Sami si platy zvyšují, lidem peníze berou. To je Fialova vláda, krčí rameny Okamura

Na půjčky ČEZu, na Ukrajinu, na to si Fialův kabinet peníze vždy najde. Občané jsou mu podle Tomio Okamury ale jedno, těm ministr Jurečka klidně seškrtá podporu v nezaměstnanosti. „Pětikoalice škodí této zemi a dělá z nás kolonii Washingtonu a Bruselu. Pokud vládu nezastavíme, přivede naši zemi a náš národ ke kolapsu a ke krachu a lidé budou v obrovské bídě,“ varuje předseda SPD.

reklama

Anketa Líbil se vám plakát „Putin v pytli na mrtvoly“, který vyvěsil Rakušan? Líbil 1% Nelíbil 98% Nezajímá mě to 1% hlasovalo: 24420 lidí

Vládní představitelé chtějí zvyšovat našim občanům daně, zvyšovat věk odchodu do důchodu a od ledna zdražit sociální služby pro naše seniory a zdravotně postižené občany. Je to podle vás správné řešení současné krizové situace země?

S takovým přístupem vládní pětikoalice zásadně nesouhlasím. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) tento týden v sobotu v rozhovoru pro Lidové noviny řekl, že vláda bude chtít našim občanům zvýšit daně. A zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let již otevřeně prosazuje nejen Jurečka, ale i předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Premiér Petr Fiala z ODS s tím evidentně také souhlasí. Navíc k tomu Jurečka řekl, že od ledna vláda seniorům a zdravotně postiženým lidem zdraží pobytové, pečovatelské a terénní sociální služby například v domovech seniorů, pro zdravotně postižené občany a bude se to týkat i dovozu jídla či nákupu. To je pro SPD nepřijatelné.

Takže desítky miliard korun pro Ukrajince v České republice a další miliardy na Ukrajinu vláda má, ale na naše občany úplně kašle a ještě jim zvýší daně? To je opravdu na okamžitou demisi. A jak známo, Fialova vláda si dokonce pro Ukrajince minulý měsíc půjčila nejprve dalších deset miliard korun u banky s úrokem půl miliardy korun ročně. A následně vláda Petra Fialy odsouhlasila další peníze pro Ukrajinu. Ukrajina nově dostane pět miliard eur, na které si ale také musíme půjčit, protože je nemáme a český státní rozpočet je kvůli vládě totálně zadlužený, a za tuto půjčku se zaručí členské státy EU včetně České republiky!

Česká vláda nemá čas na řešení problémů našich občanů a firem se zdražováním, jelikož pro premiéra Petra Fialu je Ukrajina na 1. místě. Takže si vláda opakovaně půjčuje na to, aby mohla dát peníze Ukrajincům žijícím v ČR a na Ukrajinu – ale našim občanům nejenže odmítá pomoci, ale ještě jim zhoršuje životy.

Korunu tomu všemu dala tento víkend paní Pekarová Adamová, která na konferenci vládní TOP 09 řekla o desítkách tisíc občanech, kteří protestují na náměstích proti tomu, že vláda neřeší zdražování, že jsou tito občané ohrožením demokracie. Navíc řekla, že by se mělo v roce 2030 přijmout v České republice euro. To jsou pro mě další nepřijatelná vyjádření.

Průměrná cena elektřiny v první polovině roku meziročně stoupla v České republice o 62 %, nejvíce z celé EU. Naopak v Polsku a v Maďarsku cena elektřiny v meziročním porovnání dokonce poklesla. Přesto vládní politici před „maďarskou cestou“ vytrvale varují. Chápete důvody?

To je šílené. Vyrábíme nejlevněji elektřinu a z celé Evropské unie se u nás nejvíc zdražuje? A já říkám dost protičeské Fialově vládě, která je odpovědná za zdražování! Pětikoalice škodí této zemi a dělá z nás kolonii Washingtonu a Bruselu. Pokud vládu nezastavíme, přivede naši zemi a náš národ ke kolapsu a ke krachu a lidé budou v obrovské bídě!

Zastropování ze strany vlády je naprosto nedostatečné a navíc se projeví v další inflaci, tedy ve zdražování. Pokud by byla cena elektřiny zastropována přímo u producentů a měli bychom přímý kontrakt s producentem na levný plyn, nemusela by tu být zdaleka taková drahota.

Nejnověji ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL řekl, že bude prosazovat snížení podpory v nezaměstnanosti či zkrácení doby podpory. Je podle vás zrovna toto nejvhodnější oblast k zahájení škrtů?

Sami sobě si platy zvyšují, ale lidem chtějí pomoc sebrat? Firmy propouštějí a chystají se dál propouštět, a ministr Jurečka prosazuje snížení podpory v nezaměstnanosti či zkrácení doby podpory. Zhruba každá pátá firma v ČR plánuje na přelomu roku propouštět. Vyplývá to z vyjádření Hospodářské komory, Svazu průmyslu i Asociace malých a středních podniků. Takže na Ukrajinu a Ukrajince dává Fialova vláda desítky miliard a půjčuje si na to za drahé úroky – ale pro své vlastní občany peníze nemá? ČEZu dala vláda skandální půjčku 75 miliard, ale českým občanům v nouzi, ve stavu, kdy se blíží recese, bude snižovat podporu? Tato škodlivá vláda musí skončit, nebo zničí Českou republiku a její občany!

Dále pro dokreslení dodávám, že dle údajů Pravidelné zprávy Evropské sítě proti chudobě Poverty Watch žije milion českých občanů pod hranicí chudoby, další milion je chudobou ohrožen! Počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby vzrostl z 9 až 10 % v průběhu roku 2021 na 17 % v březnu 2022. V exekuci je přibližně 9 % z celkové populace, v některých chudších regionech až 16 %. Zpráva dále uvádí, že celých 25 % domácností si nemůže dovolit náhlý výdaj kolem 10 tisíc korun. Takovýmto rodinám, které žijí od výplaty k výplatě, pak hrozí, že by mohly přijít o bydlení. Průměrná domácnost nyní vydává 48 % svých příjmů na bydlení a potraviny, chudé domácnosti pak plných 70 % příjmů. Odpovědnost nese vláda Petra Fialy, která svou politikou způsobuje zdražování!

Psali jsme: Síkelova habaďůra: „Tvařte se jako malí a střední. Přimhouříme oko.“ Bartoš a Havlíček se v ČT hádali, až do toho vstoupil Špicar: Fiala čtyři měsíce sliboval... Chudí zadotují bohaté. Vážně o elektromobilech Češi se přijetí eura bojí zbytečně, říká zástupce průmyslníků Špicar. A vyzývá vládu...

Příčítáte vládě k dobru alespoň to, že ve Sněmovně byla nakonec schválena daň z mimořádných zisků, takzvaná windfall tax?

Vláda do jednoho hlasování spojila nefungující věc, tedy windfall tax, kterou vložili do zákona na poslední schvíli formou pozměňovacího návrhu, i dobrou věc, jakou je zvýšení limitů na odvádění DPH a na paušální daň na dva miliony, což je původně návrh SPD.

Obávám se, že daň z mimořádných zisků nepřinese výnos, který vláda očekává. Hrozí další výrazné zdražení příslušného zboží a služeb, protože tyto společnosti se v důsledku zavedení mimořádné daně budou snažit různými způsoby optimalizovat svůj zisk a daňový základ, tudíž ani výnos z této daně nemusí odpovídat představám ministerstva financí. Ostatně o vládním odhadu příjmů z této daně, 85 miliard korun ročně, pochybují i ekonomičtí experti. V bankovním sektoru lze rovněž očekávat zvýšení úroků z úvěrů, hypoték a bankovních poplatků pro naše občany.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, aby se zdanilo vyvádění u nás nezdaněných dividend zahraničními nadnárodními korporacemi do ciziny, což představuje až 300 miliard korun ročně. To ale Fialova vláda odmítá, protože jde na ruku Bruselu.

Zvýšení částky pro povinnou registraci plátců daně z přidané hodnoty z jednoho na dva miliony korun a zvýšení možnosti využití režimu paušální daně u podnikatelů z jednoho na dva miliony korun jsme podpořili, protože jsme to prosazovali již dlouho a pomůže to malým podnikatelům. Protože byla windfall tax i tyto věci předloženy v jednom zákoně společně v jednom závěrečném hlasování, tak jsme se zdrželi.

Psali jsme: Moravec neměl co dodat: Důchodová reforma znamená, že od státu dostanete méně V ČR končím. Státní kasa přijde o miliardové příjmy. Stanjura „vyhnal“ Křetínského „S vámi narazí celá zem!“ Schillerová drtila Stanjuru. Marně. „Válečná daň“ prošla Zhasínání, šetření, tři kruté zimy. Ale krizi musíme zvládnout, vzkazuje Bartuška

Rada a Evropský parlament dosáhly předběžné politické dohody o přísnějších výkonnostních normách pro emise CO2 u nových osobních automobilů a dodávek. Návrh bude ještě přijat formálně, nicméně oba orgány se dohodly na cíli snížení emisí CO2 o 55 % u nových osobních automobilů a o 50 % u nových dodávek do roku 2030 ve srovnání s úrovněmi v roce 2021, cíli snížení emisí CO2 o 100 % jak u nových osobních automobilů, tak u dodávek do roku 2035. Co tato dohoda znamená?

Znamená to, že kvůli Evropské unii a kvůli Fialově vládě budou auta jen pro bohaté – a že Brusel za podpory Fialovy vládní pětikoalice zakázal automobily na naftu a benzín od roku 2035. Toto nesmyslné opaření již dříve na Radě ministrů životního prostředí států EU podpořila za českou vládu ministryně Alena Hubáčková (KDU-ČSL). Nová auta tudíž už od roku 2035 nebudou smět mít spalovací motory. Tyto normy jsou součástí tzv. Zelené dohody (Green Deal) EU a klimatického balíčku Fit for 55, který má zajistit emisní cíle EU a tzv. klimatickou neutralitu.

Dohoda z minulého týdne přináší i výrazné zpoplatnění automobilových emisí ještě před rokem 2035 a povede k zásadnímu zdražení automobilů, které se tak mohou stát pro široké vrstvy občanů prakticky nedostupnými – se všemi představitelnými negativními důsledky této skutečnosti. Zejména půjde o zánik desítek tisíc pracovních míst v automobilovém průmyslu a v návazných oborech, což se bytostně týká České republiky a jejích základních ekonomických a sociálních zájmů, které neschopná Fialova vláda svojí vyjednávací neschopností a ponížeností v rámci Evropské unie nenapravitelně poškozuje.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V týdnu se v Poslanecké sněmovně projednávala také novelu zákonů o České televizi a o Českém rozhlase...

Ano, opět na sílu. Vláda Petra Fialy chce tímto zákonem politicky ovládnout orgány veřejnoprávních médií, aby se vysílaly pouze probruselské a provládní názory. Namísto toho, aby vláda řešila pomoc občanům a firmám s astronomickým zdražováním, chtějí si vládní strany nedemokraticky a autoritářsky pojistit svoji politickou moc. Vládní koalice chce totiž změnit způsob volby rad veřejnoprávních médií tak, aby v budoucnu volil třetinu jejich členů Senát, zatímco nyní je volí Poslanecká sněmovna.

Senát má minimální podporu a důvěru občanů, jednotliví senátoři jsou voleni zpravidla deseti procenty voličů, a zastupují tak pouze naprostou menšinu veřejnosti. Jediným orgánem, který věrohodně reprezentuje rozložení politických sil a názorů ve společnosti, je Poslanecká sněmovna, protože ji volí zdaleka nejvíce občanů, volební účast je přes 60 %. Proto má členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu podle mého názoru volit pouze tento ústavní orgán.

Ministr vnitra Vít Rakušan nechal o státním svátku vyvěsit na státní budově ministerstva vnitra billboard, na kterém byla vlajka ČR, vlajka Ukrajiny a mezi ně byl vložen symbolický pytel na mrtvoly, ze kterého vyčnívala podobizna hlavy ruského prezidenta Vladimira Putina. Později doplnil, že tím chtěl vyjádřit, že si „demokracie sundává rukavičky“. Co říkáte tomuto způsobu oslavy 28. října?

Zneuctil tak českou státní vlajku a zneužil ji pro svou politickou agendu. Hnutí SPD považuje tento krok ministra Rakušana za vrchol nevkusu a navíc se může ze strany ministra Rakušana jednat i o porušení zákona o užívání státních symbolů, tedy české vlajky. Tento způsob vyjádření ministra Rakušana hnutí SPD jednoznačně odmítá a požaduje jeho demisi!

Mimo sněmovnu a úřední budovy řeší lidé přízemnější starosti. Velký ohlas vyvolala třeba zpráva, že v Hustopečích musely stát stovky lidí ve frontě na stomatologa.

Je to šílené. Spousta lidí dnes na zubaře nemá peníze. Nedostupnost stomatologické péče pro občany (a to i finanční) je velký problém, na který z opozice upozorňuji dosavadní vlády již několik let. Jak minulý premiér Babiš, tak i současný premiér Fiala se na řešení tohoto problému ale zcela vykašlali.

Kdy začne konečně premiér Petr Fiala (ODS) a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) situaci řešit? Já odpovím – nikdy. Bohužel. Pro Fialovu vládu je na prvním místě Ukrajina a Ukrajinci. A na české občany a na jejich potřeby vláda úplně kašle. Kdyby bylo ve vládě hnutí SPD, tak již situaci dávno řešíme a snažíme se lidem pomoci. Jedním z konkrétních řešení, které navrhuje SPD v této oblasti je například to, aby byla všem zubařům uložena povinnost mít uzavřenu smlouvu s pojišťovnou.

Návrh rozpočtu na příští rok snižuje prostředky na národní dotace pro zemědělce z pěti milionů na 2,7. To vypadá na dost tvrdý zásah do zemědělského sektoru. Vy jste měli zemědělskou soběstačnost jako velké volební téma, považujete to tedy se znalostí věci za dobrý nápad?

Ne. Fialova vláda chce zničit české zemědělství. Už nyní nejsme potravinově soběstační. Hnutí SPD se obecně domnívá, že nejlepší je většinu dotací zrušit (pokud neslouží veřejně prospěšným účelům), ale v případě, že čeští zemědělci dostávají několikanásobně menší dotace než jejich západoevropští konkurenti, nebudou čeští zemědělci konkurenceschopní a západní zemědělci je svými levnějšími produkty zlikvidují. Čili v takovém případě je nutné, aby stát zemědělcům dotace dorovnával, aby vůbec přežili. Už to opravdu vypadá jako záměr, že Fialova vláda chce zničit českou ekonomiku a Českou republiku. Na to, aby vláda dala dalších deset miliard Ukrajincům, peníze má – ale českým zemědělcům chce dotace krátit...

Dlouhodobé statistiky ukazují, že potravinová soběstačnost Česka klesá. Soběstačnost Česka radikálně klesla po vstupu na společný trh Evropské unie. Ve výrobě vepřového masa se snížila z 94,5 % v roce 2003 na 43,2 % v roce 2020, ve výrobě drůbežího masa z 92,0 % na 59,8 %, másla ze 126,6 % na 71,6 %, jablek ze 100,2 % na 79,9 % a zelí ze 77,5 % na 56,7 %, informovala před časem Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví Českého statistického úřadu.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje potravinovou soběstačnost v základních komoditách, které lze u nás produkovat. Když jsme prosazovali soběstačnost naší země, politici Fialova demobloku se nám vysmívali. S tím také souvisí, že kvůli Fialově drahotě si většina lidí kupuje horší a nezdravé potraviny.

A to tvrdíte na základě čeho, pane předsedo?

Jsou to fakta. Šest z deseti lidí se dle průzkumu společnosti Edendred přiznalo, že se nyní šidí na jídle. Pro více než čtvrtinu Čechů přitom jde o citelný nebo velmi výrazný zásah do jejich předchozích stravovacích návyků. Takže kvůli Fialově vládě, která způsobuje zdražování, se zhoršuje i zdraví populace. A připomeňme, že vláda zdravotním pojišťovnám odebrala i miliardy na zdravotní péči. Na Ukrajinu, Ukrajince, půjčky ČEZu či na nepřizpůsobivé ale vláda peníze má. Jen 37 % lidí si nyní dle svých slov dopřává stejně kvalitní jídla jako před rokem, tedy v době před prudkým růstem inflace. Naprostá většina je na tom o dost hůře. A zdaleka nejde jen o velikost porcí nebo o chuťové preference.

Čeští občané také začínají jíst méně zdravých pokrmů. Podle odbornice na zdravou výživu Hany Málkové z organizace STOB může odklon od zdravějších jídel způsobit mnoho zdravotních problémů. Hrozbou je nedostatečná konzumace zeleniny a ovoce, které pomáhají v prevenci civilizačních onemocnění. Lidé rovněž mohou upřednostňovat méně kvalitní potraviny bohaté na cukr a tuky nevhodného složení, v jídelníčku mohou naopak chybět bílkoviny a vláknina, což může vést dlouhodobě ke vzniku obezity a dalších přidružených onemocnění.

Češi také přestávají kupovat maso, protože jeho cena závratně roste a další zdražení přijde v novém roce. Například kuřecí maso meziročně zdražilo o 60 %, vepřové zdražilo o 55 %. Informoval o tom server TV CNN Prima News.

Vláda Petra Fialy podpořila záměr vybudovat na místě vojenského letiště Líně u Plzně průmyslový areál, kde by měla vzniknout tzv. gigafactory, továrna na baterie do elektromobilů koncernu Volkswagen. Přičtete jí k dobru toto rozhodnutí na podporu modernizace české ekonomiky?

Odmítáme zrušení vojenského letiště Líně u Plzně. Průmyslový areál lze dle nás vybudovat na vhodnějším místě. Projekt má na jednu stranu přinést vznik pěti tisíc nových pracovních míst, ale na druhou stranu ho provázejí oprávněné velké výhrady. Jde jednak o lokalizaci projektu, kdy by bylo vhodnější umístit jej spíše v průmyslové zóně na místě bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov v Ústeckém kraji, kde je i návaznost továrny na případnou těžbu lithia v blízké oblasti Cínovce. Současně i z toho důvodu, že v Ústeckém kraji je míra nezaměstnanosti nad celostátním průměrem a tato investice by místním občanům a ekonomickému rozvoji regionu velmi prospěla.

Rovněž odmítáme zrušení vojenského letiště v Líních u Plzně, které Armáda ČR nutně potřebuje jako záložní pro vojenské letectvo. Letiště je také využíváno leteckou lékařskou záchrannou službou, ale také hojně letci-amatéry. Pro plánovaný projekt v Líních není vyřešeno ani zásobování vodou, které je v okolí již nyní nedostatek. Problém představují také pozemky, které leží v areálu letiště, ale obce se jich nechtějí vzdávat. Hnutí SPD proto tento vládní návrh v tomto pojetí odmítá, navíc tento projekt odmítají i Plzeňský kraj a město Plzeň.

Psali jsme: Ve Sněmovně se bojuje o změnu volby do rad ČT a ČRo. Koalice chce udolávat opozici i v noci Už se vyhazuje z práce. David Martinek o ČR po demonstracích: Co dál? Nová korýtka pro neúspěšné Piráty v úřadu za miliardu. Jsou normální? Okamura už kolikát nevěří, že vláda může být tak šílená „Provokace! Proč nejdou bojovat za Ukrajinu? Zašívají se tady!“ Okamura bouřil na pódiu. A pod ním střet

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.