„Nehoráznost! Ministerstvo tu chystá náhubkový zákon a oni...“ Expert už tuší, koho „chvilkaři“ vlákají na Václavák

Milion chvilek chystá na 30. října demonstraci „proti strachu“. Jaká bude? „Tentokráte půjdou po mladých lidech, kteří ještě nemají zkušenosti a uvěří jim tyto hezké řeči. Ale dostanou tam jen velmi málo starších lidí, seniorů. Otázka je u střední generace, zda už dostanou do té doby podstatně zvýšené zálohy za energie, nebo ještě ne. Myslím ale, že Letná se už opakovat nebude, protože lidi jsou dosti frustrovaní z toho, co se děje. Nálada ve společnosti je, že tato vláda neumí vládnout,“ okomentoval pro PL.cz komunikační expert Jiří Mikeš.

30. října má proběhnout na Václavském náměstí další demonstrace, tentokrát ovšem pod taktovkou spolku Milion chvilek pro demokracii. Má být „proti strachu“. Přitom nedávno proběhly tři jiné demonstrace. Zatímco dvě z nich byly hojně či solidně navštívené – 3. a 28. září, třetí odborářská svojí návštěvností zklamala. Přišlo na ni mnohem méně lidí, než se čekalo. Proč? „Pořádaly ji odbory a bylo to jako kdysi takové oficiální. Lidé toto nemají rádi. Když se něco organizuje účelově, že to dostanou téměř příkazem. Pan Středula si toto moc neuvědomil. Mohli se připojit k té 80tisícové demonstraci a nedělat něco samostatně,“ domnívá se Jiří Mikeš. „Tamta předtím byla taková spontánní, lide si o ní sami mezi sebou říkali. Kdežto odborářská byla organizovaná. Odboráři dostali pokyn, že tam musí vzít lidi, a to není ono. Když si lidi řeknou – bude nějaká demonstrace, půjdeme na ni, protože jsme pořádně naštvaní, tak na ni lidé přijdou,“ upozornil.

Ukazuje to něco o prezidentských ambicích Josefa Středuly? Zdánlivě by jako odborářský šéf v době energetické krize měl mít velkou šanci. Ale neukázala tato demonstrace, že to tak žhavé není? Například Bohumil Pečinka v komentáři v Reflexu napsal, že Josef Středula prezidentem nebude. Proč? „V Česku je dnes voličský svět rozdělen na dva přibližně stejné tábory. Jeden reprezentuje současná vládní koalice a druhý parlamentní opozice plus antisystémové síly typu hnutí Česká republika na prvním místě. Pro vítězství v prezidentské volbě potřebujete mít silnou základnu v jednom z těch bloků a současně jemně přesahovat do druhého. Josef Středula není typickým představitelem ani jednoho bloku. Stojí na okraji babišovsko-zemanovského světa. Přesně tam, kde se nachází dnešní sociální demokracie. Jeho osud do značné míry symbolizuje postavení ČSSD,“ domnívá se Pečinka.

Půjde o zneužití mladých lidí

Teď k té demonstraci Milionu chvilek 30. října. Oficiálně byla akce představena 12. října, kdy ji Milion chvilek začal šířit pod heslem „Zvládneme to! Česko proti strachu“. Aktivisté chtějí „přenést do společnosti vědomí, že se postavíme za demokracii, za Ukrajinu a krizi překonáme“, a načerpat naději a pozitivní energii. „Válka na Ukrajině, energetická krize, inflace… Mezi lidmi se šíří pochopitelné obavy. V náručí proruských obchodníků se strachem, kteří na náměstích radikalizují společnost, ale řešení a klid nenajdeme. Ti totiž soustavně podkopávají demokratické hodnoty a šíří strach. Je třeba ukázat, že vám, stovkám tisíc dalších občanů, na demokracii záleží. A je třeba dát vládě signál, aby jednala rychle a jasně,“ prohlašují aktivisté a dodávají: „Ukážeme sílu demokracie měnit věci k lepšímu. Ukážeme důvěru v systém, který jsme si před více než 30 lety vybojovali.“

Chvilkaři jistě své příznivce mají, dříve, když byla u moci Babišova vláda, dokázali přivést do ulic velké množství lidí. Jak tomu bude teď? „Tentokráte půjdou po mladých lidech, kteří ještě nemají zkušenosti a uvěří jim tyto hezké řeči. Ale dostanou tam jen velmi málo starších lidí, seniorů. Otázka je u střední generace, zda už dostanou do té doby podstatně zvýšené zálohy za energie, nebo ještě ne. Myslím ale, že Letná se už opakovat nebude, protože lidi jsou dosti frustrovaní z toho, co se děje. Nálada ve společnosti je, že tato vláda neumí vládnout,“ vypozoroval Mikeš.

Jednou z hlavních tváří spolku se po odchodu Mikuláše Mináře stala jeho mluvčí Hana Strašáková. O plánované demonstraci v DVTV uvedla, že „cílem spolku je udržení demokracie a opečovávání nálad ve společnosti“. Jak to zní Jiřímu Mikešovi? „To je úplná nehoráznost. Ve chvíli, kdy Ministerstvo vnitra chystá náhubkový zákon, že se budou sledovat nejen státní zaměstnanci, ale i kdo má jaké nálady, a ještě k tomu přispívá mainstream, který podává informace jen z jedné strany, a ne i z té druhé a lidé to pak musejí hledat na různých serverech. Milion chvilek bude z popudu vlády chtít využít toho, že je tu stále ještě hodně lidí, kteří jim věří a že se vše vylepší, a že vláda dělá dobré věci. Půjde o zneužití mladých lidí,“ okomentoval Jiří Mikeš.

Milion chvilek se chce zaměřit i na prezidentské volby. Nechce, aby v nich vyhrál Andrej Babiš, proti kterému je spolek dlouhodobě zaměřen, ani jiní „populisté a extremisté“. Naopak by měl vyhrát demokratický kandidát. „Demokratičtí kandidáti jsou ti, kteří nejsou populisté nebo extremisté. Demokratičtí kandidáti kandidují, aby sloužili lidu, neměli bychom o nich mít pochybnosti, jestli kandidují právě jen proto, že chtějí získat imunitu nebo něco pro sebe. Měli by naslouchat občanské společnosti, být otevření a být prezidenti všech, ne jen určitých skupin,“ prohlašovala Strašáková.



„Jsem velice zvědav, koho bude nominovat. Jestli ukáže na Stropnického, to by mohlo být velmi zajímavé. I když mu teď neprospěl jeho rozvod. Veliká škoda je podle mě, že to zabalil Cyril Svoboda. To by byl pro mě teď ideální prezident. Říkal jsem si, že je fajn, že do toho jde konečně nějaký rozumný člověk. Tím, že to vzdal, mě zklamal,“ prozradil.

Preference vede generál Petr Pavel. Jak jsme viděli v minulosti, vést preference několik měsíců před volbami ještě neznamená, že má vyhráno, ale čemu přičítat jeho současné vedení? „Má velké šance vyhrát i druhé kolo. Je takovým svědomím tohoto národa. Vždyť tu bylo dva miliony komunistů a lidi byli v SSM. Útok na něj, že byl nějaký rozvědčík v armádě, lidi už nezajímá. Je zajímá, co povídá, jak vypadá. A on vypadá opravdu dobře. Zase ale mít za prezidenta generála, to není asi zrovna nejlepší,“ domnívá se.

„Čekám na Babiše, kdy konečně řekne, jak to bude. Původně jsem si myslel, že ukáže na Havlíčka. Ten podle mě měl šanci. Dobře vypadá i dobře mluví. Jsem zvědavý, co Babišovi jeho marketingový tým doporučí. Myslím, že budeme všichni překvapení. Ale já bych to Babišovi nedoporučoval. Kdybychom tu měli prezidentský systém jako ve Francii, to by do toho šel určitě, tak by mu to vyhovovalo. Ale aby tam kladl věnce a občas něco promluvil, není jeho parketa,“ uzavřel Jiří Mikeš.

