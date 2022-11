Návrat životní úrovně Čechů o 50 let zpět? Drtivá předpověď! Národní rada obnovy dnes vystoupila

„Česká republika se už v tomto roce propadne do hluboké recese,“ upozornila na páteční tiskové konferenci skupina odborníků vystupující jako Národní rada obnovy. Hovořili o prohlubující se energetické, ekonomické a ekologické krizi a nabízeli řešení, jak z toho ven. Varovali před návratem životní úrovně o 50 let zpět. „Vláda vůbec nezvládá situaci. Musíme zachránit českou energetiku. Jsme v pozici kolonie,“ zaznívalo z řad expertů, jako jsou Ivan Noveský, Vladimír Štěpán, Martin Koller a další. ČT by podle nich měla zřídit kanál s prostorem pro alternativní média.

reklama

„Jsme přesvědčení, že Česká republika se bohužel už v roce 2023 propadne do hluboké recese. S největším propadem HDP v Evropě, očekává se propad v řádu desítek procent. Tato situace povede ke krachu mnoha firem a velká část firem už svou výrobu neobnoví. Proto pokles spotřeby plynu zhruba o 30 % nebude vítězstvím, ale velkou prohrou. Životní úroveň občanů této republiky se může vrátit téměř o 50 let zpátky,“ uvedl Jiří Havel, jeden z organizátorů demonstrace Česko na 1. místě.

Fotogalerie: - Národní rada obnovy

Jako první si vzal slovo energetický expert Vladimír Štěpán. „S pochmurnou prognózou Jirky Havla souhlasím, situace je skutečně katastrofa. Průmysl krachuje, lidé nejsou schopni zaplatit za energie,“ řekl s tím, že zahraniční banky vykazují rekordní zisky a česká vláda slibuje, že je zdaní, ale až v roce 2023. „A já se vsadím, že ty zisky tam budou poloviční. Tady vidíme ten přístup,“ zdůraznil odborník na energetiku s tím, že podoba nového Green Deal bude de facto Blackout Deal.

Psali jsme: Lidem vyhrožují vězením a Fiala bude poučovat o svobodě? Energetik Štěpán popsal naši pozici ždímané kolonie

„Máme nejvyšší ceny elektřiny, nejvyšší inflaci 20 %, západní Evropa má 5 až 10 % – jak je to možné, když nakupují za stejné ceny energií? Co se tu děje?“ pozastavil se Štěpán. ČEZ uvádí, že od ledna zvýší na zálohách ceny elektřiny o 60 % a ceny plynu o 68 %. „To je lidem, kterým končí smlouva, jsou to statisíce lidí, tak snad už se proberou, proboha. Aby věděli, jaká je ta zastropovaná cena, nesmyslně a několikanásobně více, než v jiných státech,“ připomněl.

Kritizoval vládu, že místo aby vláda zastropovala dodavatele jako celá EU, tak zastropováváme u odběratelů. „Následkem toho jsou vysoké ceny a ČEZu a dalším firmám budeme doplácet několik set miliard ročně, protože burza je zmanipulovaná,“ zdůraznil.

Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 17% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 83% hlasovalo: 12999 lidí

Po něm převzal slovo expert na energetiku Ivan Noveský; i on zdůraznil, že podstatou všeho zla je politika Green Dealu, jejímž hlavním úkolem bylo zvýšit ceny energií, to se Evropské unii podařilo, rozpoutala energetickou krizi. V důsledku konfliktu na Ukrajině vypsala Evropská unie sankce proti východním a středoevropským státům, nikoli proti Rusku, které stejně jako USA, Indie a Čína na sankcích profitují, zatímco Česká republika krvácí,“ upozornil.

„Řekli, že nechceme zdroje fosilních paliv z Ruska, které fungují, aniž bychom měli jakoukoli náhradu za tyto zdroje – a pokud se podaří odříznout Českou republiku ještě od ropy, přijdou další obrovské problémy. Energetickou krizi rozjelo Německo, kde se likvidovaly ekologické uhelné zdroje i jaderné elektrárny, to už dnes přiznávají i zelení fanatici. Tato energetická krize nás likviduje!“ pokračoval Noveský.

Fotogalerie: - O svátku proti vládě

„Národní rada obnovy musí zachránit Českou republiku – pokud se nám nepodaří zachránit energetiku jako takovou, budeme v obrovských problémech. Máme nejvyšší ceny energií, předběhli jsme i Británii,“ dodal expert a zmínil, co je nutné udělat: „V elektřině se musíme zbavit povolenek, zajistit udržení stávajících stabilních zdrojů, tzn. aby ČEZ neprodával své stabilní zdroje. Odmítnout další řešení zatěžující státní rozpočet, ať je to zastropování u spotřebitelů, když se to má zastropovat u výrobců. Tam, vznikají ty obrovské náklady, na burze se prodává jen zlomeček, vůbec není problém to začít řešit! Tedy regulovat ceny elektřiny a uplatnit platný zákon o cenách,“ zdůraznil Noveský a vyjmenoval celou řadu dalších nutných opatření.

Psali jsme: „Zloději, zloději, zloději.“ Noveský a Štěpán o vládě. Dav měl jasno

Cenám potravin, které rostou rychleji než inflace, se věnoval Zdeněk Jandejsek, expert na zemědělství a potravinovou bezpečnost. „Naše vláda schválila strategický plán na dalších 7 let, který odeslala do Bruselu – samozřejmě vychází z nesmyslů, které nastavili v Zeleném údělu. Složité je to v tom, že naše vláda je papežštější, než papež a podmínky nastavené EU ještě víc utvrdila.

Psali jsme: Už ani ty těstoviny. O pět tun jídla méně. Ceny udeřily na vážném místě Poradce premiéra: Nakupujte v Polsku. U nás jsou potraviny drahé, protože... „Brambory jako luxusní zboží. Co se tajně chystá.“ Ceny jídla, budoucnost, Česko Už se nebavíme o chudobě, ale o bídě, jen je pořád skrytá. Sociolog očekává i výbuchy násilí

Prostředky, které se mají rozdělovat jako podpora zemědělství, abychom měli laciné potraviny, se rozdělují tam, kde se nic neprodukuje. Vše je postavené obráceně, jen aby byli získáni voliči, a hlavně, aby vytvořili problémy a aby vysáli naše obyvatelstvo s průměrnými a nižšími příjmy,“ upozornil Jandejsek, jenž vysvětloval, jakým způsobem vláda dělá kroky, aby v podstatě všechny peníze „odešly z naší republiky“.

Fotogalerie: - Česko proti strachu

Na téma obrany v době eskalace vztahu s Ruskou federací se zaměřil vojenský analytik a expert na armádní techniku Martin Koller. „Situace je taková, že jsme u zásadní otázky, jestli vůbec nějakou armádu máme a kdo tuto armádu řídí. Naše armáda je v situaci, ve které byla v době Rakouska-Uherska, tzn. naši vojáci vandrují po světě a bojují v cizích koloniálních válkách za cizí zájmy, ale je to placeno z našich peněz.

Jaké jsou výsledky, to za posledních 30 let vidíme. Všude jsme prohráli. A finální výsledek je ten, že v zemích, kde jsme měli dobré vztahy, jsme dnes hodnoceni jako nepřátelé. K tomu se napojuje ilegální migrace, čili bez větší nadsázky afro-islámská invaze do Evropy,“ komentoval negativní výsledek nasazení ozbrojených vojáků zemí Evropské unie tam, kde nemají co dělat.

Anketa Líbil se vám plakát „Putin v pytli na mrtvoly“, který vyvěsil Rakušan? Líbil 1% Nelíbil 98% Nezajímá mě to 1% hlasovalo: 24418 lidí

„Objektivní realita je, že naše země je v pozici kolonie. Kdysi se do kolonií vozily černochům rezavé muškety, nedávno byl Černochové přivezen rezavý tank z Německa,“ řekl na adresu ministryně obrany Jany Černochové z ODS. „Kolonie je samozřejmě podřízená, tudíž je ‚nevhodné‘, aby byla bojeschopná, dobře vyzbrojená a měla možnost prosazovat své zájmy. To vidíme kdekoliv a kdykoliv,“ dodal Koller k obranyschopnosti České republiky.

Dalšími tématy byly také například rozdělená společnost a média. Zazněla kritika veřejnoprávních médií a dalších. „Je to stále jednostranný monotónní tón, ať je to válka na Ukrajině, inflace a další. To podporují mainstreamová média. Je to propaganda, cenzura a novinářský aktivismus. Po vládě musíme požadovat řešení. To, co si dovolí Česká televize, to je programová beznaděj. Potřebujeme spolu komunikovat, všichni dohromady. Vidíme možnost, že bychom se do společné diskuse mohli zapojit formou jednoho kanálu České televize, nebo alespoň, aby bylo vymezení hodinových bloků na ČT24 pro alternativní média,“ zaznělo z úst Petra Bohuše, experta na média, že je nutné touto formou dojít k tříbení názorů. K tématu po něm hovořil také Jan Skalický.

Psali jsme: Už se vyhazuje z práce. David Martinek o ČR po demonstracích: Co dál? Alena Vitásková: Schody se zametají odshora aneb Když to někdo nezvládá Že jsou ceny elektřiny vyřešené? Ani náhodou! Odborník spočítal, kolik budeme platit Miroslav Macek: Symboly jsou převelice důležité, kupříkladu ceny energií

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.