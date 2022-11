Ve válce je povoleno vše, myslí si vláda. Takže klidně utáhnou šrouby, obává se opoziční poslanec Zlínský

„Je v podstatě jedno, jestli vyhraje jeden nebo druhý, nynější směřování naší společnosti k progresivistickému ‚ráji‘ to zásadním způsobem neovlivní.“ Poslanec, lékař Vladimír Zlínský, za SPD analyzuje šance kandidátů na Hrad. Také podotýká: „S masivní represí proti svým oponentům počítají jako s řešením poslední záchrany v době, kdy jsme ve ‚válce‘ a vše je proto povoleno.“ Lékař se pustil také do dost nepříjemných otázek, které se týkají onemocnění covidem-19.

Pro část Evropy je pandemie už v podstatě vyřízená věc. U nás také počty nakažených rychle klesají. Přišla ale zpráva z Německa: ministr zdravotnictví Karl Lauterbach plánuje na podzim a zimu další preventivní opatření včetně posilovacích vakcín a povinných roušek v uzavřených prostorách. Co si o tom myslíte a jak hodnotíte rok po covidu?



Ke covidu je velmi těžké se jednoznačně vyjadřovat. Už nás nepříjemně několikrát překvapil. Pro mne jsou důležité tyto základní otázky:

a) Byl tento patogen uměle upraven? Pokud ano, jaký byl původní zámysl těchto úprav? Byl zkonstruován za účelem zvýšení patogenity nějaké varianty zvířecího typu koronaviru pro člověka? Pokud ano, tak stojíme na prahu nového věku, který ohrožuje samu podstatu lidských společností, protože v tom případě jsou laboratoře ve světě plné podobných či horších patogenů, které byly zkonstruovány za účelem škodit lidem (možná i za účelem vývoje léků a vakcín proti těmto patogenům), aniž je na ně lidstvo evolučně imunitně připraveno. Bohužel nelze vyloučit ani vypuštění pomalu působícího patogenu, který bude škodit nepozorovaně tím, že může měnit lidské chování nebo omezovat lidskou reprodukci vybraných lidských populací. Patřičně erudovaní vědci by se měli vyjádřit, jestli je toto v současné době nebo v blízké budoucnosti možné realizovat. Pokud ano, tak by měli hledat cesty, jak takové působení vůbec identifikovat a odhalit. Zatím panuje jedno velké ticho, a to je mně poněkud podezřelé. V PS ČR to nikoho nezajímá, jelikož tomu nikdo nerozumí a mé vystoupení na toto téma je považováno za čistou hororovou sci-fi typu filmu Věc.

b) Jako k lékaři se ke mně dostávají informace od ostatních kolegů, že dle jejich současných poznatků z ordinací, začíná narůstat počet některých autoimunitních onemocnění centrálního nervového systému, neobvyklých typů rakovin a ze zahraničí (dle některých odborníků v menší míře i z ČR) zaznívají informace o nárůstu úmrtnosti obyvatel i ve středním věku a nejvíce se to týká evropských zemí s největší proočkovaností populace genetickými vakcínami. A světe, div se, nikdo neví, proč to tak je, jaký je důvod a nikde nejsou (ani v ČR) uveřejněny studie, které by to analyzovaly. I proto moje kolegyně, paní poslankyně Karla Maříková, zažádala kompetentní orgány o depersonalizovaná data VZP, ze kterých budou moci nezávislí experti vyčíst, jaká je pravda. Zatím odpověď nedostala. Očekávám kladné vyřízení její žádosti, pokud je vše ohledně bezpečnosti těchto typů vakcín v pořádku, jak nám tvrdí příznivci genetické vakcinace.

Reakce čelných českých politiků na oznámení prezidentské kandidatury Andreje Babiše na sebe dlouho nenechaly čekat. Podle premiéra Petra Fialy si Česká republika nezaslouží, aby boj o Hrad fungoval jako záminka pro získání imunity před trestním stíháním. Co o tom soudíte vy?



Z mého pohledu bude pan Andrej Babiš lovit hlasy jako prezidentský kandidát ve vlasteneckých vodách, takže pravděpodobně oslabí všechny další vlastenecké kandidáty včetně kandidáta SPD, pana Jaroslava Bašty. Ať si představu o upřímnosti tohoto jeho předpokládaného vlasteneckého postoje udělá každý sám. V každém případě, pokud bude chtít uspět v případném 2. kole voleb, bude potřebovat hlasy vlastenecky smýšlejících občanů. Nejsem si jist, že uspěje v tom, aby je o své upřímnosti přesvědčil po jeho různých vládních eskapádách (včetně chystaného povinného očkování proti covidu a brutálního psychologického nátlaku na naše obyvatelstvo ohledně covidového očkování pochybnými vakcínami s proslavenou Tečkou jako třešničkou na dortu). Může to být pro mnoho těchto lidí ve druhém kole volba (pokud pan Babiš postoupí do 2. kola) mezi Belzebubem a Luciferem, pokud uspěje aspoň jeden kandidát západního progresivismu. Jediným důvodem pro volbu pana Babiše pak může být pro část našich občanů zajistit aspoň částečné „vyvážení“ sil, aby progresivističtí jakobíni neovládli vše. Už jim chybí jenom prezidentský post. Dle mého názoru je ale v podstatě jedno, jestli vyhraje jeden nebo druhý, nynější směřování naší společnosti k progresivistickému „ráji“ to zásadním způsobem neovlivní.



28. října zaplnily desítky tisíc lidí opět Václavák. V pořadí se jednalo již o třetí shromáždění pod názvem Česko na 1. místě, které organizoval Ladislav Vrabel. V Brně podobnou protivládní demonstraci požadující demisi kabinetu svolala SPD, Trikolora a další organizace. Co těmto protestům říkáte?

Já mám velmi podobný názor jako blogger Vidlák. Další demonstrace bych neorganizoval, dokud se nezmění zásadním způsobem společenská a ekonomická situace našich obyvatel. Buď mají pravdu organizátoři demonstrací a dojde současnou činností vlády k jejímu podstatnému zhoršení, a to snad aktivizuje mlčící většinu, nebo má pravdu vláda a její příznivci, že její činnost s pomocí EU povede k návratu stability, a bude klid po pěšině. Pokud budou demonstrace našich občanů pokračovat, tak proti nim nebudu vystupovat a občany od nich odrazovat a také se připojím tak, jak jsem činil doposud.

Tvrdě zkritizovala účastníky demonstrace senátorka Miroslava Němcová. „Našinci plivli na státní svátek země, která vznikla s ideou svobody, suverenity a demokracie. Ruští parchanti žijící v ČR se oklepali a rozkládají naši společnost. Protože jsme je včas nevyhodili,“ uvedla na svém twitteru. Váš komentář?



Nelíbí se mně snaha některých vládních a politických činitelů pětikoalice vyprovokovat přímý střet vlasteneckých a progresivistických sil našeho obyvatelstva prostřednictvím silných prohlášení a gest, s pravděpodobným zámyslem potom represivně zasáhnout proti vlastenecké frontě včetně parlamentní SPD. Pokud toto správně analyzuji, potom si nejsou vládní činitelé jistí možným budoucím vývojem, a s masivní represí proti svým oponentům počítají jako s řešením poslední záchrany v době, kdy jsme ve „válce“ a vše je proto povoleno. Zatím postupně přitahují šrouby a represi obracejí proti exemplárním případům, aby zastrašili své oponenty o něco méně exemplární, ale o to více nebezpečné.

Ministr vnitra Vít Rakušan nechal ve státní svátek vzniku Československého státu vyvěsit na Ministerstvu vnitra českou a ukrajinskou vlajku. Mezi ně umístil další, která vypadá jako černý pytel na mrtvoly, v němž je vyobrazený mrtvý ruský prezident Vladimir Putin. „Víme, kdo je náš přítel, který krvácí i za naši svobodu. A také víme, kdo je náš nepřítel, a nenecháme ho ukrást pojem vlastenectví ani naši republiku,“ napsal k tomu ministr na sociální síť. Váš komentář?



Vystoupení pana ministra vnitra jsem vnímal jako varování pro možné účastníky protivládní demonstrace 28. 10. na Václavském náměstí (i když hovořil o Letenské pláni). Zajímalo by mne, kolik obyvatel skutečně odradil. Dále vyslal kouřový signál z provokačního komína, že přitopil pod kotlem společenských antagonismů s předpokládanou odezvou u části vlastenecky smýšlejících obyvatel, kteří budou na signál reagovat tak, jak si pan ministr asi přeje, tedy další vlnou odporu s takzvanými nenávistnými projevy.

Další demonstrace přišla hned v neděli. Akce spolku Milion chvilek s názvem Česko proti strachu: společně na Václavák. K účastníkům promluvila prostřednictvím on-line přenosu první dáma Ukrajiny Olena Zelenská. Co říkáte tomuto protestu?



Tato demonstrace je součásti scénáře „Jsme ve válce“ a druhá názorová strana v ČR je náš nepřítel a můžeme ji takto nálepkovat. Od tohoto pak není daleko k žádosti o použití represivních opatření vůči svým oponentům. Asi si uvědomili, že bez represe proti svým oponentům nejsou schopni v dohledné době realizovat zelený multikulturní bezpohlavní ráj pod praporem revolučních progresivistických gard a uvědomělých občanů. Myslím si, že scénář už je napsaný. Uvidíme, jestli jsem měl pravdu.

Další demonstrace prý budou pokračovat. Co, pane poslanče, se vlastně v naší zemi děje? Jako lékař, jak moc jsme nemocní?

Je mně blízká teorie o kolapsu civilizací, kterou propaguje pan profesor Miroslav Bárta. Pokud je tato teorie aspoň částečně pravdivá, tak se dle mého názoru blížíme k takovému kolapsu, který bude zákonitým vyústěním našeho předchozího způsobu života v blahořečeném dostatku materiálních hodnot bez zásadních přímých existencionálních rizik většiny společnosti a z toho vyplývající zrychlující se společenské dekadence a rozkladu. Žádná civilizaci netrvala nikdy věčně. O to více můžeme obdivovat ty, které trvaly mnoho staletí či tisíciletí, i když se žádná z nich nevyhnula vážným krizím.

Abych to zakončil pozitivně, tak jedna z možných variant vývoje je ta, že po více či méně závažné krizi dojde k aktivizaci nejlepších lidských vlastností, které zajistily vzestup západní civilizace a dalšímu rozkvětu této původní či jiné civilizace, která se poučí ze současných chyb. Jinou variantu vývoje odmítám nyní promýšlet, jelikož zatím lidstvo již mnoho tisíciletí sice klopýtavě, ale stále postupuje vpřed. Jedno je ale jisté, změna přijde, ale nikdo neví, kdy to bude, a jaký bude její charakter. Progresivisté se možná snaží tuto situaci moderovat ve svůj prospěch, ale nevěřím tomu, že uspějí. Spíše společenskou nerovnováhu a rozklad s neočekávaným vyústěním ještě urychlují.

