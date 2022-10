Vedle koncesionářských poplatků další platby?! Štěpánek se zhrozil. Co se chystá v ČT?

„Právě Česká televize, jež kdekoho nálepkuje jako dezinformátora, je největší dezinformační médium v zemi. To, co vysílá, nemá se zpravodajstvím nic společného, je to už jen čistá propaganda,“ myslí si to Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory, který pro ParlamentníListy.cz komentoval aktuální dění kolem dovolby členů Rady České televize. „Při veřejném hlasování jsou poslanci pod kontrolou stranických bafuňářů. Je to klasické znásilňování svědomí vlastních poslanců,“ shrnul Štěpánek s tím, že nepotřebujeme veřejnoprávní televizi, která pouští Vinnetoua, Angeliku, Kojaka či Schimanského.

Poslanecká sněmovna konečně dovolila členy Rady České televize. Jak byste komentoval poslanecký výběr?

Strany Fialovy vládní koalice předvedly úplně vše, co je na politice nejodpudivější. V minulém volebním období blokovaly normální výkon demokracie, když dovolbu členů rady dlouhodobě obstruovaly. Radu České televize tím de facto vyřadili z provozu, neboť z ní existovalo pouze torzo. Nyní, když se posadily do vládních křesel a ve Sněmovně na to mají pohodlnou sto osmičku, zapomněly na zvyklosti, podle kterých se mediální rady kdysi obsazovaly podle poměrného zastoupení Sněmovny, a navolily si do ní pouze své pretendenty.

Na rozdíl od zaužívané praxe byli noví členové Rady ČT zvoleni nikoliv tajnou volbou, ale veřejným hlasováním, proti čemuž protestovala parlamentní opozice. Proč se podle vás vládní koalice uchýlila k tomuto kroku?

Rada České televize je v tuto chvíli kompletní. Co podle vás můžeme od tohoto nového složení rady očekávat?

Všechno poběží jako doposud. Nic nenaruší dlouhodobě nastavené penězovody a mocenské siločáry. Rada České televize bude držet ústa a krok, půjde na ruku současné politické reprezentaci. Těch několik reziduí z minula, která do ní v minulosti pronikla, bude novou většinou eliminováno. Ostatně vedení rady se bude převolovat už v prosinci. A aby existovala naprostá jistota, chystá se ještě novela zákona, která všechny tyhle negativní trendy ještě posílí. Prostě se zvýší počet členů rady a do utváření Rady ČT se zcela nesystémově zapojí pětikoaličně ovládaný Senát. Jak prosté, milý Watsone!

V příštím roce čeká Radu České televize volba generálního ředitele veřejnoprávní televize. Je to to hlavní, o co se teď hrálo při volbě členů Rady?

To je prakticky to jediné, o co při dovolbě členů Rady ČT jde. Jestli to je ten správný kádr, jenž podpoří „vládního“ nominanta na příštího generálního ředitele.

?Česká televize v posledních měsících upozornila na ??problémy se svým financováním. Kvůli rostoucím nákladům podle vedení televize hrozí omezování některých programů. Co si o tom myslíte?

Odpovím vám jinak. Potřebujeme za situace, kdy jsou k dispozici desítky a desítky nejrůznějších televizních kanálů i jiných vysílacích platforem veřejnoprávní televizi, která má sedm programů? Potřebujeme veřejnoprávní televizi, která na nich pouští Vinnetoua, Angeliku, Kojaka či Schimanského? Potřebujeme veřejnoprávní televizi, která i do hlavního vysílacího času drancuje svůj archiv a vyrábí nekonečné střihové pořady? Moje odpověď je jednoznačná. Nepotřebujeme. Pokud ČT přijde o některé programy, bude to jen dobře. Ušetříme.

Vedení České televize se zároveň snaží mezi poslanci najít podporu pro navýšení koncesionářských poplatků. Jak se však zdá, toto je i pro současné složení Poslanecké sněmovny příliš ožehavé téma. Nebo to vidíte jinak?

Tzv. koncesionářské poplatky, přesněji televizní a rozhlasové poplatky, je potřeba zrušit úplně. Je to jen další daň. Navíc daň degresivní, protože v poměru ke svému příjmu nejvíce platí ti nejchudší. Pokud mají veřejnoprávní média existovat, nechť jsou hrazena přímo ze státního rozpočtu. Zároveň by v rámci úspor měl být značně zredukován jejich rozsah a přesněji vymezen obsah. Veřejnoprávní televize, jež vysílá to samé, co televize komerční, je nadbytečná. Já opravdu nemám, na rozdíl od německé veřejnoprávní ARD, nic proti Vinnetouovi, ale na toho se lidé mohou podívat kdekoli jinde, na to si opravdu nepotřebují vydržovat ten začarovaný Kavčí hrad.

V poslední době se také mluví o tom, že České televize přejde po vzoru komerčních televizí k zavádění zpoplatnění některých moderních platforem sledování televizního obsahu. Je to cesta, jak stabilizovat financování České televize?

Obsah veřejnoprávních médií, respektive existence těch médií, už zpoplatněn je. To má být zpoplatněn ještě jednou? To mi připomíná vykutáleného číšníka, který opilého hosta zkasíruje dvakrát?

Česká televize se zároveň chlubí tím, jak komplexní a rozsáhlé služby veřejnosti poskytuje. Potřebuje vlastně Česká republika tak velkou veřejnoprávní televizi?

Česká republika ani její občané určitě ne, potřebují ji pouze některé zájmové politické a ekonomické kruhy. Nechoďme okolo horké kaše a nazývejme věci pravými jmény. V České republice nevládne pětikoalice, nýbrž šestikoalice, přičemž tím šestým členem do party není nikdo jiný než právě Česká televize. Kavčí hory jsou šestikoaliční (dez)informační a propagandistickou centrálou. Právě na Kavčích horách se protínají mocenské siločáry, které dlouhodobě ovlivňují české veřejné mínění. Česká televize a Fialova vládní garnitura se navzájem potřebují. Jenže to jsme u meritu problému.

Česká televize tu má být pro všechny, ale ona ve skutečnosti za peníze všech obsluhuje pouze část politického spektra, což je samozřejmě v rozporu s jejím posláním i se zákonem, neboť její zpravodajství a publicistika mají být objektivní, vyvážené, a všestranné. Prostě pluralitní. Namísto toho Česká televize slouží jako tlampač pouze jedné názorové skupiny. Selektuje informace, témata i hosty. Něco přifoukne, něco zamlčí. Protežovaní politici z obrazovky prakticky neslezou, o ty druhé tam nezavadíte, jak je rok dlouhý. Právě Česká televize, jež kdekoho nálepkuje jako dezinformátora, je největší dezinformační médium v zemi. To, co vysílá, nemá se zpravodajstvím nic společného, je to už jen čistá propaganda. Za peníze všech uspokojuje zájmy pouze někoho, za peníze všech slouží současné vládní garnituře. Jak dlouho si to ještě necháme líbit? Proč financujeme něco, co nám škodí?

Především v oblasti zpravodajství přebírají čím dál větší význam sociální sítě, které mají násobně větší dosah než klasická média včetně televizí. Není právě rozvoj sociálních sítí cestou, jak "nepotřebovat" televize veřejné služby?

Ano, je to tak. A právě proto jsme v poslední době svědky toho, jak se i na sociálních sítích rozmáhají cenzorské praktiky.

Co tím myslíte?

Zdaleka nejsem jediný, kdo s tím má osobní zkušenost. Je to často zcela nedůstojné, za jaké hlouposti tihle novodobí koniášové kdekomu znemožňují, aby uplatňoval svá ústavou zaručená občanská a politická práva. Blokace a bany, tu třídenní, tu týdenní, tu 30denní atd., kdy nesmíte nic publikovat, se jen sypou. Vše navíc podle dvojího metru. Když stojíte na té „správné“ straně, můžete kdekomu nadávat dle libosti, respektive psát, co chcete, běda ale, když to samé uděláte z opačných pozic. Tihle samozvaní „cemperové“ si vůbec neuvědomují, jak strašnou medvědí službu demokracii prokazují. Právě tyhle jejich totalitní cenzorské praktiky totiž zasévají do společnosti další a další nenávist. To samé platí o armádě udavačů. Tihle novodobí svazáci jsou na sebe ještě pyšní, a dokonce se tím veřejně chlubí, že se jim povedlo někoho umlčet či přímo zlikvidovat. Zoufalá generace. Naprosto šílené je, když k téhle udavačské hnusotě vyzývá sama vláda. Výsledkem je jen a pouze další polarizace společnosti.

Často kritizujete vládu, média i sociální sítě za to, že omezují svobodu slova. Máte nápad, jak tomuto fenoménu účinně čelit?

Je to docela jednoduché. Stačí dodržovat Ústavu České republiky. Píše se v ní: „Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu. Cenzura je nepřípustná.“ Tato naše politická práva mohou být omezena pouze za zákonem jasně stanovených podmínek, ne že se někdo svévolně rozhodne, protože si myslí, že právě on může, neboť má v rukou zrovna moc. Ergo: Vše, co jde nad rámec těchto ustanovení, je od ďábla, od totalitního ďábla. Je naprosto neuvěřitelné, s jakou lehkostí si současná vláda zahrává s našimi základními, naší ústavou zaručenými občanskými a politickými právy.

