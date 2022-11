Rakušan se zřejmě úplně zbláznil. To o státním svátku nedělali ani nacisté. „Putin v pytli“ vyvolal zděšení napříč spektrem

reklama

„Ač mám lidsky pro to pochopení, tak si myslím, že je to nevhodné, aby to bylo na státní budově státní instituce. Putin patří před mezinárodní trestní soud, a ne do pytle. To si můžu myslet, ale nemůže to být na budově ministerstva jako oficiální postoj státu,“ objasnil Jiří Pospíšil, europoslanec za TOP 09, bývalý ministr spravedlnosti.

„Vlajka na budově Ministerstva vnitra je vrchol nevkusu. Zvláště, je-li vyvěšena v Den vzniku samostatného Československa. Každopádně já jsem se na ministra obrátila s otevřeným dopisem, v němž se tážu, kolik tato šaškárna stála české občany a zda je možné, aby si na budovách ministerstva vyvěšoval kdo chce co chce. Jestli si chce Rakušan kohokoli karikovat, tak klidně může. Ale za své a na svých nemovitostech. Mimochodem američtí prezidenti posledních dekád by mohli podobnými karikaturami zakrýt celou budovu vnitra za všechny konflikty, které vyvolali a kterých se účastnili...“ sdělila Kateřina Konečná, europoslankyně a předsedkyně KSČM.

„I kdybych se ztotožnil se symbolikou tohoto zobrazení, umístění plakátu na vládní budově mezi státními vlajkami je nesoudnost za hranou zákona,“ domnívá se Patrik Kunčar (KDU-ČSL), senátor za obvod Zlín, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR.

„Nic. Blbosti nesleduji,“ prohlásil Tomáš Jirsa (ODS), senátor za Český Krumlov, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, starosta Hluboké nad Vltavou.

„Považuji to za nevhodné,“ konstatovala Adéla Šípová, senátorka zvolená za Pirátskou stranu v obvodu Kladno, členka ústavně právního výboru Senátu Parlamentu ČR.

„Je to nevhodné, nemravné, neslušné a neskutečné. A patrně i trestně postižitelné. Nevím, jak to mají maminky vysvětlovat svým dětem. Že zlým spolužákům mají ostatní děti přát smrt?“ otázala se Daniela Kovářová, senátorka za obvod Plzeň-město, prezidentka Unie rodinných advokátů, bývalá ministryně spravedlnosti.

„Na úřední budově, to znamená mimo jiné na budově Ministerstva vnitra, nic takového nemělo a nemá co dělat. V den státního svátku bylo mj. i Ministerstvo vnitra povinné ze zákona (§ 7 zák. č. 352 /2001 Sb.) státní vlajku České republiky vyvěsit. Nikoliv ovšem ze státní vlajky České republiky udělat součást karikatury s Putinem,“ vysvětlil Michael Canov, 1. místopředseda Starostů pro Liberecký kraj, senátor za Liberecko, místopředseda ústavně právního výboru Senátu Parlamentu ČR, starosta Chrastavy.

„Myslím si, že na budově Ministerstvu vnitra nemá billboard s Putinem co dělat,“ myslí si Jaroslav Zeman (senátorský klub ODS, SLK), senátor za Jablonecko, starosta Albrechtic v Jizerských horách.

„Je to velmi nešťastné a nemělo by se to opakovat. Nejde o Putina, jde o to, že by se takové jednání mohlo stát precedentním a naše politická kultura by klesla zase o něco hlouběji,“ okomentoval Aleš Dufek, poslanec za KDU-ČL, místopředseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny.

„Každý máme práh citlivosti vnímání těchto věcí nějaký. Někoho to absolutně pobuřuje, jiného nechává relativně klidným. Je pravda, že na objekt státní správy, a zvláště pak takové instituce jako je Ministerstvo vnitra, bych to tam já nedal. Ale pokud někoho pobuřuje tento pytel s hlavou, tak mě pobuřuje, jak si všichni neuvědomujeme, kolik stovek, tisíců, desetitisíců rodičů muselo koukat na svého syna – a je jedno, jestli je to Ukrajinec nebo Rus – a oni viděli kvůli válce tento pohled na své dítě ne jako nějakou fotomontáž, ale opravdu v reálu. Bylo by dobré, kdyby lidé, kteří toto striktně odsuzují, si uvědomili, kolik mám a tátů se muselo takto dívat na svého vlastního syna. Odsuzujeme sice tuto fotomontáž, ale vzpomeňme si spíše na tyto lidi, kteří tyto tragédie prožívají se svými nejbližšími. Bohužel je to na Ukrajině dennodenní realita,“ připomněl Vít Vomáčka, poslanec ODS, člen kontrolního a zemědělského výboru, předseda podvýboru pro rozvoj venkova.

„Kromě toho, že pan Rakušan svévolně zneužil státní budovu k vnucování vlastních politických názorů, jde především o mimořádně agresivní, pokleslé a nevkusné zhanobení cenného státního svátku,“ konstatoval Ivo Strejček z Institutu Václava Klause, bývalý europoslanec za ODS.

„Bylo to jen prázdné a hloupé gesto. Od politiků očekávám něco jiného,“ očekával Jan Korytář, první předseda politického hnutí Změna, bývalý primátor Liberce.

„Pokud je extremismus a šíření nenávisti ‚ředění národa‘, tak tohle na fotkách taky, ty fotky jsou ovšem horší, že tuhle nenávist šíří vláda,“ uvedl Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených.

„Pokud by pan Rakušan opravdu chtěl, aby byl Putin v pytli na mrtvoly, asi by měl vyzvat pana premiéra, aby dal pokyn našim tajným službám, aby usilovaly o jeho zabití, nebo vypsat odměnu za jeho hlavu (ano, i to tajné služby dělají), jenže tím by zase mohl někdo na oplátku usilovat o život pana ministra, a to už by mu za to nestálo. Plakát je prostě takové nic neřešící gesto. Vysvětlení pana ministra, že šlo o gesto směrem k českým obyvatelům, o vykopání politického příkopu a odhalení páté kolony... to zní jako od bolševika. Ten také hlavně hledal vnitřního nepřítele. To je ověřená metoda, jak odvést pozornost lidí od toho, že se jim nedaří tak dobře, jak by mohlo,“ popsal Roman Kříž, zakladatel Libertariánského institutu.

„Asi chápu motivaci ministra vnitra Rakušana, jeho naštvanost na ruské řádění na Ukrajině, ale přece jen by se některé emoce měly odehrávat jinde, a ne na budovách státních institucí. A navíc, ministři vlády mají výkonné pravomoci a více Ukrajincům pomohou věcnými skutky než gesty. Ale znovu opakuji, že čin ministra vnitra chápu,“ sdělil František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků, bývalý předseda poslaneckého klubu TOP 09 a STAN.

„Jaký je rozdíl mezi šibenicemi na demonstraci, za což orgány činné v trestním řízení běžně někoho popotahují, a Putinem v pytli pro mrtvoly na budově Ministerstva vnitra? Žádný, respektive Rakušanova imbecilní nestoudnost je mnohem horší, neboť se jí dopouští místopředseda vlády, ministr vnitra, vysoký ústavní funkcionář. Politika je také o symbolech a akce vzbuzuje reakci. A jsou věci, které se na téhle úrovni prostě nedělají, a už vůbec se neodpouštějí. Netřeba pochybovat, že reakce ruského medvěda v nějaké podobě přijde. A pocítí ji nikoli hloupý Rakušan, nýbrž občané naší země. O Putinovi si můžeme každý myslet, co chceme, ale člen vlády, pokud to tedy není beznadějný idiot, by měl zachovávat jistou úroveň a měl by mít aspoň trochu soudnosti. Jestliže tohle Vít Rakušan evidentně zcela postrádá, nemá na ministerském postu co pohledávat. S Ruskem nejsme ve válečném stavu, ani jsme s ním nepřerušili diplomatické vztahy. A diplomacie, byť s nějakou zemí nemusíme mít aktuálně nejlepší vztahy, vždy vyžaduje jistou úroveň. Jenže tohle, co náš nesoudný ministr vnitra spískal, je tak daleko za čarou, že to dál snad ani nemůže být. A propos. Kdy na Ministerstvo vnitra dorazí policie, aby idiotskému ministrovi nasadila klepeta? Takhle se to dnes přece dělá, ne?“ okomentoval Petr Štěpánek, 1. místopředseda Trikolóry.

„S trochou nadsázky, ta instalace, kdyby byla větší, by aspoň zakryla tu příšerně zanedbanou fasádu budovy ministerstva, která ukazuje, jak strašlivě se stát stará o svůj majetek. Ale vážně. Není to karikatura, není to legrace a není to k smíchu. Je to politické vyjádření. A je vlastně legitimní. Nepokládám za nic zlého přát si, aby agresor skončil v pytli na mrtvoly. Nebo aby tam skončil skutečně darebácký politik, který ničí život lidem kolem sebe. Aby ve vaku na mrtvoly skončil Hitler nebo Stalin. Aby tam skončil Gottwald nebo Slánský. Otázka je, kam vlastně lze zajít. Čí smrt bychom si ještě mohli přát, a kdy už je to přes čáru. Měli bychom si tam přát vidět Babiše? Nebo naopak, měli by si Babišovi příznivci přát vidět tam Rakušana? Měli jsme právo přát si takový konec pro Hamáčka či Prymulu, kteří cílevědomě ničili životy desetitisícům občanů této republiky? Kde je ta tenká hranice? Vlastně já vím, kde je: správné a morální je to, co řekne Strana. Tedy nejspíš pan Rakušan. Vyvěsit obrázek s mrtvým Putinem je žádoucí, zatímco někdo, kdo by na svém domě vyvěsil podobný obrázek dejme tomu s prezidentem Bidenem, by možná mohl skončit u soudu. Nebo by si alespoň vysloužil ban na sociálních sítích, pokud by tento obrázek vyvěsil jen na své facebookové zdi. Pro mě představuje ministr Rakušan stejné zlo, jaké představuje Putin nebo Hitler či Stalin. Pouze politický, kulturní a samozřejmě dobový kontext toho, jak může Rakušan svoji zlou povahu uplatňovat, je jiný – což ho však nijak neomlouvá. Zlo je pořád zlo. Ostatně soudím, že Rakušan je navíc i pokrytec. Nevěřím totiž tomu, že by se nebál karikovat Hitlera. Jsem hluboce přesvědčen, že za protektorátu by byl Vít Rakušan vlajkařským kolaborantem a udával by ty, kteří si dovolili vyjádřit nesouhlas se sjednocenou Evropou,“ napsal Luboš Zálom, místopředseda Svobodných.

„Kdyby to nebyl ministr, tak by to snad mohlo být vtipné. Srovnat by si ho měl jeho „nadřízený“, tedy pan premiér. Ano, pro chvilku slávy po kauzách, to snad pijáristi vyhodnotí, že je to dobře. Ve veřejnosti zůstane jen pachuť této těžko vysvětlitelné a neuvěřitelné arogance s jedinou otázkou, zda lze a na jakou úroveň může ještě ministr české země klesnout,“ sdělil Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

„Tyto exhibice dost nechápu. Absolutně k ničemu,“ nechápe Marian Keremidský, 1. místopředseda Strany práv občanů.

„To je vnitropolitická kampaň. Bylo vidět, jak to příznivce zejména pana ministra a STAN nadchlo, a spoustu jiných naštvalo. Tak se dělá politika v době sociálních sítí. Já toho fanda moc nejsem...“ podotkl Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory.

„Je to dětinské, trapné a nevkusné. Hodně to vypovídá o iniciátorovi této sebeprezentace,“ ohodnotila Marie Benešová, bývalá ministryně spravedlnosti.

„Výroba a instalace plakátů pro účely propagace politických názorů ministrů není součástí zákonné působnosti ministerstev. Pakliže byl plakát s Vladimírem Putinem placen Ministerstvem vnitra, hodnotím to jako zneužití státních peněz a moci. Je to mrhání státních peněz v době, kdy nás vláda obrovsky zadlužuje. Pakliže se zneužívají peníze v malém, zneužívají se i ve velkém. Pokud chtěl Rakušan vyjádřit svůj politický postoj, měl výrobu plakátu zaplatit ze svého a vyvěsit si jej na svůj barák. Požádal jsem Ministerstvo vnitra, aby mi sdělilo, kolik stála výroba a instalace tohoto plakátu, jaká společnost jej vyrobila a instalovala a v rámci jaké zákonem stanovené působnosti ministerstva byly vynaloženy státní peníze. Odpověď jsem zatím nedostal,“ upozornil Zdeněk Koudelka, právník, bývalý poslanec.

„Takto vyjádřený postoj Víta Rakušana Češi pochopí, ale akceptovat jeho počin jako člena vlády ČR nelze, protože svědčí o infantilitě, nedostatku politické kultury ministra a současně celé české vlády, kteří nejsou povoláni ke karikování čehokoliv. V dnešní době, kdy řízení EU je svěřeno České republice, to může vyvolat zcela zbytečnou ostřejší reakci Ruské federace proti celé EU, což pověst ČR zhorší,“ napsal Tomáš Krystlík, spisovatel a žurnalista.

Psali jsme: Tomáš Krystlík: Má Rusko šanci se opět stát světovou velmocí? S Čechy hýbe ruská propaganda, ale nedochází jim to, říká Krystlík. Odhalil, kde se lže Tomáš Krystlík: Nacisté nebo Němci? Tomáš Krystlík: SSSR se před 80 lety chystal přepadnout Evropu

„Ani nacisté nevyvěšovali o svátcích vyobrazení svých mrtvých nepřátel vedle svých vlajek. Ministr Rakušan se zřejmě úplně zbláznil. Očividně se ocitl ve funkci, v níž nemá co dělat, ale svěřená moc mu stoupla do hlavy. V Den vzniku Československa (28. října) zneuctil vlajku jak České republiky, tak Ukrajiny. Jeho vysvětlení je trapné a prázdné jako ostatně vše ostatní, co dělá a říká. Musí-li tento člověk být z nějakého důvodu ministrem vlády, doporučoval bych pozici, kterou před časem zastával lidovec Bělobrádek – ministra bez portfeje,“ doporučil Petr Macinka, analytik Institutu Václava Klause.

„Dost trapné. Každý má však jiný vkus, noblesu, kulturu. Někdo ale zase nic z toho. Přesto jej nebudu hanlivě nálepkovat. To rádi mimo jiných svinstev za mého mládí dělali rudí. Nyní opět zjevně jiní. A jen tímto to, bohužel, neskončí. Bylo by na čase si to uvědomit. Mladí zkušenosti s totalitou nemají. Já ale mám obavu, že jsme po 33 letech opsali jen kruh. Rád se budu mýlit,“ uvedl Jiří Koskuba, primář II. interního oddělení Fakultní nemocnice Bulovka, bývalý poslanec.

„Představa mrtvého Putina je pro mnoho lidí sice lákavá, ale osobně si nemyslím, že je to čistě Putinova válka. Myslím, že je to ruská válka a Putin jen ‚plní‘ volání ruských občanů. Ale to by bylo na delší debatu. Co se týče vyvěšení plakátu na budovu ministerstva, je to mnohem jednodušší. Posouvá to naši politickou kulturu o další stupínek níže, než byla. O to smutnější je to od vlády, která se označuje jako nositelka ‚nové politické kultury‘. Je mi to líto, ale takovou kulturu vídáme spíše na Středním východě, kde se pálí figuríny pro změnu amerických prezidentů. Aby nedošlo k mýlce, s obrázkem mrtvého Putina bych neměl problém na obálce nějakého časopisu, na transparentu při demonstraci nebo na sídle třeba právě STAN. Nelíbí se mi na budově exekutivního úřadu, který má být k dispozici i těm občanům, kteří nemají k válce na Ukrajině podobně vyhraněný názor jako pan ministr. Už jen vtipnou vložkou je to, že si pan ministr myslel, jak to nandá demonstrantům na Letné, kde se ale žádná demonstrace ani neplánovala, natož uskutečnila, ale to je spíš otázka na kompetenci tohoto ministra,“ okomentoval David Forbelský, předseda Svobodných v Libereckém kraji.

„Jak tomu říká české přísloví? Řečnění o provaze v domě oběšencově? Karikaturou je sama parta, která nám poroučí z moci úřední. Karikaturou suverénní vlády. Hadrem na Ministerstvu vnitra jí nasadila korunu. Štěká jím mopslík, schovaný za zadek pitbula. Bez šance by byl i v Německu. Tady by mu zatrhli tipec sami kapitáni průmyslu. Bez plynu, ropy a dalších surovin – v množství a za ceny jako ze Sibiře – zbankrotuje i řada z nich, a oni to dobře vědí. Tím víc to platí o české ekonomice. Náš nomen omen to snad netuší – anebo své zemi škodí schválně? Chce nám snad ‚vyslat signál‘ – ještě šílenějšího hazardu? Zatím se žvanění, že ‚jsme ve válce‘, dalo brát jako šplhounství diletantů. Je to snad ještě vážnější? Chtějí nás Hujeři zahnat do války se vším všudy? Do války s jadernou mocností? A klidně i ‚do posledního Čecha‘?“ táže se Josef Skála, ředitel Institutu české levice, kandidát na prezidenta republiky.

„Na české úřady patří jen české vlajky, prezidentská standarta nebo vlajky našich samospráv. Ani vlajky EU, ani vlajky LGBT, a už žádné podobné bannery tam nemají co dělat. Do komunálních voleb jsme kandidovali se zásadou, že obce nemají převychovávat své občany a neměli by je ani převychovávat politickými vzkazy v podobě vlajek a bannerů na úředních budovách,“ vysvětlil Libor Vondráček, předseda Svobodných.

