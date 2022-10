Proč nedemonstrovali dřív? Takových ohrožení tu bylo. Konečná se ptá Milionu chvilek

reklama

Paní poslankyně, co říkáte na úvahy o tom, že by se v ČR zvýšila věková hranice pro odchod do důchodu a co byste vzkázala ministru Jurečkovi, který tuto možnost nadnesl?

Anketa Má cenu pořádat demonstrace proti vládě? Má to cenu 95% Nemá to cenu 3% Vláda je dobrá, netřeba demonstrovat 2% hlasovalo: 12519 lidí

Za KSČM jednoznačně odmítáme prodlužování věku odchodu do důchodu. Stejně tak odmítáme hazardování s průběžným důchodovým systémem, který je při úpravě parametrů schopen bezproblémově fungovat ještě desítky let. Nedivila bych se ani tomu, kdyby vláda pětidemolice, pardon pětikoalice, přišla s experimentem, který už ODS s TOPkou zkoušely v minulosti. Tedy s druhým důchodovým pilířem, což nebylo nic jiného než vyvedení financí z veřejné kontroly do soukromých bank a pojišťoven.



A co říci na návrh zvýšit minimální mzdu o 350 korun?

Jurečka by si za své jméno neměl dávat přídomek ministr sociálních, ale asociálních věcí. Nechápu tu nebetyčnou aroganci člověka, jemuž se plat zvýší o více než 20 tisíc měsíčně, že je schopen vůbec něco takového vypustit z úst.

Jestli si dobře pamatuji, tak vládní strany v kampani říkaly, že nás chtějí posunout na Západ. Tak třeba Němci mají minimální mzdu 49.560 korun. V obecné rovině západní státy mají mnohem vyšší základní odměňování. Ale i ti Poláci budou mít v příštím roce 18.150 korun v přepočtu. Ba dokonce nás předběhnou i Slováci se 17.200 korunami. Neskutečná ostuda vládních stran.

Připomínám, že proběhlo v Evropském parlamentu hlasování o minimální mzdě, respektive o směrnici, dle níž by se v ČR měla minimální mzda pohybovat okolo 20 tisíc, a k mému překvapení pro tento návrh hlasovali i zástupci vládních pirátů, TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Ovšem, když to mohou ve vládě změnit, přijdou s trapnými 350 korunami. Mimochodem je to při 18% inflaci navýšení o zhruba 2 %.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



Ve svém pořadu Bez obalu jste mluvila o tom, kdo a co může za neskutečné ceny energií a jak je zkrotit. Můžete prosím i pro čtenáře ParlamentnichlListů.cz říci, kdo za tyto ceny podle vás může a jaká je z toho dle vašeho názoru cesta ven?

Já bych chtěla čtenáře požádat, aby se ideálně podívali na celé toto video, kde jsem se v méně než 10 minutách snažila shrnout to nejdůležitější. Každopádně, ve zkratce je řešení následující – převzetí energetických společností pod veřejnou kontrolu, zastavení obchodu s emisními povolenkami, zavedení práva na přístup k energii a přehodnocení logiky obchodování s energiemi na burzách. Ceny musí odpovídat výrobním nákladům, nikoli spekulantům.



Ruský prezident Putin nabídl Evropě pro podzim a zimu dodatečné objemy zemního plynu, a to nepoškozenou větví plynovodu Nord Stream nebo přes Turecko. Německo ale nabídku odmítlo. Uvedlo mimo jiné, že Rusko prý už není spolehlivým dodavatelem energie. Je to dobré rozhodnutí?

Je to rozhodnutí Německa. Já bych byla jen ráda, aby si německá vláda nebrala jako rukojmí ostatní státy. Některé evropské země to totiž vidí jinak.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



„Příměří musí nastat ne mezi Ruskem a Ukrajinou, ale mezi USA a Ruskem,“ uvedl prý Viktor Orbán. Údajně také dodal, že „naděje na mír se jmenuje Donald Trump“, s tím, že právě Trump by měl místo Bidena vyjednávat o míru. Má pravdu? A je taková cesta vůbec proveditelná?

Když se rozhodovalo mezi Donaldem Trumpem a Joem Bidenem, prohlásila jsem – když se mě média dotazovala, koho bych podpořila – že je to jako rozhodování, zda se střelit do levé, nebo do pravé nohy. Prezident USA je dnes de facto loutka různých vlivových skupin. K těm nejsilnějším patří zbrojní lobby. Kdo tedy čekal, že „levicovější“ Biden půjde jinou cestou, tak statistiky výdajů na zbrojení svědčí o opaku. Nehledě na to, že při zhlédnutí stavů, kdy o sobě prezident jaderné mocnosti de facto neví, to ve mně vyvolává obavy o jeho schopnosti vnímat realitu.

Psali jsme: Správa železnic: Opravená výpravní budova v Přešticích už slouží veřejnosti Zelenskyj: Rusové, zbankrotovali jste. Desítky miliard na zbraně a teď se klaníte Íránu Justice kolabuje. Kvůli nízkým platům, volají soudci Rychle na Václavák! Chvilkaři spěchají na pomoc Fialovi. Co to znamená? Bobošíková má souvislosti

Ale zpět k vaší otázce. Odpověď na mnohé konflikty po celém světě neleží ani u Bidena, ani u Trumpa, ale v tom, že USA se po desetiletí pasovaly do role světového policajta, a nehodlají se jí vzdát.



Vládní politici schválili jednu a půl miliardy korun jako pomoc při obnově Ukrajiny. V letech 2023 až 2025 pošle ČR Ukrajině každý rok 500 milionů. Souhlasíte s tím?

Pomoc v místě konfliktu je vždy nejúčinnější. V případě Ukrajiny to má ovšem dvě ALE. První spočívá v tom, že je nelogické, když zároveň s pomocí na obnovu jsou posílány i zbraně. Je to stejné, jako kdybyste doléval do děravého chladiče vodu. Můžete to dělat pořád dokola, ale účinek to nebude mít žádný, dokud neucpete díru. Druhé ALE směřuje k tomu, že Ukrajina je na čelných příčkách států s největší mírou korupce, takže je velká otázka, nakolik skutečně ty peníze pomohou lidem.



Na 30. října svolal demonstraci spolek Milion chvilek. Čímž prý aktivisté reagují na akce, které pořádá Ladislav Vrabel a spol., kteří například předali prezidentovi petici za odvolání vlády. Milion chvilek hodlá uspořádat akci s názvem Česko proti strachu: „Pojďme si společně říct: ‚Zvládneme to!‘ Pojďme společně čelit strachu a přenést do společnosti vědomí, že se postavíme za demokracii, za Ukrajinu a krizi překonáme. Pojďme načerpat pozitivní energii a naději.“ Co na to říkáte?

Osobně jsem čekala, že chvilkaři budou demonstrovat mnohem dříve. Vždyť za poslední rok se tady odehrálo tolik bezprecedentních ohrožení demokracie, že mě překvapilo, jak to chvilkaře nechává klidnými.

Např. miliardář Písařík kvůli svým kšeftům a kvůli vlastnímu prospěchu poslat milion lidí do obrovských problémů, pak se navíc snažil přesouvat majetek. Nechápu, že nejsou chvilkaři na náměstích kvůli tomu, že polostátní ČEZ nutí občany platit za elektřinu devítinásobek (!) toho, za co je schopen elektřinu vyrobit. Na náměstí je nevyhnala ani kauza Dozimetr – korupční skandál STANu, TOP 09, ale i ANO a ODS, tedy ani to, že šéf civilní rozvědky kšeftoval s pochybným podnikatelem. Nic z toho je nezvedlo ze židle.

Zřejmě jim nevadí, že za pouhý rok vzrostl o polovinu počet lidí v pásmu chudoby. A tak bych mohla pokračovat dál a dál. Ale zjevně toto nejsou problémy, které by je pálily. Mám trochu dojem, že jsem se ani trochu nemýlila, když jsem tuto partičku označila za vládní roztleskávače.



I když se u nás o tom moc nemluví, demonstruje se i v dalších zemích EU. Například v Německu vyšly do ulic tisíce lidí, kteří nesouhlasí s energetickou politikou vlády. Před časem se demonstrovalo třeba i na Slovensku. Kam až tato situace může dojít?

Média mlčela i o desítkách tisíc demonstrantů ve Francii. Ukazuje se, že řád, který nám léta líčili jako jediný správný a který tady s námi má být na věčné časy, se přežil. Narazil na své limity. Že dál nemůže fungovat to, aby 1 % nejbohatších žilo na úkor zbylých 99 %. A jedinou systémovou alternativu jak u nás, tak v zahraničí, nabízí radikálně levicové či komunistické strany. To je prostě fakt.



Na svém FB jste sdílela text, který vyšel v Echo24, kde se píše, že „prokuratura EU vyšetřuje nákupy vakcín proti covidu-19“. O co konkrétně se má jednat a co na to říkáte?

Už ve chvíli, kdy se objevila možnost nahlédnout do smluv, neváhala jsem a přes celou řadu tvrdých omezení v pandemii jsem této možnosti využila. O to horší bylo prozření, že de facto všechny důležité informace jsou ve smlouvách začerněny. Byla jsem první v ČR, která kritizovala netransparentní nákupy vakcín, které daly neskutečně vydělat několika farmaceutickým společnostem. Nyní se ukazuje, že to byla zřejmě pravda…

Psali jsme: Ministr Stanjura: Dochází k navýšení zejména příspěvku na bydlení Hospodářská komora: Ministra Síkelu v Turecku doprovodí podnikatelská delegace Lesy ČR: Lesnický tendr 2023+ pokračuje hodnocením nabídek Úřad vlády: Bezpečnostní rada státu se zabývala aktuální bezpečnostní situací

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.