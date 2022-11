Paroubek: Demonstrace chvilkařů? Tisíce Ukrajinců. Koho na Hrad? Babiše, pokud...

„Lidé se přestali bát. A je to už vidět i na sociálních sítích, kde ty diskuse jsou ve vztahu k vládě, k její zahraniční politice a postupu na Ukrajině velmi tvrdé,“ říká expremiér Jiří Paroubek s tím, že se domnívá, že i jeho vystoupení na Václavském náměstí k tomu přispělo. Jasný vzkaz poslal ministru Válkovi. Nešetřil ani Víta Rakušana, kterého už ani nenazývá ministrem. „Politické školení mužstva, od rána do večera,“ zaznělo pak na adresu ČT. Naši vládu porovnal s vládou v Maďarsku. Přečtěte si také, co říká k prezidentské kandidatuře Andreje Babiše.

reklama

Pane inženýre, vy jste byl jedním z řečníků demonstrace Česká republika na 1. místě, která se konala 28. října na Václavském náměstí. Co vás k tomu vedlo a jak jste vnímal atmosféru?

Byl jsem pozván organizátory jako hlavní řečník, takže jsem toto pozvání akceptoval. I vzhledem k tomu, že mě nezve například Česká televize do svých pořadů už dlouhá léta, nemohu vysvětlovat své názory ani v poslední době, kdy je mám odlišné, než jsou ty názory vládních stran, vládních politiků. Tak jsem využil této příležitosti a myslím, že jsem měl se svým projevem úspěch. Atmosféra byla velmi dobrá.

Na vaši adresu se ale snesly i slovní útoky. Například ze strany ministra Válka přišlo srovnání s Gottwaldem. Co byste ministru Válkovi vzkázal?

Že je senilní, když nerozezná demokratického politika od vraha. To je prostě důkaz senility.

Psali jsme: Paroubek! Zlomový bod protivládních demonstrací. Bobošíková odhalila proč

Gottwald, sneslo se na Paroubka po projevu na Václaváku. Černochová se mu směje, že si barví hlavu

Tohle už nezastaví, zaznělo plným Václavákem. „Rakušan vás nazval šmejdy!“ dostal lidi do varu Paroubek

Fotogalerie: - O svátku proti vládě

Naopak Jana Bobošíková řekla, že vaše vystoupení znamenalo zlomový bod, neboť, jak uvedla, „Jiřího Paroubka lze totiž těžko označit za ‚komunistickou zahnědlou proruskou sebranku‘,“ jak pro změnu napsala senátorka Němcová. Má Jana Bobošíková pravdu, že by to mohlo znamenat zlomový bod, nebo to rétoriku odpůrců stejně nezmění?

Anketa Má cenu pořádat demonstrace proti vládě? Má to cenu 95% Nemá to cenu 2% Vláda je dobrá, netřeba demonstrovat 3% hlasovalo: 31147 lidí

A plánujete se zúčastnit i dalších těchto akcí? Například 17. listopadu se má demonstrace konat i před ČT…

Pokud budu pozván, tak se samozřejmě zúčastním, a rád. A řeknu otevřeně své názory. Je potřeba, aby se lidé přestali bát a říkali otevřeně své názory. Domnívám se, že to je jediná cesta, jak usměrnit tu šílenou politiku současné vlády.

Mluvil jste přímo s těmi lidmi „pod pódiem“, kteří na Václavák 28. října přišli?

Samozřejmě. Lidem se mé vystoupení líbilo. Jejich názory byly víceméně souhlasné. Řekl bych, že ještě radikálnější, než které jsem vyjádřil já.

A co říci k demonstraci, kterou jen dva dny poté pořádal na Václaváku Milion chvilek? Jak tuto akci hodnotit?

Snažili se o nějakou protiakci. Využili toho, že v Praze žije momentálně 60 až 80 tisíc Ukrajinců. V podstatě jim byl také určen projev paní Zelenské a proto se tam také hrála ukrajinská hymna. Podle toho, jaký tam byl zpěv, tak tam Ukrajinců byly tisíce, možná desetitisíce. Takže jak já říkám, Václavské náměstí je vděčné pro takovéto akce, které tam udělal Milion chvilek. Bylo to tedy trošku zmatené, páté přes deváté… Ale jsou tam alespoň nějací němečtí turisté a tentokrát to bylo posíleno velmi výrazně ukrajinskými turisty. Takže to je potřeba nezapomenout. Docela by mě zajímalo, kde bere Milion chvilek peníze, protože i já jsem dostal, tak jako možná statisíce jiných Pražanů, do své schránky pozvánku na to Václavské náměstí. A ta akce byla v podstatě forsírovaná na rozdíl od té akce páteční, o které se mainstreamová média vůbec nezmínila. Zcela záměrně pochopitelně. Ale i tak tam 28. října bylo těch 80 tisíc lidí.

Fotogalerie: - Česko proti strachu

Překvapilo vás, že se akce Milionu chvilek zúčastnili i někteří umělci? Ze záznamu promluvil například pan Suchý…

To je jeho věc, čeho se chce zúčastnit. Musí si jenom uvědomit každý, kdo na toto jde, že je to v podstatě podpora vládní politiky. Nesmyslné vládní politiky, protilidové, arogantní, zpupné vládní politiky.

Psali jsme: Hejtman Vondrák: Odpadoví Oskaři míří k obcím Moravskoslezského kraje Domažlice: Turisté symbolicky uzamkli Českou studánku Alena Vitásková: Když je někdo jediný, tak musí... Zábřeh: Budování parkoviště za kulturákem se přesouvá na jaro, prioritu dostala Postřelmovská

Velkou reakci v minulých dnech vyvolalo vyvěšení vlajky s podobiznou ruského prezidenta Putina ve vaku na mrtvoly na budovu Ministerstva vnitra. Co na to říkáte?

Myslím, že pan Rakušan – já už neříkám ani ministr, pan Rakušan je zřejmě v nějaké duševní krizi. Protože vyvěšovat takovouto nechutnost na ministerstvo… Dejme tomu, že za určitých okolností je možné tolerovat na budově českého ministerstva ukrajinskou vlajku, ale v zásadě tam také nepatří. Takže to prostě nemá obdoby.

A ty jeho řeči o šmejdech na adresu organizátorů (protivládních demonstrací), zastrašování těch lidí, to prostě musí přestat. Nebo bude potřeba, aby organizátoři ještě zrychlili frekvenci pořádání těch akcí, aby vláda pochopila, že si nemůže dělat, co chce.

Fotogalerie: - Pytel na ministerstvu

Domníváte se, že třeba právě ta chystaná akce před ČT bude mít nějaký větší význam než třeba na tom Václaváku? Organizátoři také požadují, aby je nechali v ČT promluvit…

Myslím, že to je v logice věci, protože ČT je naprosto jednostranná, pokud jde o informování. To je politické školení mužstva, od rána do večera. To je prostě něco neslýchaného. Takže myslím, že je velmi legitimní, aby lidé, kteří dokážou dostat na náměstí desetitisíce lidí, dostali prostor vysvětlit své názory. A aby se také mohli bránit, protože se o nich dozvídáme i ty největší pikanterie, jak kdo sešlehal ve druhé třídě spolužačku kopřivami a podobně. Takže by to bylo dobré a bylo by to fér, ale to asi Česká televize a její ředitel není schopen. Teď vládní koalice udělala všechno pro to, aby změnila zákon o ČT. Aby v podstatě dostala ČT do úplného područí, do vazalského vztahu. Aby si tam ochránila své zájmy. Neříkám, že předtím to tam bylo jiné, ale bylo to víceméně dobrovolné vazalství většiny redaktorů České televize, no ale teď to prostě bude institucionalizované.

Část naší vlády v minulých dnech navštívila Ukrajinu, kde jednala s ukrajinskými politickými protějšky. Jak tuto návštěvu vnímáte a co říci na výsledek cesty, se kterým nás seznámili? Jako například podpis memoranda o prohloubení ekonomické a politické spolupráce mezi Českem a Ukrajinou a další věci.

To jsou politická gesta. Myslím, že pan Fiala je premiérem politických gest. Nic jiného v podstatě nedělá, nežli gesta. Ta práce mu už od ruky tolik, nebo vůbec, nejde. Měl by se starat o občany České republiky. Až tedy někde na jednom z dalších mnoha míst by se měl starat také o zájmy Ukrajiny. Ale ono to vypadá, že je tady spíš jakýmsi místodržícím amerických zájmů. To je, myslím, nejproameričtější vláda, s výjimkou Pobaltí, která v Evropě existuje.

V médiích se objevila informace, že elektřina v Česku zdražila nejvíc z EU. Někteří odborníci mluví o tom, že se jedná o smutnou vizitku české vlády, a to kvůli jejich váhavému přístupu situaci řešit. Co si o tom myslíte?

To je úplně skandální. Když jsem se díval na ty tabulky… Samozřejmě ony byly trošku upravené v tom směru, aby lidé neviděli, že nedochází k meziročnímu nárůstu cen elektrické energie a cen plynu v Maďarsku, aby neviděli, že má smysl uzavírat dlouhodobé smlouvy o dodávkách plynu s Ruskem. To si myslím, že Madaři udělali velmi dobře a že na tom také trvají. No a samozřejmě je to v kombinací s tím, že tam existují nějaké cenové stropy a dělají všechno pro to, aby ochránili vlastní obyvatelstvo před růstem cen energií. Což vlastně pak ovlivňuje ceny všeho, potravin… všeho, na co si vzpomenete.

Takže to je ohromný rozdíl. Česká vláda neudělala vůbec nic. Včas nezastropovala, nesnížila DPH nebo spotřební daně u některých komodit. Takže jsme v přepočtu podle parity kupní síly na druhém místě, pokud jde o plyn, a na čtvrtém místě, pokud jde o elektrickou energii v celé Evropské unii. To je ostudná vizitka české vlády. O to by se měla Fialova vláda starat, a ne o v podstatě neúčelné návštěvy Ukrajiny. V dnešní době se dá takováto věc jako společné zasedání vlády řešit přece on-line. Sednout si v klidu ve Strakovce, v bezpečném prostředí, ta druhá strana by seděla někde v krytu nebo kde mají zasedání vlády, také v nějakém bezpečném prostředí a mohli by diskutovat. Tady šlo vcelku jenom o politické gesto.

Minule jsme mluvili o blížících se prezidentských volbách, mezitím Andrej Babiš oznámil svou kandidaturu. Je to pro ČR dobře? A jak vidíte jeho šance?

Anketa Co vy a kandidatura Andreje Babiše? Budu ho určitě volit v obou kolech 81% Zvážím, že ho podpořím ve 2. kole 8% Nebudu ho volit 11% hlasovalo: 21762 lidí

A pro Českou republiku?

Z té nabídky, co tam vidím, si myslím, že jediný on má nějaké zkušenosti s chodem státní správy. Otázka je, jaké projeví názory před volbami. Pokud jde o mě, tak pokud projeví názory, které by svědčily o tom, že je připraven něco udělat pro ukončení konfliktu na Ukrajině a proti energetické krizi a drahotě – i když si uvědomuji, že pravomoci prezidenta jsou omezené, nicméně jeho názory by měly být také pro vládu důležité, tak ho podpořím. Pokud ne, tak asi zůstanu doma.



Psali jsme: Šok. 27 tisíc zálohy na plyn. Na ČT zazněl příběh o skutečné nouzi Kaňkovský (KDU-ČSL): Zdravotnictví na Vysočině po pandemii COVID-19 O fous. A to ještě neoznámil kandidaturu. Babiš s generálem natěsno Ministr Rakušan: Srbsko už znovuzavedlo víza pro občany z Tuniska a Burundi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.