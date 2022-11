Demise vlády. Důvod? Rajchl jich dal hned několik

„Státy chápou, co se děje a začínají se zaměřovat na potřeby vlastní, nikoli na bezhlavou podporu válečného konfliktu. Dodávání zbraní do válčící oblasti nikdy válku nevyřešilo,“ tvrdí advokát a předseda strany PRO Jindřich Rajchl. Tvrdou kritiku nasměroval také vůči ministru Rakušanovi za výzdobu státní budovy a také vůči vládě nejen kvůli cenám energií.

„Jako završení všeho beru vyvěšení zmíněného banneru. Je to nedůstojné představitele jakéhokoliv státu a nikde jinde na svět nic takového neuvidíte. Generál Jiří Šedivý řekl správně, že jde o zvyšování bezpečnostního rizika České republiky, a to je závažná věc. Rakušan se snažit se zamést průšvih tím, že případnou pokutu uhradí ze svého, ale to je nedostatečné. Měl by zcela jednoznačně vyvodit odpovědnost pro sebe za celou hloupost jeho sdělení, ale především za absolutně nevkusný krok, který zvyšuje bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Na základě toho by měl odstoupit, je naprosto bez diskuze, že po všech skandálech nemá na ministerstvu vnitra co dělat a kdyby v České republice fungovala média jako ve Velké Británii, už dávno by nebyl na svém místě,“ je přesvědčen předseda strany PRO.

Rajchl: Vláda neumí nic jiného, než zvyšovat daně

Další Rajchlova kritika směrem k vládě míří na diskuze o zvýšení daní. „Projednávali zvýšení daně fyzických osob, zvýšení spotřební daně, zvýšení daně surovin z těžby, čímže by se zvýšily ceny uhlí, nebo přesunutí komodit z nižší do vyšší sazby DPH a zvýšení daně z nemovitostí. Jen necelý rok po té, co se zavázali, že v žádném případně nebudou zvyšovat daně. Jen navazují na Jurečkův nesmyslný windfall tax, kterým si namaloval 80 miliard korun do rozpočtu, které ale nikdy nevybere,“ tvrdí. „Vláda je bezradná a neschopná, rozhazuje peníze místo, aby je šetřila a lépe hospodařila jak se zavázala voličům. Zase znovu bere peníze z kapes lidí, nic jiného, než zvyšovat daně, neumí,“ poznamenal.

Jindřich Rajchl se domnívá, že takové kroky budou mít za následek další podporu roztočené inflační spirály, která je už nyní vysoko. Obává se, že se problém bude prohlubovat, protože vládní pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN problémy neřeší, ale snaží se je zalepit a největší díry záplatovat. Tím pádem způsobuje další problémy Čechům a bere jim peníze z kapes. „To by mělo vést k demisi vlády, protože nemají vůbec žádnou schopnost sebereflexe, jen se snaží sebrat peníze už tak ochuzeným lidem po covidu v energetické krizi. Vyšší daň z nemovitosti by navíc zatížila seniory, kteří mají své rodinné domy a platí daně ze svých penzí. To nemohu akceptovat, naopak to musím důrazně odmítnout,“ řekl pro ParlamentníListy.cz.

Jako další důvod k odstoupení vlády přidal skutečnost, že Česká republika má nejdražší elektřinu v Evropě, zatímco ji sama vyrábí a vyváží za hranice. „Politici se neustále vymlouvají na válku, ale válka ovlivňuje situaci i v jiných zemích. Přesto došlo v České republice k nejvyššímu nárůstu cen elektřiny v celém širokém okolí, což jasně ukazuje, že problém není způsoben válkou, jinak by došlo ke zvýšení cen i v ostatních zemích. Ukazuje to, jak neschopná vláda je a ona za to zodpovídá. Je to fialová drahota. Není Babišova, ani Putina, ale jednoznačně Fialova drahota a Petr Fiala měl vyvodit odpovědnost a odstoupit. Jen tahle samotná skutečnost je alarmující a je z ní zřejmá totální neschopnost vlády. Jestliže jsme největším exportérem elektřiny v celé Evropě a zároveň máme nejdražší elektřinu na paritu kupní ceny na světě, vláda selhala a měla by bezodkladně odstoupit,“ vyzval. Doporučil, aby čeští politici následovali francouzskou cestu – vykoupení minoritních akcií ČEZ a vyvázání cen energie ze závislosti na lipské burze.

Švýcarsko odmítá poskytnout munici na Ukrajinu

A není to jediné, v čem by se prý Česko mělo nechat inspirovat v zahraničí. Jindřich Rajchl schvaluje rozhodnutí Švýcarska udržet si svoji známou neutralitu a nedodat Ukrajině munici pro protiletadlové systémy Gepard. Švýcarsko odmítá, aby jeho zbraně či munice putovala do válečného konfliktu na Ukrajině, za což si vysloužilo kritiku právě Německa, které zmíněné systémy Kyjevu poskytlo.

„O situaci se už hovoří i mezi bezpečnostními experty. My patříme k největším jestřábům ve válce a neustále dodáváme zbraně. Zvyšuje se tím naše vlastní riziko. Švýcarsko je neutrální a od začátku se rozhodlo zůstat neutrální. Německo na něj zatlačilo, aby zrušili veto na reexport munice do zbrojních systémů Gepard. Němci koupili munici už před dvanácti lety a chtěli ji poslat na Ukrajinu. Švýcaři však na vetu trvají a nechtějí, aby se jejich zbraně dostaly na Ukrajinu,“ vysvětlil a připomněl vyjádření německé strany, že pokud Švýcaři nechtějí podporovat stát, který čelí útoku, není vhodné, aby ani jim dodávali zbrojní vybavení. „Švýcaři reagovali sebevědomě, ať se Němci nepletou do jejich politiky a když se Německo do politiky jiného státu dříve pletlo, nedopadlo to dobře. Nehodlají ustoupit a nehodlají se nechat vydírat,“ zdůraznil Rajchl.

Sám by si proto prý představoval, aby se česká vláda chovala stejně sebevědomě jako Švýcaři, kteří prosazují své národní zájmy. Podle Rajchla export protivzdušné obrany stopla i Itálie, aby neoslabila schopnost vlastní obrany a pozastavil se také nad výjimkami Nizozemska z protiruských sankcí. „Jasně se ukazuje, že státy chápou, co se děje a čím dál více je jasné, že se začínají zaměřovat na potřeby vlastní, nikoli na bezhlavou podporu válečného konfliktu, protože si uvědomují, že dodávání zbraní do válčící oblasti nikdy válku nevyřešilo. Česká republika by se měla přestat chovat hujerovsky a hloupě a stejně jako tyto země sledovat především své zájmy. Šílenství, které jsme tu 24. února se začátkem války rozpoutali, je třeba ukončit,“ dodal.

