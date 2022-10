Ministr Nekula: Jsme si vědomi toho, že na zemědělce dopadá energetická krize

reklama

Václav Hanzal, Zemědělské družstvo Kouty a Zemědělské družstvo Bernartice. To jsou Zemědělci roku 2022. Subjekty, které vyhrály hlavní kategorie, tedy pěstitel, chovatel a smíšená výroba. Výsledky 21. ročníku tradiční soutěže v Praze vyhlásil ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Vítězné zemědělce, kteří mu řekli, co je v současné době nejvíc trápí, informoval o připravovaných novinkách a pomoci.

Na zemědělství má stejně jako na jiné oblasti lidské činnosti vliv aktuální sociálně-ekonomická situace. Ještě víc v něm však hraje roli udržitelnost, tedy ohled na budoucí generace. V zájmu zemědělců přitom je, aby půda rodila co nejdéle, výnosy totiž ovlivňují ceny potravin a také finance majitelů i spotřebitelů.

„Zemědělská výroba a další související činnosti mají zásadní vliv na udržitelný rozvoj. Česká republika přitom patří k evropským zemím, kde nejvíc území zabírají venkovské oblasti. Tvoří zhruba 82 % rozlohy ČR. Nejen pro venkov je naprosto klíčové zemědělství, přináší totiž regionální produkty včetně potravin, zajišťuje nové a udržuje už existující pracovní místa, pomáhá lidem vytvořit vztah k půdě a také udržet zdroje v území, čímž posiluje ekonomický potenciál regionu,” říká ministr zemědělství Zdeňek Nekula a dodává: „Jsme si toho vědomi a také faktu, že na zemědělce dopadá energetická krize. Proto aktuálně - kromě dotačních programů v novém programovém období Evropské unie a národních zdrojů - chystáme spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí také snížení sociálního pojištění. A to v rámci programu na podporu zaměstnanosti v zemědělství na venkově.”

Výše plateb daní a sociálního pojištění má vliv na celkové hospodaření zemědělců. A právě ekonomické výsledky jsou hlavním kritériem hodnocení v soutěži Zemědělec roku 2022. Za výborným hospodařením Václava Hanzala, vítěze kategorie pěstitel, který se stará o 500 hektarů orné půdy v Ústeckém kraji, stojí především chmel. Lhostejná mu není ani udržitelnost.

„Do budoucna bych se chtěl víc zaměřit na přírodu. Už teď vysazujeme stromořadí, či aleje, chystáme také výsadbu remízků a jiných biotopů, tůňky a malé rybníčky,” říká Zemědělec roku 2022 v kategorii pěstitel Václav Hanzal a dodává: „Trápí nás především byrokracie, mělo by jí být co nejméně. Každý nám slibuje, že bude nižší, neustále však narůstá, a to se týká celé Evropy. Doma v České republice mě zase nejvíc trápí rozdělení zemědělců na Agrární komoru a soukromě hospodařící rolníky či asociace. Soupeření mezi malými a velkými je přitom tak malicherné a nepřináší nic dobrého vůbec nikomu.”

I pro Zemědělské družstvo Kouty, které se stalo Zemědělcem roku 2022 v kategorii chovatel, je velmi důležitá spolupráce a společenská odpovědnost. Kromě standarní rostlinné a živočisné výroby podnik z Vysočiny provozuje také bioplynovou stanici.

„V naší bioplynové stanici vyrábíme elektřinu na prodej i pro vlastní spotřebu, což se v době energetické krize skutečně hodí. Teplo používáme k vytápění všech našich budov a na sušení obilí, také ho dodáváme obecnímu úřadu, vytápíme kulturní dům a tři bytové domy.,” říká předseda představenstva Zemědělského družstvo Kouty Lubomír Pisk a dodává: „Už na tom je vidět naše spojení s místem, kde působíme, naše společenská odpovědnost. Chceme také a měli by to chtít úplně všichni, aby naši občané měli domácí potraviny. Sníží se tak uhlíková stopa, sníží platby do zahraničí a zvýší se domácí zaměstnanost.”

Na jednoho člena Zemědělského družstva Kouty, kterých je celkem 194, vychází v průměru 7,7 hektarů půdy. Podle Lubomíra Piska je důležité ukazovat zájem hospodařit spolu v jednom podniku tak, aby se zemědělství, které živí národ, znovu dostalo nahoru. Fakt, že aktuální náhled na zemědělství není příliš dobrý, potvrzuje a hlavně se ho snaží změnit k lepšímu také vítězný Zemědělec roku 2022 v kategorii smíšená výroba. Tím je Zemědělské družstvo Bernartice. Nachází se v Jihočeském kraji a hospodaří na 2 600 hektarech.

„Za úspěchem našeho podniku stojí každodenní poctivá práce všech zaměstnanců, v posledních letech se nám daří investovat řádově dvojnásobek odpisů. V budoucnosti chceme zrekonstruovat farmu živočišné výroby a v nejbližší době zmodernizuje posklizňovou linku na obiloviny a na řepku,” říká předseda představenstva Zemědělského družstva Bernartice Pavel Rozhoň a dodává: „Myslím, že každý moudrý vladař by měl myslet na to, aby ti, co živí jeho lid, nezkrachovali. Bohužel se mi zdá, že se v poslední době hospodáři hodnotí hlavně podle toho, zda jsou malí nebo velcí, místo toho, aby se posuzovalo, zda jsou úspěšní, jestli umí hospodařit, zda se chovají šetrně k životnímu prostředí či dodržují zásady welfare u zvířat.”

Podle Pavla Rozhoně přitom v každé době platí to, co už říkali naši předci: „Je třeba používat zdravý selský rozum.” Stejně tak platí, že bylo, je a bude zásadní mí co jíst, aby to nebylo drahé, lidé na to měli a aby po nás něco zůstalo.

„V 80. letech minulého století jsme za potraviny dávali zhruba 30 – 40 % příjmů, sortiment byl však omezený. Letos jsme za daleko širší nabídku platili podle ČSÚ do 23,4 % příjmů. V zemědělství přitom pracují zhruba 2 % populace, v první polovině minulého století to bylo až 40 % lidí. Umožňuje to zvyšující se produktivita práce, moderní stroje a funkční systém výživy a ochrany rostlin,” říká zemědělský ekonom a pořadatel soutěže Zemědělec roku Martin Sedláček a dodává: „I zemědělce samozřejmě ovlivňuje současná sociálně-ekonomická situace. Nejen proto se třeba ošetřují pole ochrannými prostředky, bez nich by totiž až o 40 % klesla produkce obilovin a dvojnásobně by se zvýšily výkupní ceny. Je třeba si poctivě přiznat, že se za každým úkonem hledá ekonomická návratnost, což se týká veškerého podnikání.”

Vítězové soutěže Zemědělec roku 2022 vzešly z hodnocení Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Posuzoval loňské hospodaření přihlášených firem na základě účetních výkazů za rok 2021. Akci pořádá Ministerstvo zemědělství, Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR, Českomoravský svaz zemědělský, Společnost mladých agrárníků ČR a vydavatelství Profi Press.

