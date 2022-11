Fiala stále za hranicemi. A mezitím v jeho ODS... Pod premiérem to vře. Máme tyto informace

reklama

Premiér Petr Fiala není v jednoduché situaci. Pár týdnů po jmenování jeho nové vlády přišla válka na Ukrajině, která změnila úplně vše. Český stát k nové situaci přistoupil dle mnohých odpovědně a postavil se na čelné příčky zemí v pomoci zasažené Ukrajině. Od počátku posíláme zbraně, munici, vybavení, peníze a veškerou materiální pomoc, pomáháme verbálně i prakticky u nás doma v podobě přijímání v podstatě všech válečných uprchlíků, kteří zde chtějí zůstat.

Problém může být v tom, že samotná válka není zdaleka jediným elementem, který českým občanům dělá starosti. Právě naopak. Od jarních měsíců začínají na české domácnosti a firmy natvrdo dopadat důsledky energetické krize, kdy ceny elektřiny, plynu i pohonných hmot vystřelily do nebeských výšin. Podle vlády a premiéra je třeba viníka tohoto brutálního zdražování hledat v Kremlu. Může ovšem za všechno jen Putin? Tuto otázku si kladou nejen opoziční politici, ale čím dál častěji i občané. Mnozí experti z oblasti energetiky mají jasno. Delší čas připomínají, že ruský útok na Ukrajinu energetickou krizi nezpůsobil, pouze prohloubil.

Před pár dny absolvovala většina vládního kabinetu v čele s premiérem cestu na Ukrajinu. V Kyjevě se konalo historicky první společné zasedání vlád obou zemí. Důvodem měla být hlavně budoucí rekonstrukce Ukrajiny, na které se Česká republika hodlá podílet. Pro Petra Fialu šlo již o druhou letošní cestu do Kyjeva. Poprvé tam zamířil ve společnosti premiérů Polska a Slovinska krátce po zahájení ruské invaze.

Je to právě Ukrajina a s tím související dění na mezinárodní scéně, za které český předseda vlády sklízí stále větší kritiku. Důvod? Podle rostoucího množství kritických hlasů se Petr Fiala soustředí ponejvíce právě na Ukrajinu a neřeší těžké domácí problémy a krize, které nejspíš ještě nedostoupily ke svému vrcholu.

Premiéra se za to nebojí veřejně kritizovat dokonce i byznysmen a minoritní akcionář energetického polostátního gigantu ČEZ Michal Šnobr. Ten na svém twitterovém účtu sdílel screen Fialova příspěvku o pomoci Ukrajině a doplnil překvapivě drsnou, byť slušně formulovanou větu: “Jak dlouho se ještě může vláda na domácí scéně plácat bez premiéra?”

Tuto otázku si podle našich informací začínají klást i politici Fialovy domovské ODS. Mezi nespokojenými členy a funkcionáři, s nimiž měla redakce PL možnost během posledního týdne hovořit, panuje především obava, že by kritika stran vedení kvůli nezájmu o problémy českých občanů mohla občanské demokraty v příštích volbách stát hodně. V neposlední řadě též, že by situace mohla již za pár měsíců v prezidentských volbách nahrát expremiéru Andreji Babišovi, který svou kandidaturu ohlásil teprve minulou neděli večer a ihned začal objíždět republiku.

Debata na toto téma prý probíhá i mezi částí členů ODS. “Vnímám to delší dobu a nezávisle na tom jsem vyslechl stejné stížnosti od několika kolegů. Nepochybně zde to téma existuje a členové se o tom baví. Že je premiér stále více pryč a staví se do role světového či evropského státníka, to asi přinese hezké články v zahraničním tisku, ale v rámci českých domácností to povede spíš k větší naštvanosti a začne to bublat na povrch. Tato doba potvrzuje dřívější obavy, že elitní akademik a profesor není nejlepší kvalifikace pro úřad předsedy vlády, neřkuli v době takové krize. Vypadá to, jako by ho ta neviditelná každodenní tvrdá práce nebavila a raději vyráží za hranice a sbírá fotky se světovými lídry. Nebýt války na Ukrajině a energetické krize, možná by to stačilo, jenže nejsme v době klidu a hospodářského růstu a premiér musí dřít. Podívejte, jestli ho to nebaví, neměl tam chodit. Premiérské křeslo není hračka nebo odpočinková literatura pro zabití času. Nelíbí se mi to, zdaleka nejsem mezi občanskými demokraty sám, ale nevidím naději na změnu. Vytáhl s sebou (Petr Fiala, pozn. red.) nahoru příliš mnoho lidí na to, aby ho chtěli vyměnit,” posteskl si nejmenovaný občanský demokrat, kterého naše redakce několik let zná.

