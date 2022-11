Jednomu projde, jiného zavřou. Nepodmíněné rakety versus Řeporyjec. Nedivte se, že lidi už spravedlnosti nevěří, vzkazuje advokát Ortman

reklama

Další korupční kauzu odkrývají policisté ohledně machinací s městskými byty v Brně a pokusu o ovládnutí firmy Pískovna Černovice. Privatizaci bytů za nízkou cenu schválili brněnští radní ODS a lidovců. Policisté se domnívají, že organizovanou skupinu vedl podnikatel Michal Horký, už dříve odsouzený za padělané oblečení a jeho prodej. Policie zasahovala i na místech, kde působí lidovec Filip Leder a kandidát lidovců na ministra životního prostředí Petr Hladík. Je to další korupční kauza ve stranách vládní pětikoalice. „Jak víte, zločin si nevybírá a kráčí po lidech. Pokud lidé budou ochotni – ať už lidovci nebo politici ze STANu a z jiných stran – sloužit zločinu, zločin bude prosperovat. Jinými slovy, i ti, kdo kritizovali v minulosti předchozí kroky a činy, mají sami máslo na hlavě,“ uvedl Ortman.

To má za následek i velmi nízkou důvěru veřejnosti v politiku. „Když se ptám dětí, čím by chtěly být, tak říkají různé profese, jako lékaři nebo hasiči... ale být politikem? To je dnes špinavé znamení. Být senátorem... jaká je věrohodnost Senátu, když senátoři jsou voleni deseti, dvaceti procenty voličů? To je velmi málo. Věrohodnost v politiku je nízká a pro mě jde o ztracení prestiže. Je zklamáním, když vidím, jak se předhánějí funkcionáři, a s jakým výsledkem? Kdyby byli soudní, tak bude Senát zrušen nebo bude jednokolové hlasování ve volbách. Pak vždy začne hon na někoho, a to není dobré,“ domnívá se.

Důsledná policie

Vyjasnil také, jak to je, když kandidát na ministra Petr Hladík (KDU-ČSL) tvrdí, že není obviněn, ale že je v podstatě v pozici svědka: „Když je předvolán na podání vysvětlení, tak není svědek. Může nás přesvědčovat, že se nic nestalo, ale ten člověk byl přítomen krokům, které jdou mimo hranu zákona. Jak je vidět zejména v komunální politice, což je pro mě šok kvůli velké důvěře v zastupitele, dějí se v ní podvody a zpronevěry,“ vyjádřil Jaroslav Ortman své zklamání. Příležitost dělá zloděje a v čistotu politiky nebo lidí v zastupitelstvech už advokát nevěří. Někteří dokonce kandidují do zastupitelstva nebo do různých orgánů, aby se obohatili: „A to je hrozné, musím se otřásat odporem,“ podotkl.

Je tedy možné, že se podaří českou korupci vymýtit a navrátit důvěru v politiky? Ortman je přesvědčen, že taková možnost existuje: „Pokud bude policie důsledná a bude stíhat všechno, padni komu padni. Pak se lidi budou rozmýšlet před porušením zákona. Ale ne zase stíhat každého za maličkosti. Zastupuji nyní starostu obce, kde budovali komunikaci. Nakonec chybělo 50 metrů, a aby se dalo do obce jezdit, starosta požádal firmu, ať vyasfaltují i ten zbytek. A nyní je souzen. To není v pořádku,“ řekl pro ParlamentníListy.cz. Je prý třeba vše bedlivě sledovat, neboť nelze nikdy vyloučit, že někdo z kandidátky, ať se zaklínají jakkoliv blahem obce, dá přednost blahu svému. „To je bohužel v povaze lidské, to vždycky bylo a vždy bude,“ poznamenal.

Ortman: Nemám rád kádrování po 33 letech

Vyjádřil se k rozbíhajícím se kandidaturám na funkci prezidenta České republiky. Sám je jako dlouholetý advokát znalý kriminality devadesátých let, jak se tedy dívá na prezidentské kandidáty, kteří čelí kritice kvůli své minulosti za komunistického režimu – generála Petra Pavla a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše? „Nemám rád kádrování, a ještě navíc po 33 letech. U Pavla i u Babiše je to stejné. Jestli se po 33 letech mlátíme lustracemi a hodláme to prodlužovat, dokud tito lidé nevymřou a pak to chválabohu skončí, to není možné. Ať se na mne nikdo nezlobí,“ vysvětlil s tím, že se účelově tahá bláto a špína.

Sám ještě není rozhodnut, kterého z prezidentských kandidátů podpoří svým hlasem. „Nevím, koho budu podporovat a nevím ani, zda budu volit, po zklamáních, co jsem zažil v předchozích volbách. Byl jsem rád za Václava Klause a považoval jsem ho za správného prezidenta. V prvním období byl i Zeman na svém místě, což si teď už nemyslím. Ale to přináší život. Rozhodně nebudu volit Fischera, uletělého ptáka z Nové Guineje, takovým jde jen o flek a o místo,“ podotkl.

Členství v KSČM a další aktivity v minulém režimu by dle Ortmana už neměly hrát roli. „Největším lustračním bijcem je ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), kterému bylo v roce 1989 jedenáct let, sbíral céčka, hrál kuličky a možná tahal kačera. Není zatížen spoluprací s StB a ani nemohl být, ale vadí mi, že tito lidé nemají na revoluci žádnou zásluhu – protože olizovali cukrkandl – a teď by si vyřizovali účty,“ vytkl. Připomíná mu to lustrování rodičů a prarodičů právě minulými režimy. „Už mi to vadí. Nevím, jak jsou nebezpeční po 33 letech, ale rozumím tomu, že jde o politiku a účelovost. 33 let od vítězství demokracie v zemi bychom měli být někde jinde než v takovém blázinci.“

V Řeporyjích se vyhrožuje bez vězení

Jako právník komentoval také udělené tresty Patriku Tušlovi a Tomáši Čermákovi, kteří dostali za hanobení národa a podněcování k nenávisti u soudu šest a deset měsíců vězení kvůli výrokům proti Ukrajincům. U Tušla nešlo o první problémy se zákonem. „Pakliže je ukládán trest již trestanému člověku, je pravděpodobné, že soud uloží trest nepodmíněný. Ovšem pakliže druhý aktér nebyl dosud soudně trestán, je uložení trestu nepodmíněného podivné ve srovnání s uložením podmínky řeporyjskému starostovi za ODS Pavlu Novotnému,“ upozornil. O vině Tušla s Čermákem rozhodl soud a není prý třeba o ní pochybovat. „Pokud jde o trest a adekvátnost, domnívám se, že např. trestné činy proti sexualitě, svobodě a zdraví člověka jsou daleko závažnější než úlet podobných cvoků. Trest měl být výchovný, nikoliv nepodmíněný,“ sdělil Jaroslav Ortman.

Zmíněný starosta Řeporyjí Pavel Novotný dostal za trestný čin nebezpečného vyhrožování trest tři měsíce podmínečně. V roce 2016 napsal, že plánuje vraždu podnikatele Marka Víta. Mimo jiné se také řeší podněcování k trestnému činu – pověšení bývalého policejního prezidenta a další vulgární a kontroverzní výroky. Případ starosty Novotného považuje zkušený právník za doklad, že pokud bude justice postupovat nerovnovážně, bude klesat důvěra v justici a ve spravedlnost. „Jestliže bude někomu jako Novotnému procházet čin, ale obyčejnému smrtelníkovi nikoliv, důvěra bude malá. Musím říci ze své praxe, že spravedlnost má někdy opravdu na očích šátek a pak seká vedle. A to je případ, který bije do očí. Co je jednomu povoleno, je jinému zakázáno,“ připomněl.

Klukovina a hloupost

A jak advokát vnímal „výzdobu“ na budově ministerstva vnitra v den státního svátku 28. října? Instalace znázorňovala českou a ukrajinskou vlajku a uprostřed pytel na zemřelá těla s podobiznou ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Duševní a mentální úroveň ministra vnitra můžeme vidět podle toho, co tam udělal. Domníval jsem se, že ministr vnitra je tam od toho, aby udržoval pořádek, a ne aby dělal nepořádek. Nezlobte se, je to recese a hloupý vtip, ale to může udělat starosta v Řeporyjích, který by toho byl schopen… ale aby tohle dělal ministr vnitra? Naprostá dehonestace úřadu. Příště tam dá třeba chcíplé kuře. Jen to ukazuje jeho úroveň... a nedovedu si přestavit, že na Bílém domě si vyvěsí podobnou ohavnost. Nebo třeba na budově OSN,“ zapochyboval.

Jestliže na státní budově visí hlava člověka v pytli na mrtvoly, nemůže prý autorům nápadu nic věřit. Prověřit by se mělo i to, kdo za věc zaplatil. Ortman tvrdí, že ministr Rakušan nemá ve svém úřadě co dělat už několik měsíců, a že podobnou výzdobu si měl vyvěsit doma. Neuspěl u něj ani ministrův argument, že je třeba vyvolat nutnou diskusi a označit jasné zlo, kterým Putin je. „To jsou bláboly, kterými Rakušan jen zesměšnil sám sebe. Kope kolem, a že chce vyvolat diskusi. Nevím jakou, když útok Ruska odsuzují, takže není o čem diskutovat. Je to prostě klukovina a hloupost,“ dodal.

