Shodli se že Putin je zlobr, a to bylo asi všechno. Jiří Paroubek o Fialově summitu na Hradě

„Vypadá to, že to bylo spíš takové společenské setkání. Shodli se, že tím známým zlobrem je Putin. A to bylo asi tak všechno,“ vrací se k neformálnímu summitu EU v Praze bývalý premiér Jiří Paroubek. Dostal se i k tomu, co se v posledních dnech odehrálo na Ukrajině a řekl, jak vidí postoj Spojených států. Odboráři podle něj v organizaci nedávné demonstrace selhali. Padlo i jméno Bohuslava Sobotky. Vyjádřil se i k demonstraci, kterou chystá Milion chvilek. Jasný vzkaz pak poslal do Bruselu.

Pane inženýre, minule jsme spolu mluvili ve chvíli, kdy začínal neformální summit EU v Praze a vy jste říkal, na co by se měli vrcholoví politici, kteří se zde sešli, zaměřit. Mluvil jste o energetické krizi, pádící inflaci a také, že by se měli zaměřit na to, jak konflikt na Ukrajině co nejdříve ukončit. Co tedy říkáte na „výsledky“ tohoto setkání?

Přiznám se, že jsem nečekal zázraky, ale ty výsledky jsou velmi hubené. Vypadá to, že to bylo spíš takové společenské setkání. Shodli se, že tím známým zlobrem je Vladimír Putin. A to bylo tak asi všechno.

Co říkáte na další eskalaci napětí v minulých dnech na Ukrajině? Ať už je to zničený most na Krym nebo pak následné bombardování ukrajinských měst?

Myslím, že to první, co by měly obě strany udělat, je přestat útočit na svoji kritickou infrastrukturu. Tak je zřejmé, že pro obyvatele Krymu je ten most klíčovou záležitostí pro jejich zásobování. Koneckonců, pokud vím, tak tam vedou i trubky s vodou. Je tam i železniční doprava. Takže je to skutečně velké inženýrské dílo. A samozřejmě, že Rusové pak odvetou za toto ničí ukrajinskou kritickou infrastrukturu, elektrárny, elektrická vedení, rozvodny napětí, rafinerie… Myslím, že tím si nikdo nepomůže. Bylo by dobré s těmito útoky, jako je ten útok na Krymský most, které možná Ukrajina dělá ze své iniciativy, možná že jí někdo v tomhle radí, okamžitě přestat.

„Příměří musí nastat ne mezi Ruskem a Ukrajinou, ale mezi Amerikou a Ruskem,“ uvedl prý Viktor Orbán. Údajně také dodal, že „Naděje na mír se jmenuje Donald Trump“, s tím, že právě Trump by měl místo Bidena vyjednávat o míru na Ukrajině. Má pravdu? A je taková cesta vůbec proveditelná v tuto chvíli?

Myslím, že Američané zatím nemají žádný zvláštní zájem ten konflikt ukončit. Ten konflikt za prvé vede k oslabení jednoho ze strategických soupeřů, to znamená Ruska. Za druhé nebojují jejich (američtí) vojáci. Kdyby se vozili do Spojených států vojáci v cínových rakvích jako z Afghánistánu anebo z Vietnamu, tak by se asi americké veřejné mínění na to dívalo jinak. V Evropě je inflace na úrovni pádivé inflace. Ve Spojených státech je sice také inflace, ale pořád přijatelnější než v Evropě. U nás je ta inflace někde mezi 20–25 procenty, když vezmu nějaký takový užší reálný spotřební koš. Ne nějakých 200 položek, ale nějakých 30–40 položek potravin, elektrické energie, plynu, pohonných hmot, jejichž cena zase vzrůstá a zřejmě bude vzrůstat dál. A také třeba cena nájemného, tepla…

To se opravdu dostává někam až k úrovni 20 a já bych řekl až 25 procent. S ohledem na nízký růst nominálních mezd, kdy u dvou třetin zaměstnanců se nehýbalo s nominálními mzdami vůbec, je to pokles reálných mezd, pokles životní úrovně lidí. Američané tohle nepotřebují nijak zvlášť řešit. A bylo by asi zajímavé vidět průzkum veřejného mínění, jak se Češi dívají na ten konflikt na Ukrajině. Zatím byl zajímavý ten průzkum, který udělal Kantar.cz, kdy většina z dotázaných si přeje, aby se vedly přímé rozhovory s Ruskem o dodávkách plynu a jeho cenách.

Když jsme u toho, Putin prý nabídl Evropě během podzimu a zimy dodatečné objemy zemního plynu, a to nepoškozenou větví plynovodu Nord Stream, anebo přes Turecko. Německo ale nabídku odmítlo. Uvedlo mimo jiné, že Rusko prý už není spolehlivým dodavatelem energie. Je to dobré rozhodnutí?

Nemyslím, že je to dobré rozhodnutí. Já myslím, že Rusko při všech výhradách, které k němu mohu mít, zatím ten plyn a ropu dodává, pokud jsou ty země ochotné platit v rublech. Takže nečelí nějak významněji sankcím protisankcemi. Takže myslím, že by se to mělo velice zvážit, pokud Němci mají zásoby zemního plynu na dva a půl až tři měsíce. A možná, že je to ještě přehnané. No tak by asi toto měli zvažovat.

Před více než týdnem se konala další demonstrace, tentokrát organizovaná odbory. Účast ale nebyla zdaleka tak vysoká, jak se čekalo. Jak si to vysvětlujete? Není problém určité „tříštění sil“, o kterém někteří mluví? Že těch protivládních demonstrací je zkrátka najednou moc a organizátoři by se měli nějakým způsobem „sjednotit“?

Podle mne odboráři prostě v organizaci té demonstrace selhali. Myslím, že je to protaktizované. Někteří lidé, kteří dělají na volební kampani pana Středuly, pracovali dříve pro Bohuslava Sobotku. No tak podle toho to také vypadá. Já jsem vyzýval, pokud si vzpomínáte, k odborářské demonstraci už někdy v květnu, nejpozději v červnu. To byla ta správná doba. To odbory také mohly něco skutečně z vlády vytřepat. Dneska, když se zúčastní odborářské demonstrace jenom 4 tisíce lidí, no tak to vláda pak odbory nebere vážně.

A ta odpověď byla rychlá. Minimální mzda se navýší jen o 350 korun. No tak to je výsměch, a to by si nedovolila za situace, kdy by na Václavském náměstí bylo 100 až 150 tisíc lidí. Prostě odborářští lídři by měli dělat odborářskou politiku, a pokud tedy chtějí dělat nějakou jinou politiku, tak by měli odejít ze svých funkcí. Protože pak poškozují vlastně pracující, zaměstnance, své členy a de facto celý národ.

A také si klaďme otázku, proč vlastně nezaujali. No tak oni jsou krotcí. Neměli žádné radikální požadavky, na rozdíl od toho, s čím přišla ta parta kolem pana Vrábela a dalších. Aby lidé poslouchali, že chtějí skoncovat s drahotou? No tak to dnes říká každý. To říkají pravicoví prezidentští kandidáti, kteří to nemyslí vůbec vážně a kteří v klidu akceptují tu chybnou hospodářskou politiku vlády. Takže je potřeba se odlišit. A ty odbory se neodlišily.

Na 30. října svolal demonstraci Milion chvilek. Reagují prý na akce, které pořádá Vrábel a spol., jež například předali prezidentovi petici za odvolání vlády. Hodlají uspořádat akci s názvem Česko proti strachu. Pojďme si společně říct: „ZVLÁDNEME TO!“ Pojďme společně čelit strachu a přenést do společnosti vědomí, že se postavíme za demokracii, za Ukrajinu a krizi překonáme. Pojďme načerpat pozitivní energii a naději“, uvádějí. Co na to říkáte? Budou lidi na toto slyšet, reagovat?

No tak někteří ano. Některým se to líbí, ta představa, že u Kyjeva se bojuje za Prahu. Já ji nesdílím a stejně tak si myslím, že bychom měli brát ty nejvýhodnější nabídky dodávek plynu a ropy. Jestli to budou ruské nebo katarské, je to v zásadě jedno. Ale zatím nejlevnější plyn a ropu měli Rusové. A pokud chce Milion chvilek říct, že je potřeba vést válku dál, protože o ničem jiném to není, no tak musí také lidem říct, že ceny dál porostou, nebo se udrží vysoké a že jim bude klesat životní úroveň. To z toho vyplývá. Válka to je pokles životní úrovně. To je chudoba. U široké vrstvy lidí.

I když se u nás o tom moc nemluví, demonstruje se po celé Evropě. Například v Německu vyšly do ulic tisíce lidí, kteří nesouhlasí s energetickou politikou vlády. Co k tomu říci?

Myslím, že ty demonstrace se budou stupňovat. Toto bylo kvůli energetické politice Německa. Nedávno to byly demonstrace v Holandsku, kdy zemědělci demonstrovali proti naprosto nesmyslným rozhodnutím z Bruselu, podle kterých se mají vyvraždit velmi kvalitní, výkonné a krásné holandské krávy. Jenom proto, že prý říhají, a to ničí atmosféru.

To jsou někdy argumenty až k smíchu. Takže pokud to nebude z Holandska, které možná má takovýto ekologický problém, no tak budeme brát hovězí maso, ale také třeba mléčné výroby z Brazílie, kde ty nové pastviny vzniknou vytlučením amazonského pralesa. Myslím, že je potřeba, aby ti lidé, kteří toto v Bruselu vymýšlejí, přemýšleli hlavou.



