v Aréně Jaromíra Soukupa https://www.youtube.com/watch?v=_kpsILGQkpY. Babišovi klesá volební potenciál. Těch důvodů je více. Z průzkumu společnosti IPSOS, který byl zveřejněn v těchto dnech, zcela jasně vyplývá, že Babiše by ve druhém kole porazil téměř každý. A už to nevypadá růžově ani v tom prvním. Je to způsobeno tím, že i jeho vlažnější podporovatele vytáčí neustálé kňučení, jak se proti němu spiknul celý svět a na důvěryhodnosti nepřidá ani jeho trestní kauza. Zajímavé je, že ze všech potenciálních kandidátů hnutí ANO by i tak měl nejlepší výsledek. Spousta lidí má hnutí personifikováno jen do něj a fíkový list v podobě např. Schillerové, Havlíčka nebo jiného kandidáta, jim vítězství tak jako tak nepřinese.

BIS vyložila karty ve své výroční zprávě. Co jste si z ní odnesl Vy? Prý tu byl „ruský vlivový agent", který dle následného zjištění LN působil hlavně na politiky KSČM. Nebyl to trochu blbý agent? Prý také „platil materiály a cesty do Ruska" některým „aktivistům". No, nebyla to spíš taková liga typu Jovanovič, Černohorský a Kašuka? To bych asi byl klidný.

Já osobně nemám rád, když se záležitosti kolem tajných služeb propírají v médiích. To označení tajné není pro srandu králíkům. Že je Česko zapleveleno ruskými agenty není překvapivé. Že jeden z nich aktivně působil u politiků KSČM je přece také jasné. Jediný důvod, proč vznikla zločinecká organizace KSČ, a její pseudodemokratická následovnice KSČM, je prosazování zájmů Ruské teroristické federace u nás. Jsou a vždycky to byli kolaboranti s nepřátelskou mocností. A jako k takovým bychom k nim měli přistupovat. Jak velká „liga“ tento agent byl, není podstatné. Vlivem mnohaletého přehlížení vlastizrádné kliky zde máme část společnosti, která má vymyté mozky kremelskou propagandou. Ta je založená na zločinu a lži. Nic jiného také ruský režim neumí.

Co se to děje s Miroslavem Kalouskem? Žádá po vládě, ať stáhne návrh státního rozpočtu, který je prý „přesným souhrnem nepravdivých čísel". Argumentuje, že tzv. windfall tax, která je v rozpočtu zahrnuta, ještě není ani schválena, dokonce ani sepsán návrh. Vadí mu i to, že má být daň uplatněna i v roce 2022, tedy retroaktivně. Čím pana Kalouska uklidnit?

Pan Kalousek byl velmi výraznou politickou osobností nedávné doby a dodnes má velký vliv. Zejména pak na Twitteru, kde z pozice podpůrce vlády (sic!) vládu v rozpočtových věcech kritizuje. Už minule jsem psal, že nejsem ekonom a už vůbec ne národohospodář. Byl jsem u tvorby rozpočtů malého města, ale k tomu státnímu bych řekl asi jen tolik, že schodky, které dnes vidíme, jsou rakovinou naší budoucnosti. Mám za to, že se má prostě škrtat úplně všude, s výjimkou obrany. Je potřeba zcela otevřeně říct, že veřejné rozpočty minulá vláda totálně zdevastovala. A ne, není problém na straně příjmů, ale na straně výdajů. Podle mě by měli ministři (opět s výjimkou obrany) dostat jasný úkol 10 % minus a ať si to udělají, jak chtějí. Variant je spousta, ale všechny nepopulární. S rozpočtem na příští rok toho mnoho dělat nelze, ale ty od roku 2024 musí vypadat jinak. Musí se změnit strukturálně, neboť státní dluh roste nebývalým tempem.

Mám pro Vás dobrou zprávu: Pánové Vrabel a Havel se prý usmířili a demonstraci 28. října provedou na Václaváku spolu. Máte radost? Jinak, 30. října se chystá demonstrovat na témže místě Milion chvilek, prakticky na podporu vlády.

Já zase slyšel, že jejich usmíření není tak žhavé. Každopádně Vám zdvořile děkuji Jardo, že Vám činí radost dělat mi radost. Pan Havel inklinuje k SPD, zatímco pan Vrabel, čistokrevný gauner a kolaborant, jede solo akce. On má pocit, že lidi chodí na něj, přitom to tak není. Hlavní roztleskávači páté kolony jsou jinde. Opravdu mě pobavilo jejich předávání dopisu prezidentu Zemanovi. Zajímalo by mě, který z věhlasných právníků kolem nich, jim tu pitomost s čl. 62 ústavy nakukal. Přílišnou inteligencí neoplývají. Vlastizrádná fronta se začíná drolit. Je tam mnoho kohoutů na jeden dvorek. Přes všechnu děsivou a nenávistnou kampaň těchto prodejců hrnců nenávisti je většina české společnosti nadále protiruská. Není se co divit. Stát, který vyhlásil svatou válku celému civilizovanému světu, může podporovat buď úplný pitomec, anebo zločinec. Jiná varianta neexistuje. A ještě bych rád podotknul, že všichni, kdo relativizují ruská zvěrstva na Ukrajině, blábolí o míru – přitom chtějí jen pád Ukrajiny, anebo šíří kremelskou propagandu, už nelze označovat za pomýlené… jsou to zjevní kriminálníci. Už podle stávajících právních norem by měly OČTŘ řešit tuhle bezpečnostní hrozbu a ne šikanovat pěstitele trávy či kriminalizovat politická rozhodnutí.

Tak Ceny plynu na holandské burze TTF klesla pod úroveň 24. února. No jo, ale začátkem roku 2021 byla pod 40. Lze to považovat za výhru?

Cena plynu spadla pod úroveň na začátku války. To je dobrá zpráva. Co nedokázali evropští představitelé, dokazuje trh. Plynu je dost, končí tak jako možná ekonomická zbraň stepního masového vraha Putina vůči západu. Jeho teroristická agrese na Ukrajině přináší paradoxně i některá pozitiva. Diverzifikace zdrojů zemního plynu je jedno z nich. Cena je sice důležitá, ale nejdůležitější je, že plyn máme. Zajímavostí tohoto týdne ve Sněmovně bylo to, že poslanci SPD, kteří tady měsíce demagogicky ukazují na Maďarsko a jejich protievropskou politiku kolaborace s vrahy, najednou ani jednou Maďarsko jako vzor neuvedli. Proč asi? Ukazuje se zcela jasně, že opět (jako vždy) blábolili o věcech, o kterých nemají ani páru a šířili jenom kremelskou propagandu. Maďarsko upadá ekonomicky a jejich strop je násobně výše, než současné evropské ceny plynu. Ztratili páteř a chtěli ušetřit. Teď jsou za kolaboranty a neušetřili nic.

Ruský generál Surovikin dále útočí na ukrajinskou infrastrukturu. Analytici uvádí, že na podzim a v zimě se míra pozemních útočných operací, kde teď dominují Ukrajinci, dramaticky sníží. Co se letos tedy ještě „stihne", podle Vás?

Rusové už nemůžou vlastně vůbec nic, s výjimkou barbarského bombardování civilních cílů. Útoky na infrastrukturu jsou jenom berlička kremelské propagandy. Střílí do lidí, do obytných budov, na školky, na dětská hřiště, vraždí nevinné civilisty. V pozemní operaci nemají šanci. Jsou to poslední záchvěvy těchto banditů. Myslím, že Ukrajina letos dobude Cherson. Toto vítězství by mohlo přinést velké zemětřesení i uvnitř Ruska. Neopomíjejme nedávný incident z Belgorodu, kde muslimští vojáci postříleli své ruské kolegy. Etnické a náboženské pnutí uvnitř ruské armády je časovaná bomba. Navíc po mobilizaci obyčejných rusů, kteří jsou jenom potravou pro Putinovo krveprolití, je morálka ruských vojáků ještě horší, než u těch profíků. Rusko za své zločiny musí pykat. Masoví vrazi Putin a spol patří před soudní tribunál. Mám ale za to, že si je odpraví Rusové doma dříve, než by k soudu došlo. Putin poslal Ruskou teroristickou federaci do středověku. Zbývá jim KLDR, Írán, Eritrea a pár dalších zoufalých zemí, kde to není k žití. Jestli chce česká kolaborantská klika za parťáky tyhle velmoci, tak ať se tam odstěhuje. Každý ukrajinský uprchlík je po pár měsících u nás více Čech, než tahle proruská sebranka.

Po komunálních volbách zasedají nová zastupitelstva, Vy, jako profesionál z oboru, často píšete o digitální transformaci na městech a obcích. Co nové starosty čeká a nemine?

Troufnu si tvrdit, že drtivá většina nových (i staronových) starostů nemá úplně přehled o tom, co jsou jejich zákonné povinnosti v oblasti digitální transformace. Doporučoval bych všem, aby se v těchto oblastech začali intenzivně vzdělávat. V médiích se mluví o digitalizaci zejména směrem k občanovi, a to v agendách s celostátní působností. Základem digitalizace je ale změna procesů v ekonomických agendách uvnitř obcí a jejich organizací. A to je kámen úrazu. Máme přes 6200 obcí, ty zřizují další tisíce organizací. Všechny mají povinnost chránit veřejné finance, komunikovat s občany a všechny to do února 2026 musí zvládnout elektronicky. Pokud to chtějí zvládnout dobře a eliminovat rizika, která tato zásadní změna myšlení přináší, musí začít co nejrychleji. Toto volební období jim tedy na ramena naloží ještě větší odpovědnost a nápor, než ta minulá. Digitální transformace nakonec velmi pomůže, sníží rizika, chybovost, „člověkohodiny“ úředníků atd. Ale ten proces bude bolestivý zejména na obcích, kde je největším matrixem elektronický podpis. A že jich je. Úředníci jsou vesměs velmi šikovní a chtějí to dělat dobře. Je důležité, aby je v tom politická reprezentace nebrzdila a pomohla jim celý proces zvládnout.

V Brně zase zasahuje policie na magistrátu kvůli přidělování bytů, dočetl se občan. Jak mu to vysvětlit, než se vysvětlování zhostí například pan Valášek?

Podle informací z médií a z vyjádření VSZ v Olomouci jde o kauzy na městských částech. Magistrátu se týkají jen v personálním průniku některých svědků. Tentokrát ani bývalý Babišův propagandista nemá jak tyhle poslední kauzy naroubovat na svoji dezinformační linku Blažek a kolegové. Neodpustil si ovšem pana ministra opět zmínit ve svém tweetu. Je to Kojzar dneška. Nic jiného, než lživé dehonestace bezúhonných občanů totiž neumí. Zajímavostí je, že ve stejný den zasahoval také GIBS. Rovněž na jižní Moravě. Důvodem byly nezákonné úniky z živých spisů ze strany některých policistů. Když jsem kontaktoval některé naše novináře s otázkou, zda znají někoho, komu z kolegů sypou policisté informace, nechtěli jmenovat. Tak jsem se zeptal, zda jich znají více, než Vámi zmiňovaný Kojzar junior. S úsměvem, který jsem poznal po hlase říkali, že o moc víc jich nebude.

