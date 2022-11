Hejtman Kuba: Budoucnost jihočeského školství řeší 2. ročník konference Kompas vzdělávání

reklama

Ta se konala v úterý 8. listopadu v českobudějovickém kongresovém hotelu Clarion. Zástupci kraje, Jihočeské univerzity, Města České Budějovice, Ministerstva školství a dalších organizací spojených se vzděláním na ní hledali cesty, jak zvýšit úroveň vzdělávání a získat pro region kvalitní pedagogy. Uvedl to během jednání hejtman Martin Kuba a zdůraznil, že kvalitní vzdělání je pro rozvoj Jihočeského kraje zásadní.

„Nejen pro rozvoj Jihočeského kraje, ale i celé České republiky je nejdůležitější vzdělaný národ. O naší budoucnosti tak v zásadě rozhodují učitelé. Nám se bohužel ukazuje, že v řadě oborů jich máme nedostatek a já jsem přesvědčen, že řešení se musí hledat na více úrovních, především to musí být úzká spolupráce mezi školami a fakultami, které učitele vzdělávají,“ uvedl hejtman Martin Kuba a upozornil, že také kraj hledá cesty, jak kvalitní učitele do regionu nalákat. „Těm lidem musíme nabídnout bezpečné místo, s hezkou přírodou, dobrými školami a kulturním vyžitím. Aby zde chtěli natrvalo se svými rodinami žít a pracovat,“ popsal hejtman s tím, že kraj už pomocí dotačního programu láká ve spolupráci s městy a obcemi do regionu lékaře. „Komerční firmy běžně soutěží o kvalitního ajťáka či inženýra. Proč by se stejným způsobem nemělo soutěžit také o lékaře a učitele? To jsou přece lidé, jejichž práce rozhoduje o budoucnosti nás všech. Takže já tvrdím, že i municipality by se měly v tom dobrém slova smyslu přetahovat, aby přivedly do regionu co nejlepší kapacity z řad lékařů či učitelů,“ dodal hejtman Kuba.

Právě nedostatek učitelů je podle hejtmanova náměstka pro oblast školství Pavla Klímy hlavním tématem letošního ročníku konference Kompas vzdělávání. Tématem, které chce Jihočeský kraj koncepčně řešit. „O nedostatku učitelů se mluví už 20 let, to mohu jako bývalý ředitel školy potvrdit. My jsme se teď rozhodli, že u nás v jižních Čechách to pojmeme trochu po svém a vydali jsme se cestou úzké spolupráce s Jihočeskou univerzitou. Spolupráce fakult vzdělávajících učitele s řediteli našich středních nebo základních škol je totiž klíčová,“ upozornil Klíma a vysvětlil, že smyslem spolupráce je vybudování systému kvalitních praxí pro studenty pedagogických oborů. „Existují studie, které prokazují, že kvalitní praxe pomůže zvýšit motivaci studentů reálně se pedagogické praxi věnovat,“ zdůraznil Klíma, podle něhož se tak zvýší naděje, že studenti pedagogiky skutečně zůstanou pracovat v oboru.

MUDr. Martin Kuba ODS



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hejtman Kuba: Svůj byznys dělají dobře a poctivě Písek: Probační dům pro podmíněně propuštěné je hotov, hledají se pro něj vhodní klienti České Budějovice: Medaile profesora Janského byly rozdány Lesy ČR: Obnovená vodní nádrž v jihočeských lesích zadržuje vodu v krajině

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.