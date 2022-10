Skrytá hrozba. Mlčí se o ní. A odveta. Rajchl otevřel, co přináší podzim

reklama

Před evropskými poslanci totiž vystoupila šéfka divize pro vyspělé mezinárodní trhy Pfizeru Janine Smallová, a to kvůli nejasnostem ohledně vakcín proti covidu-19 a jejich nákupu. Ta mimo jiné připustila, že vakcíny nikdy nebyly testovány na omezení přenosu nemoci, ačkoliv na tomto předpokladu byli neočkovaní omezováni. Rajchl byl jedním z právníků, kteří v této době vystupovali proti jakémukoliv selektování obyvatel na očkované a neočkované. „Jen se potvrzuje, že ,dezinformátoři' měli celou dobu pravdu ve všem, co říkali. Oznámení zástupkyně Pfizer je skandální a šílené. Řekla to úplně na rovinu a na otázku, proč nedošlo k testování na přenos nemoci dodala blábol, že musíme jít se ‚speed of science‘. Musíme jít s rychlostí vědy, abychom věděli, co se děje na trzích. Bylo vidět, že je v úzkých a plácá nesmysly,“ řekl advokát.

Anketa Má cenu pořádat demonstrace proti vládě? Má to cenu 95% Nemá to cenu 3% Vláda je dobrá, netřeba demonstrovat 2% hlasovalo: 12521 lidí

Podle něj tak jen potvrdila známý fakt, žádný důkaz a žádná data, že by očkování zabránilo přenosu covidu. „Skupina milionů lidí zde byla protiprávně segregována bez dat, odůvodnění a reálného důvodu diskriminována, vyloučena z normálního života a omezována na právech a svobodě. Jestliže i po tomto výroku Válek (Vlastimil, ministr zdravotnictví, TOP 09, pozn. red.) řekl, že by se měly očkovat děti, aby byly otevřené školy – pro sebe i ochranu ostatních, tak je to na demisi,“ zhodnotil. Dále uvedl, že Válek výrok zástupkyně Pfizeru buď neslyšel, nebo vědomě lže. „Oboje je pro ministra zdravotnictví nepřijatelný fakt a měl by okamžitě rezignovat. Říci po tomto přiznání, že je třeba se očkovat, aby zůstaly otevřené školy, je skandální výrok a měl by odstoupit,“ podotkl.

Antisystémový alias proti socialismu

Jindřich Rajch tvrdí, že je stále třeba uplatňovat právo a podnikat kroky, aby k dalšímu omezování kvůli očkování nedocházelo. „Oni vůbec neskončili, neustále nutí, podněcují a platí kampaně za miliony, aby se někdo očkoval. Vyhrožují, že by mohlo být něco zavřeno, a to bude dále pokračovat. Mimochodem neslyšel jsem – kromě Canova (Michael, senátor Starostové pro Liberecký kraj, pozn. red.) omluvu od jediného člověka z vlády nebo Ministerstva zdravotnictví, aby řekl neočkovaným: Omlouváme se. Aby mluvili o odškodném, protože jejich kroky zásadním způsobem omezily jejich život. To jsou věci, které musíme řešit,“ sdělil. Nepovažuje za možné na půl roku zavřít práva a svobody a pak oznámit, že se spletli a nic se neděje, jedeme dál. „Musíme je odškodnit za minulost a musíme se poučit do budoucnosti, aby nikdy nedošlo k tomu, že nějaká skupina lidí bude bez dat a důvodů protiprávně zbavena práv a svobod. Teď je třeba to řešit ještě intenzivněji,“ doporučil.

Fotogalerie: - Zeman na cestách

Důvodem je, že s podzimem a zimou nebezpečí omezování znovu přichází. „Přichází zcela jistě, vyhazují peníze za reklamu na vakcíny, které budeme později nákladně likvidovat. Lže se tady o tom, že kdokoliv je vakcinován, chrání ostatní kolem sebe. Je na čase, aby s tím někdo začal něco dělat, tohle jsou zcela skandální věci, které nemohou být v teokratickém státě tolerovány,“ řekl Rajchl.

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 18% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 82% hlasovalo: 9968 lidí

Dalšího ohrožení svobody slova se obává kvůli dokumentu, který zpracoval Krizový informační tým pod ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN). Jeho kopii získaly Seznam Zprávy a píše se v ní, že antisystémové názory mezi státním zaměstnanci jsou na vzestupu a musí být monitorovány. Co je podle Rajchla onen antisystémový postoj? „Jakýkoliv postoj v rozporu se současným stanoviskem české vlády. Vláda najela na taktiku, že kdo hovoří proti nám, kdo hovoří o tom, že by se mělo vyjednávat o plynu s Ruskem a Česká republika by měla prosazovat národní zájmy, je okamžitě monitorován. To je systém udavačství jako za režimu před rokem 1989. Stvořila ho StB, budou se odměňovat udavači a budou špiclovat každého na pracovišti. Zaměstnanci se budou bát říci svůj názor, aby ho kolega nenahlásil, a to už jsme tady měli. Znovuvytváření systému udavačství StB, je neskutečně smutná věc a každý normální člověk musí jeho postoj naprosto odmítnout. Já tu znovu udavačskou StB nechci a Rakušan ji nepokrytě zavádí,“ zdůraznil.

Psali jsme: Co Rakušan neví. Nové lži. Jako Putin. Holec našel i na Fialu Tady je ten agent! Ne v KSČM. Po akci BIS jasněji Zelenskyj: Putine, zabils těhotnou ženu Poslanci proberou rozpočet. I odebrání peněz Zemanovi

Šéf politické strany PRO také zauvažoval, jaký rozdíl je mezi pojmy „antisystémový“ a „proti socialismu“. „V tomto směru vůbec žádný, jde o úplně to samé. Nemá cenu zastírat, je to stejná situace, jako před rokem 1989. Kdo šel proti straně, byl monitorován, zahájil se s ním dialog a nakonec byl perzekvován a snažili se ho zbavit. Je to úplně stejné jako za socialistického režimu, naprosto totožné,“ domnívá se.

Odhalení ruského agenta

Bezpečnostní informační služba odhalila ruského agenta, který měl zájmovým osobám včetně novinářů hradit texty nebo i cesty do zahraničí. Rajchl uvedl, že nemá dost informací, aby mohl odhalení zhodnotit i vzhledem k různým zpravodajským hrám. „To, že mají agenty v různých zemích Evropy všechny velmoci – jsou tu ruští, američtí, čínští a další – je známá věc. Každý stát vždy využíval tajné služby, ale otázkou je, kdy a jak byl odhalen a zda to byly české nebo zahraniční služby. Tím to rozhodně nechci zlehčovat, každý agent je potenciálním nebezpečím tam, kde působí, ale je třeba si uvědomit, že co moderní svět světem stojí, tak agenti působí po celém světě včetně České republiky. Je třeba je odhalovat, snažit se je identifikovat a vyvodit právní závěry.“

Pro ParlamentníListy.cz se vyjádřil také ke svému nedávnému vystoupení v podcastu Kecy a politika Bohumila Pečínky a Petrose Michopulose. Druhý jmenovaný ho během rozhovoru považoval za příznivce Ruska a zvyšoval hlas. „Myslím, že ten pořad byl ze strany Michopulose vedený jako snaha o dehonestaci. Místo argumentů padaly jen urážky, takže pokud kdokoliv jen použije věcný argument, musí v každém duelu vyhrát. Michopulos je slabý moderátor a nemá argumenty. Bez důkazů uráží a flagrantně lže, vůbec by neměl moderovat, nemá na to schopnosti. Na moji tehdejší otázku, proč když Němci chtějí plyn, nespustí Nord Stream II, nebyl schopen odpovědět,“ vysvětlil. Potvrzení svých slov vidí v odmítnutí nabídky ruského plynu Německem. „Dali mi tím za pravdu, že ruský plyn do Německa nepřestal proudit proto, že by se zastavil nebo že Putin nechce.“

Chtějí jen žít ve své zemi a Putin je jim ukradený

Nelíbí se mu rovněž, že nositelé názoru vyjednávání o dodávkách plynu přímo s Ruskem, jsou označováni jako kolaboranti. „Je to šílenost a snaha vrhnout na problém ideologický pohled. S Putinem jednají i jiné státy a dodnes dodává plyn celé řadě státu v Evropě včetně Maďarska, Srbska, Rakouska, a tak dále. Nehledě na vyjednávání s Putinem o odblokování dodávek pšenice přes Černé moře. S Putinem jednají všichni, jen naše vláda skládá ideologické argumenty tam, kam nepatří,“ tvrdí Jindřich Rajchl.

Náčelník vojenské policie Otakar Foltýn nedávno na tiskové konferenci prohlásil, že demonstranti jsou pátou kolonou Kremlu: „Část lidí putinovskému Rusku fandí nebo pro něj dokonce aktivně pracuje. Dělají to vědomě tím, že papouškují proruskou propagandu, překrucují události, relativizují ruské zločiny. Nejnověji také tak, že se snaží úplně otočit prozápadní směřování našeho státu. Na Václavském náměstí se jich na demonstraci sešlo 70 tisíc a vedla se velká debata o tom, co jsou tito lidé vlastně zač, zda běžní občané, kteří se jen bojí složenek za plyn, nebo pátá kolona Kremlu.“

Rajchl vnímá podobná slova od vojenského důstojníka jako nepřijatelná a tvrdí, že v každé jiné civilizované zemi by byl okamžitě odvolán ze své pozice. „Vůbec nemá právo se vyjadřovat jakýmkoliv způsobem k politice. Má hájit zemi a ne řešit politické otázky. To je naprostý skandál. Demonstrující nejsou Putinova pátá kolona, jen mají obavu z budoucnosti. Ve Francii nyní protestovalo 150 tisíc lidí, protestuje se v Německu... To všechno jsou příslušníci páté kolony? Ne, jen protestují, jak současná Evropa a politici vedou jejich stát. Je to zřejmé a jasné. Nemají žádnou věcnou obranu, a proto se brání bláboly o Putinově páté koloně. Protestující chtějí jen spokojeně žít ve své zemi a Putin je jim ukradený,“ upozornil.

Nakonec okomentoval slova energetického poradce premiéra Blahoslava Němečka pro iDnes.cz, který řekl, že v rámci možnosti zastropování cen v Evropské unii se zapomnělo na těžký průmysl a velké podniky. „Nemůžeme zapomenout na průmysl. Kdyby to nebylo tak šílené, tak bych se musel smát. Vláda je pod obrovským tlakem lidí, kteří něco budovali celý život, a někdo blahosklonně řekne: Na průmysl se zapomnělo. To nemůže nikdo myslet vážně. Celá vláda by měla odstoupit,“ dodal Rajchl.



Psali jsme: DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT podpoří petici za rozšíření výběhu poslednímu medvědovi Jirkovi na Konopišti Zima se bude ucházet o Hrad. Má podpisy ze Senátu Stát si zkasíruje závislé. Z návykových látek chce vybrat navíc až patnáct miliard Velký spor v německé koalici o jádro. Vyhráli Zelení

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.