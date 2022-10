„Všem na schůzce vyrazil dech. Nestačili se divit.“ Jiří Havel o Vrabelovi. Jak to s ním bylo

reklama

„Tradiční první blok odborníků, který měl moderovat dne 28. 10. druhý z organizátorů Jiří Havel, se tedy nebude z rozhodnutí pana Vrabela konat,“ uvedl doslova a doplnil: „V současné době zhoršující se energetické a hospodářské krize občané i firmy mají stále větší zájem o informace odborníků. Proto náhradní termín vystoupení Vladimíra Štěpána, Ivana Noveského, Zdeňka Jandejska, Jana Skalického a dalších odborníků, pokud se jim podaří sehnat nového pořadatele, bude včas oznámen.“

Ladislav Vrabel se ozval v komentářích: „Jména Vladimír Štěpán, Ivan Noveský, Zdeněk Jandejsek, Jan Skalický, Miroslav Ševčík na seznamu řečníků nejsou, protože na seznamu řečníků byli již dvakrát.“

A dodal: „Co se týče vás všech, byl bych rád, kdybyste občany pozdravili tak, jak to udělali na minulé demonstraci zástupci politických stran. Ti minule vůbec nedostali prostor pro vystoupení, protože vy odborníci jste zabrali (kromě zahraničních hostů) veškerý čas. Politici na demonstraci 28. 10. také vystupovat nebudou, snad s nějakou výjimkou.“

„Zváni tedy jste všichni, ale jen na závěrečnou zdravici a společný zpěv hymny. Samozřejmě záleží na vás, zdali si na národ čas uděláte, či nikoliv,“ vzkázal ještě s přátelským pozdravem Ladislav Vrabel.

V promluvě na Facebooku si pak pochvaloval, jak se zprávy o demonstraci šíří. „Je to fantastické, když vidím, jak se český národ zvedá, jak sami za sebe prostě jdeme, protože politici nás nechali na holičkách,“ řekl a dodal, že byl nějakou dobu skeptický, ale to už opadlo. „Myslím si, že tady nějaká reálná šance je, abychom zemi dali dohromady, abychom vyhráli, abychom odstoupili od těch globalistických struktur. Doufám, že se to povede,“ pokračoval.

Hovořil i o odbornících, kteří na blížící se demonstraci právě nemají vystoupit a kteří jsou spojeni s bývalým policejním prezidentem Stanislavem Novotným přes údajně tajnou organizaci Karlova legie. „Měli jsme ty odborníky dvakrát na pódiu. Na můj vkus chtěl pan Štěpán moc prostoru. Protože vždycky říkal, že tam jsou všichni kvůli energiím. Což jsem mu říkal, že úplně takhle nevnímám. Že energie jsou tím důležitým a na to lidé slyší, ale že co se týče agendy Česká republika na prvním místě, tak se jedná o agendu, která má za úkol vyvést Českou republiku z těch globalistických struktur. Že to není jen o energiích,“ uvedl svolavatel demonstrací.

„Ale dali jsme jim vždycky na začátek hodně prostoru, i panu Štěpánovi, i panu Noveskému. A myslel jsem si, že jsou to lidé, kteří jdou s námi, i pan Jandejsek, co se týče potravin,“ uvedl a dodal, že až později zjistil, že jsou dotyční v jedné skupině s Novotným.

Zmínil, že mu lidé říkají, aby tyto věci neřešil veřejně, protože klíčový je počet demonstrantů na náměstí. „Ale to podle mě není potřeba, aby bylo co nejvíc lidí na náměstí. Je to samozřejmě důležité v tom dlouhodobém plánu Česká republika na prvním místě, ale podle mě je nejdůležitější, abychom si říkali pravdu. Aby to celé nebylo postavené na falešných základech, které se potom rozpadnou,“ namítal Vrábel.

Vysvětloval, jak sestavil petici za odvolání vlády, která má být nahrazena vládou odborníků. Ovšem sestavování vlády odborníků podle svých slov svěřil právě Vladimíru Štěpánovi, protože se nepovažoval za kompetentního ji sestavit a nechtěl, aby byl považován za drzého, že si sestavuje „svoji“ vládu. Další svolavatel, Jiří Havel, však chtěl podobu vlády dohodnout se Stanislavem Novotným jako s údajně klíčovou postavou. Což Vrabelovi nevadilo, ale klíčové pro něj byly dvě věci: „Aby každý z nich odpřísáhl, že bude proti válce a že bude dělat všechno proti válce. A že budou sledovat ty kroky, které chceme udělat, aby se změnil volební systém. Aby ten volební systém byl spravedlivý. A do té doby, než budou vypsané ty předčasné volby, tak aby ti lidé protlačili ty změny ve volebním systému, tak aby následující předčasné volby už byly parlamentní, aby už byly částečně spravedlivé.“

Stanislav Novotný se však prý vyjádřil proti myšlence sestavování vlády odborníků a žádnou skupinu dohromady podle Vrabelových informací nedával. Jiří Havel mu prý ovšem seznam stále sliboval. Až nakonec po konzultaci s Novotným řekl, že seznam není a že odborníci něco takového nechtějí udělat a nechtějí právě kvůli jeho osobě. „Protože jsem špatnej, protože jsem takovej a takovej. To jsem od Jirky poslouchal poměrně často a to byl ten moment, kdy jsem Jirkovi řekl, že už s ním spolupracovat nebudu,“ vysvětlil Vrabel.

Po domluvách nakonec seznam vznikl, ale odborníci na něm se vyjádřili, že nechtějí být stínovými ministry. Což Vrabel považoval za známku toho, že odborníci do celé věci hodili vidle, a svůj slib tak nemůže dodržet. Petice pak byla narychlo přepsána jen na odvolání vlády.

Byl prý varován, že Vladimír Štěpán i Ivan Noveský jsou součástí tzv. starých struktur, ale varování ignoroval a myslel si, že kontrakt s Ruskem mohou udělat jen oni. „Po té zkušenosti to vidím jinak, kdybych měl mandát jet do Ruska, domluvit tu smlouvu, nebo kdokoliv jiný, tak tam prostě dojede, v rámci nějakého politického jednání to udělá, obnoví a urovná ty vztahy a Česká republika zase může mít smlouvu. Na to není potřeba, aby to dělal někdo konkrétní,“ myslí si Vrabel. Za starou strukturu považuje i bývalou předsedkyni ERÚ Alenu Vitáskovou, na jejíž konto také vznesl podezření ohledně její působnosti.

Fotogalerie: - Justice před kolapsem

Zmíněná skupina si podle Vrabela také domluvila bez jeho konzultace, jak má demonstrace vypadat, načež mu tento návrh poslala. „To vám někdy ukážu, to vás asi taky posadí na zadek,“ uvedl, ale dále podobu nerozebíral.

Erudici Vladimíra Štěpána či Ivana Noveského vůbec nezpochybňuje. „Co se týče toho jejich zájmu o Českou republiku, tak prostě někde vevnitř budu vědět, že jsou to obchodníci a lidé, kteří dělali na špičkových místech v té státní správě. Dělali tyhle obchody pro Českou republiku. A tam se pohybují ohromné peníze,“ podotkl.

Demonstraci by teď podle něho měli moderovat politici. „Bude to možná trochu cirkus, nevím, jestli se to povede, ale říkal jsem si, že by politici mohli pracovat spolu a že by mohli ukázat nám, lidem, že dokážou spolupracovat, že dokážou z různých stran spolupracovat a pracovat na jednom projektu,“ zmínil s úsměvem. Dodal, že ani politici by neměli mít proslovy, protože už je měli, proto budou moderovat.

Vyslovil se také proti SPD, která pořádá demonstraci v Brně. Připomenul, že SPD bojkotovala první demonstraci, odrazovala lidi od účasti a nahlášený řečník, poslanec Jiří Kobza, se nakonec neobjevil, aniž se omluvil. Demonstraci v Ostravě jim prý v SPD také ukradli přes pořadatele. „A teď, když svoláváme celý národ na jedno místo, abychom ukázali jednotu, abychom ukázali sílu, tak oni dělají demonstraci v Brně, aby tu sílu tříštili. Tak mně to nepřipadá, že by to bylo nějaké konstruktivní.“ Okamura podle Vrabela pozván byl.

Demonstraci má otevřít vojenský analytik Martin Koller, který má rozebrat téma války na Ukrajině, následovat by měli tři prezidentští kandidáti, tedy Hynek Blaško, Jaroslav Turánek a Josef Skála, kteří dostanou tři otázky, např. „Co uděláte pro to, aby Česká republika nešla do války?“ Vrabel se vyjádřil, že je potřeba udělat cokoliv včetně vystoupení z NATO nebo odmítnutí příkazů či mobilizace. Další otázka je, co kandidáti udělají, aby české domácnosti a podniky měly energie za rozumné ceny. I zde Vrabel nabídl svůj pohled, tedy že by se v případě plynu mělo jednat přímo s Ruskem a u elektřiny by měla být zastropována cena u výrobce nebo by měli být vykoupeni minoritní akcionáři ČEZ. A třetí dotaz by byl, zda prezident vyhoví petici a odvolá vládu a nechá vypsat předčasné volby. Zde je Vrabelův pohled jasný. Původně chtěl na demonstraci pozvat i čtvrtou kandidátku, Alenu Vitáskovou, ta mu však odpověděla, že ještě není potrzenou kandidátkou.

Míní, že by se měli lidé dohodnout na jednom kandidátovi. „Jestli se tam dostane generál Pavel z NATO, tak potom asi nebudu jezdit dělat demonstrace do České republiky, ale budu se jenom věnovat prodeji realit v Srbsku, protože myslím, že ten kšeft se mi zvýší násobně,“ odhadl. A dodal, že plánuje přitvrdit, tedy že by někdy mělo dojít i na občanskou neposlušnost.

Fotogalerie: - Nenásilná revoluce

Na Vrabelova slova už pro ParlamentníListy.cz reagoval druhý organizátor, Jiří Havel. „Když jsme oslovili v Příčovech 13. srpna t. r. energetické odborníky Vláďu Štěpána a Ivana Noveského, aby vystoupili na naší demonstraci 3. září, vůbec mě nenapadlo, že z jejich účasti může Láďa Vrabel vytvořit konspirační záležitost s ‚tajným‘ spolkem Karlova legie. Se zděšením jsem si totiž vyslechl včerejší rozhovor Ládi Vrabela, kde pomlouvá odborníky a vytváří tajuplné sítě podobné sítím CIA,“ říká Havel.

„Je smutné, že pomlouvá Alenu Vitáskovou, která s našimi demonstracemi nikdy neměla nic společného. Ani bych se nedivil, kdyby na něj podala trestní oznámení pro pomluvu. Protože lhát o tom, že právě ona se svými náměstky dělala miliardové obchody se solárními barony mezi Vánocemi 2010 a silvestrem 2010, když do funkce předsedkyně Energetického regulačního úřadu nastoupila až v srpnu 2011, to je opravdu trestuhodné,“ okomentoval pak Vrabelovo osočení vůči Vitáskové.

Ale dává mu za pravdu, že Ivan Noveský ani Vladimír Štěpán skutečně nemají zájem o pozice v úřednické vládě a že Jana Skalického vyzval, aby mu sestavil seznam odborníků, k jehož sestavení Stanislav Novotný nebyl ochoten. „Osobně jsem v tom nehrál žádnou roli, snad kromě tlumočení Láďových požadavků,“ uvádí Havel.

Doplnil, že mu není jasné, kde se vzal spor mezi ním a Vrabelem, podle svých slov se s ním snažil dohodnout, jak to šlo, a překousl i invektivy na svou adresu. „Uzavřel jsem s Láďou dohodu před konáním petice na Hradě 12. 10. 2022. Tuto naši dohodu jsem zveřejnil i na Facebooku, protože na chystanou demonstraci 28. 10. začalo chodit čím dál více dotazů a bylo nutné ji perfektně nachystat,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.

„Následně jsem v souladu s naší dohodou s Láďou, tj. že mám zorganizovat vystoupení odborníků na demonstraci, svolal na pátek 14. 10. osobní schůzku všech odborníků s tím, že Láďa Vrabel, Vláďa Štěpán a Jan Skalický jsou na telefonu. Podařilo se mi, že se všichni, po téměř třech hodinách dohadů, sjednotili na programu. Program byl koncipován tak, že by v žádném případě neměl být delší než dvě hodiny (úvod Vrabel a Havel– hymna – třičtvrtě hodiny šest odborníků – písnička a pak třičtvrtě hodiny šest politiků, herců apod., závěr – Vrábel a Havel – hymna česká a slovenská),“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz. Toto vysvětlení se podstatně liší od verze, kterou popisoval Vrabel, tedy že se odborníci a Havel domluvili bez něho.

„Následně nám všem Láďa Vrabel dost nevybíravě vynadal s tím, že já nemám žádný mandát a on tam nechce žádné odborníky, protože již byli na dvou demonstracích a zabírají mu čas a on chce mít v programu poškozené občany a umělce. A protože on je svolavatel a já pouze organizátor, nemám žádné právo mu do toho mluvit. Všem nám tím doslova vyrazil dech a zejména akademici se nestačili tomuto jednání divit a distancovali se od takového jednání a další spolupráce,“ popsal organizátor Vrabelovo chování. O smírné řešení se prý pokoušel Ivan Noveský, ale 18. 10. přišla poslední a definitivní zamítavá odpověď ze strany Vrabela.

„Odborníci se rozhodli, že musejí informovat své příznivce, aby nebyli zklamáni, že na demonstraci nebudou odborné informace o energetice, zemědělství, bezpečnosti, zahraniční politice a další,“ doplnil Havel, kterému je líto, že takto skončil projekt Česká republika na prvním místě. Stále má za to, že lidi je třeba spojovat, a nikoliv rozdělovat.

Nesouhlasně se k Vrabelově rozhodnutí nezařadit odborníky postavila i advokátka Klára Samková. „O tom, kdo bude mluvit, o tom, co lidi má zajímat, o tom rozhoduje majitel zkrachovalé picošky v insolvenci s prachama na manželčině účtu (což je možno, mimochodem, považovat za podvod v insolvenčním řízení...). Takže ČéTé v ‚alternativním‘ provedení.

BĚŽTE SE VYCPAT.

Kvůli takovým lidem, jako je Vrabel, si Fiala dnes ve Strakovce dá v klidu kávičku...“

Celé vyjádření Jiřího Havla pro ParlamentníListy.cz:

K prohlášení pana Vrábela k demonstraci dne 28. 10. 2022

Když jsme oslovili v Příčovech 13. srpna t.r. energetické odborníky Vláďu Štěpána a Ivana Noveského, aby vystoupili na naší demonstraci 3. září, vůbec mě nenapadlo, že z jejich účasti může Láďa Vrábel vytvořit konspirační záležitost s „tajným“ spolkem Karlova legie.

Se zděšením jsem si totiž vyslechl včerejší rozhovor Ládi Vrábela, kde pomlouvá odborníky a vytváří tajuplné sítě podobné sítím CIA… Je smutné, že pomlouvá Alenu Vitáskovou, která s našimi demonstracemi nikdy neměla nic společného. Ani bych se nedivil, kdyby na něj podala trestní oznámení pro pomluvu. Protože lhát o tom, že právě ona se svými náměstky dělala miliardové obchody se solárními barony mezi Vánocemi 2010 a Silvestrem 2010, když do funkce předsedkyně Energetického regulačního úřadu nastoupila až v srpnu 2011, to je opravdu trestuhodné.

V té souvislosti mně ale vyskočila vzpomínka na „tajnou“ schůzku v Institutu pro energetiku, kam jsme se s Láďou Vrábelem, jeho paní, Ivankou Novou a Vláďou Štěpánem přišli poradit 30. srpna. Potřebovali jsme totiž vědět, co přesně budou oba pánové na demonstraci přednášet, abychom mohli s Láďou uzavřít program demonstrace.

Láďa Vrábel byl však evidentně zaskočen, když ve dveřích při vítání na jeho nečekané dotazy: „Tady sedí paní Vitásková a jak často sem chodí?“, Ivan Noveský odpověděl: “Ne, nesedí a proč by sem chodila?“.

Pravdu však má Láďa v tom, že ani Ivan Noveský ani Vláďa Štěpán neprojevili zájem o funkce v úřednické vládě. Stejně tak má pravdu v tom, že vyzval Jana Skalického, aby navrhnul osoby do úřednické vlády, když mně to Stanislav Novotný odmítl. Osobně jsem v tom nehrál žádnou roli, snad kromě tlumočení Láďových požadavků.

Dosud jsem ale nepochopil, proč došlo k takovému rozporu mezi Láďou a mnou a proč mě Láďa Vrábel osočil. Opakovaně jsem se, v zájmu společné věci Česká republika na 1. Místě, snažil s Láďou dohodnout za každou cenu. „Překousnul“ jsem všechny osobní invektivy i veřejně prezentované, potlačil své ego a uzavřel s Láďou dohodu před konáním petice na Hradě 12. 10. 2022. Tuto naší dohodu jsem zveřejnil i na Facebooku, protože na chystanou demonstraci 28. 10. začalo chodit čím dál více dotazů a bylo nutno ji perfektně nachystat.

Následně jsem, v souladu s naší dohodou s Láďou, tj. že mám zorganizovat vystoupení odborníků na demonstraci, svolal na pátek 14. 10. osobní schůzku všech odborníků s tím, že Láďa Vrábel, Vláďa Štěpán a Jan Skalický jsou na telefonu. Podařilo se mi, že se všichni, po téměř 3 hodinách dohadů, sjednotili na programu. Program byl koncipován tak, že by v žádném případě neměl být delší než 2 hodiny (úvod Vrábel a Havel– hymna - 3/4 hodiny 6 odborníků - písnička a pak 3/4 hodiny 6 politiků, herců apod. závěr – Vrábel a Havel – hymna česká a slovenská).

Následně nám všem Láďa Vrábel dost nevybíravě vynadal s tím, že já nemám žádný mandát a on tam nechce žádné odborníky, protože již byli na dvou demonstracích a zabírají mu čas a on chce mít v programu poškozené občany a umělce. A protože on je svolavatel a já pouze organizátor, a nemám žádné právo mu do toho mluvit. Všem nám tím doslova vyrazil dech a zejména akademici se nestačili tomuto jednání divit a distancovali se od takého jednání a další spolupráce.

Přesto se zástupce odborníků Ivan Noveský, jménem odborníků i mým, ještě pokusil zachránit situaci a pokusil se opakovaně o sjednocení všech tak, aby demonstrace 28.10. na Václavském náměstí mohla řádně proběhnout, splnila svůj účel a lidé navíc dostali i informace, které očekávají. Bohužel, poslední jednoznačně zamítavá odpověď ze strany Ládi ze dne 18. 10. rozhodla a odborníci se rozhodli, že musí informovat své příznivce, aby nebyl zklamáni, že na demonstraci nebudou odborné informace o energetice, zemědělství, bezpečnosti, zahraniční politice, a další.

Je mi opravdu líto, že náš společný projekt s Láďou Vrábelem takto končí a stále nechápu proč. Lidi je potřeba sjednocovat a ne rozdělovat!

Jiří Havel spoluorganizátor a spoluautor projektu Česká republika na 1. místě

