Koho nevolit na Hrad? Zeman přišel mezi lidi a jasně jim napověděl

reklama

Nejprve ocenil snahy místního starosty Tomáše Šenfeldra a hejtmana Jana Schillera získávat peníze na opravy a obnovu. Od dětí ze zdejší školky dostal drobné dárky. Pak už se věnoval přítomným.

Z Krásné Lípy v Českém Švýcarsku přijela žena, kterou zajímalo, co bude prezident dělat, až skončí ve své funkci. „Jestli si myslíte, že se budu ucházet o nějakou funkci ve svých 78 letech, jste na omylu, protože každý člověk si zaslouží i odpočinek. A víte, co je moje ideální představa odpočinku? Knížky. Já mám velmi rád knížky, hlavně historické, životopisy, současně čtu životopisy Reagana, Putina a dočetl jsem životopis Tita. Říká se, že historie je magistra vitae (učitelem života, pozn. red.) a je to pravda, takže v každém případě je to jedna část odpočinku,“ popsal Zeman.

Za druhou část odpočinku pak označil televizi a historické kanály, a jako třetí a poslední přírodu. „Mám strašně rád les a zajímá mne kultivace lesa a vody. Protože v Lánech je nádherná stará obora se stromy starými 300 i více let a je tam i Klíčavská přehrada, kterou opravili, takže když mě tam budou pouštět i jako důchodce, přijedu se podívat a možná obejmu i nějaký strom. Staří Keltové prý objímali stromy, jejich druidové byli kněží, kteří sloužili bohoslužby právě v lese, a na jednom setkání velmi dávno mi jeden občan říkal: Ale pane prezidente, vy jste Kelt. Zamyslel jsem se nad tím a ono na tom možná něco je,“ vysvětloval prezident.

ROZHOVOR s prezidentem: Síkela a propojení vlády. Zeman pro PL o energetice i svém nástupci

Kelt, nebo Slovan?

„I když osobně hrdě říkáme, že jsme Slované a většinu našich genů máme slovanských, tak jsme koktejl a měli bychom si to přiznat, není na tom nic špatného. A součástí toho koktejlu budou i Keltové, kteří zde před mnoha a mnoha lety žili, odešli, vrátili se a nakonec se přesunuli do Irska. To je trochu daleko, ale v několika z nás zůstávají, a možná jsem to i já, keltské kořeny, a proto mám rád les,“ uvedl Miloš Zeman.

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 18% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 82% hlasovalo: 9968 lidí

„Slíbil jsem, protože mám dobré vztahy s Janou Černochovou, že ji oslovím a poprosím ministryni, aby ze svého poměrně bohatého rozpočtu, který se každoročně zvyšuje, poskytla prostředky na to, aby se Terezín, který už kdysi byl pevností, stal objektem, který bude efektivně využívat armáda. Opraví ho a bude žít plným životem. Můj veřejný slib je, že se přimluvím u ministra obrany. Kdyby se náhodou stalo, protože za čtyři měsíce odcházím, že by ministryně nevyhověla, tak to zveřejníme. Ale já myslím, že vyhoví,“ tvrdil.

Green Deal a emisní povolenky

Žádný z dalších dotazů chvíli nezazníval, a tak lukaveckého starostu zajímal pohled hlavy státu na energetickou krizi. Zeman připomněl, že o tom mluvil s prezidenty Visegrádské čtyřky před týdnem v Bratislavě. „Mohu mít názor, který vás možná překvapí, a názor člověka, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá. Důležitým faktorem energetické krize je to, čemu se říká Green Deal, neboli Zelený úděl. Pokusím se to zdůvodnit a zdůvodním to na příkladu Německa. Německo, jak známo, zastavilo nejenom uhelné, ale i jaderné elektrárny. Nyní je mimochodem obnovuje právě v době energetické krize. Cena je určována poměrem mezi nabídkou a poptávkou. Když nabídka v důsledku likvidace této produkce, ať už uhelných nebo jaderných elektráren, klesne a poptávka zůstane stejná nebo dokonce vzroste, tak cena vyskočí nahoru,“ sdělil.

Green Deal tedy označil za první příčinu. „Druhá, která se Zeleným údělem také souvisí, jsou takzvané emisní povolenky. To jsou odpustky za vypouštění škodlivin do ovzduší. Nikdo z nás si nepřeje nečisté ovzduší, ale s emisními povolenkami se nyní začalo kšeftovat a mají tak vysoké ceny, že zhruba dvacet procent cen ceny energií je právě kvůli emisním povolenkám. To je také Zelený úděl. A poslední poznámka k tomu, jak krizi řešit, je odebrat nadměrné zisky energetickým firmám. Jsem rád, že to vláda konečně začala dělat - včetně zastropování cen energií. Jde o nahodilý a nezasloužený zisk. Naše energetické firmy mají tak nadměrné zisky, o které se nezasloužily vlastní prací, že je rozumné je zdanit a výnos této daně dát spotřebitelům ve zlevněných cenách energie,“ domnívá se.

To prý souvisí i s těžbou hnědého uhlí právě v Ústeckém kraji. „Paní na zastupitelstvu se mě ptala, proč jsem pro těžbu hnědého uhlí. Máte dvě volby, buď budete těžit, nebo budete mrznout. Tak si vyberte,“ dodal k tomu Zeman.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Chtěl bych se zeptat, kdo ty povolenky vlastní?“ zazněl z publika mužský hlas. Prezident vysvětlil, že povolenky jsou v podstatě příjmem státního rozpočtu, takže státu, ale platit je musí podniky. „Jenže podniky při rostoucích cenách nemají na povolenky peníze, a tak se dostávají do ekonomických potíží. Abych odpověděl, je to tedy v zásadě příjem státního rozpočtu,“ podotkl.

Fotogalerie: - Zeman na cestách

Někteří senátoři už mě pohřbívali

Miloš Zeman také odpovídal na dotaz, kterého z kandidátů bude podporovat v prezidentských volbách. Reagoval s nadsázkou: „Já si ještě vyberu. Protože ten repertoár je tak široký a jsou tam samí geniální kandidáti, jeden lepší než druhý, krásní, elegantní, dobře oblečení, drahé hodinky na zápětí, aspoň někteří… Pár z nich je na tom ekonomicky dobře, pár si naopak chce vydělat, ale budu volit ty, kdo za sebou už něco mají. Nikoliv ty, kdo chtějí naskočit do prezidentského vlaku, a když se jich někdo zeptá, co jsi v životě dokázal, odpoví: sice nic, ale teprve teď vám to ukážu,“ zauvažoval.

Další se přihlásil otec invalidního syna, který popřál prezidentovi pevné zdraví, pěkný důchod a poděkoval mu za práci pro Českou republiku. „Chtěl bych vás poprosit, jestli by si s vámi syn mohl potřást rukou, a podívat se, že i prezident může být na vozíku,“ prosil. Zeman mu vyhověl a opět s nadsázkou popisoval výhody invalidního vozíku: „Být na vozíku je pohodlné, protože vás všude vozí, zatímco ostatní musí chodit. Já jsem se s vozíkem smířil na stará kolena. Jinak děkuji za přání zdraví, mně vyndají koncem roku žaludeční sondu, díky které dostávám výživu, i když normálně jím. Mám tedy dvě porce místo jedné. Ale to nejhorší, co mě postihlo, bylo nechutenství – nutriční problém, nic mi nechutnalo jíst a já hubnul, to už přešlo díky péči lékařů,“ popisoval dlouholetý politik.

„Ano, moji političtí oponenti - zejména ze Senátu - mě už téměř pohřbívali. Tak hyenismus se někde ve společnosti vyskytuje, ale nyní jsem na tom poměrně dobře, čeká mě oslava osmdesátin, devadesátin a potom budu soutěžit ne o titul Vesnice roku, to je váš problém, ale o nejstaršího muže České republiky,“ zavtipkoval.

Poslední dotaz mířil k tomu, co bude dnes obědvat a jak se má první dáma Ivana Zemanová. Její manžel vysvětlil, že společně s ním absolvuje návštěvu Ústeckého kraje a rovněž má bohatý program plný návštěv kulturních institucí. Setkají se vždy po programu. K obědu měl naplánovanou vinnou klobásu s bramborou kaší a jako dezert zmrzlinu. „Kdysi říkával Jiří Paroubek: kdo z vás to má?“ zakončil Miloš Zeman.

Psali jsme: „Vzpoura!“ Zeman chce prošetřit konání Fischera, Vystrčila a dalších. Reakce jsou závažné. Promluvili i vlivní politici z minulosti Ať se zbavíme Zemana... Kraus tehdy nechal Rumla mluvit. Bobošíková připomněla kavárně její vlastní slova Sám napsal, sám si odpověděl... Tajemník Kysela by měl opustil Senát. Výzva od obeznámeného právníka To je puč. To nemohou. Odstranění Zemana skrze nemocnici: Odborný pohled

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.