Jestli tohle starostce projde... Moldava. Škrtání voličů. Šéfka kontrolní komise nám přiblížila, co se v obci stalo. Zasahoval soud

„Případ takzvaných černých duší v Moldavě je spíše o udržení moci než o demokratickém přístupu. Pokud to starostce projde, půjde o návod, jak si udržet obec pod kontrolou za každou cenu. To mi potvrdila i policie.“ Toto nám řekla dosavadní zastupitelka za SPD a šéfka kontrolní komise problémové obce v Krušných horách Iveta Boudišová.

Ústecký krajský soud v usnesení zveřejněném 24. 10. na úřední desce uvedl, že hlasování v komunálních volbách v Moldavě na Teplicku je neplatné a bude se opakovat. Tak se skončila kauza, kdy starostka Lenka Nováková ze strany Otevřeně ke všem vyškrtla některé osoby ze seznamu pro absenci faktického pobytu v obci, kdežto předseda volební komise Oldřich Kozler nominovaný stranou Svoboda a přímá demokracie (SPD) je nechal volit. Udělal předseda volební komise za SPD chybu?

Soud pouze rozhodl, že hlasování není platné. To neznamená, že jsme podváděli. Odbor voleb Ministerstva vnitra 23. září starostce Novákové v dopise s názvem Vedení seznamu voličů napsal: „Volební zákon neupravuje možnost, že by voliče vyškrtl z vlastního rozhodnutí obecní úřad... I volič, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů, do něj musí být dopsán a musí mu být umožněno hlasovat v případě, že prokáže okrskové volební komisi právo volit.“

Ostatně ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra Tomáš Jírovec to stejný den Radiožurnálu vysvětlil tak, že vyškrtnutí občanů není v kompetenci obce. Uznal to tamtéž i vedoucí katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Pavel Maškarinec, když řekl, že pokud má někdo vystavené trvalé bydliště v obci, pak je následně uveden na volebních seznamech jako volič a starosta sám nemůže zrušit právo konkrétního občana volit.

Tím vším se volební komise řídila. V opačném případě by porušila úmluvu o lidských právech. Citovaný dokument starostka podle mého úsudku soudu zatajila, ale naopak předložila svůj seznam voličů. Tím si připravila své příznivce a selektovala občany, kteří mohou, a kteří nemohou jít k volbám.

Co si o rozsudku myslíte?

Kdo mě zná, ví, že nejsem člověk, co podvádí. Nemám to zapotřebí. Vždy dodržuji zákon. Soud rozhodl podle judikatury jiného, zcela odlišného případu v jiném městě.

Jde o dost odlišnou situaci. My jsme nabízeli inzerát s nabídkou práce a levného ubytování. Ostatně máme tuto nabídku na úřadu práce už mnoho let. Hotel s přilehlou ubytovnou číslo popisné 37, kde jsou v patře dva úplně zařízené byty a čtyři velké pokoje s centrální kuchyní po kompletní rekonstrukci. Na tento inzerát se podívalo snad přes tisíc lidí a zhruba šedesát lidí nás kontaktovalo. Někteří z nich si kvůli poště potřebovali v místě zařídit i adresu. Je to jejich volba. Jestli šli k volbám, a koho volili, nevím. Je to jejich věc a myslím si, že právo volit má každý občan České republiky. Někteří z nich kvůli tomu byli i na policii podat vysvětlení.

Soud bohužel přihlížel k seznamu voličů, o kterém svévolně a také bez souhlasu zastupitelů a občanů rozhodla starostka. Podle nám neznámého klíče vyloučila občany z volebního seznamu v celé obci. Odmítla to vysvětlit. Jednalo se i o občany, kteří k obci vztah mají a v minulosti v ní prokazatelně trvale žili.

Je zajímavé, a touto skutečností se nikdo nezabýval, že lídra kandidátky Spolu, pana Leitermanna a jeho rodinu, která se účelově přihlásila k trvalému pobytu pár měsíců před volbami, nevyškrtla. A to byl lídr. Pokud je mi známo, tak jeho manželka pracuje na soudě v Teplicích. Je to zajímavé, že?

To ano. Jak vy vnímáte neplatné komunální volby v Moldavě?

SPD tam letos zvítězila pouze o jedno křeslo před všemi ostatními stranami. To nepovažuji za nějaké převratné vítězství!

Jaký máte vztah k obci?

Bydlím tam od roku 2000, ale podnikám už třicet let. Firma, kde jsem jednatelkou, vlastní jeden hotel v rekonstrukci. Před nedávnem jsme další hotel s ubytovnou prodali. Je logické, že se v těchto nemovitostech za dlouhou dobu podnikání vystřídalo nespočet lidí, včetně rodinných příslušníků. A mnozí, například i z Prahy, možnost ubytování ocenili.

Starostka Nováková nám dělala na hotel právě kvůli prodeji znalecký posudek, takže věděla jako první z Moldavy, že hotel s ubytováním prodáváme. Dokonce sama kontaktovala našeho kupce, přestože k tomu neměla ani důvod, ani pověření. Vyvedlo ho z míry, že mu volala třikrát, a pokaždé z jiného telefonu. Snažila se mu nepřímo koupi vymluvit. Mimo jiné tvrdila, že stavební úřad v Duchcově povolení k rekonstrukci nevydá, a to investor tehdy ještě ani návrh na zmíněnou rekonstrukci nepředložil. Na úřadech o tom nikdo nevěděl.

Moldava je specifická obec. Trochu Kocourkov. Vždy ji ovládaly dvě rodiny, jejichž hlavy byly v minulosti starosty. Obě rodiny měly své příznivce i odpůrce. Obě spolu stále válčí. Brzy jsme zjistili, že obec měla zhruba dvacetimilionový dluh za dotaci na rybníky a finanční úřad zablokoval její majetek. Další dotace byla také v rozporu se zákonem. Stavební povolení bylo na jinou akci, než povoloval dotační titul. Starosta tehdy poslal klíče od radnice ministru financí Sobotkovi, ať si obec řídí stát. Zastupitelstvo se rozpadlo.

Začala jsem poznávat i povahové vlastnosti starousedlíků, pro které jsme byli náplavy. Oslovila jsem místostarostu a podpořila, aby se stal starostou. Snažila jsem se obci pomoct. Pět let jsem pro pět občanů v důchodovém věku vařila na hotelu obědy zdarma. A jaké tady byly problémy s větrnými elektrárnami? Pořád nějaké! Naše uskupení však za tři volební období zanechalo na účtu obce zhruba tři miliony korun.

Straně Svoboda a přímá demokracie je vyčítán populismus. Co vy na to?

Nechápu proč? Populistické jsou podle mě všechny strany bez výjimky. Všichni před volbami slibují a jenom málo věcí jsou schopny splnit. Je pak na občanech, aby si udělali svůj obrázek o vládních stranách. Pokud vím, tak SPD ještě neměla možnost vládnout a dokázat, jestli a jak moc by dokázala svůj program prosadit.

Je vláda Petra Fialy přínosem pro tuto zemi?

Demonstrace v ulicích vyjadřují pocity občanů z celé republiky. A zlehčování, kdo tu demonstraci pořádá, je účelové a scestné. Převážná většina zdejších lidí je svéprávná a ví, proč demonstruje. V Česku v posledních měsících panuje strach. Lidé nevědí, jestli budou mít peníze na základní životní potřeby. To se nemělo stát.

Ostatně i případ takzvaných černých duší v Moldavě je spíše o udržení moci než o demokratickém přístupu. Pokud to starostce projde, půjde o návod, jak si udržet obec pod kontrolou za každou cenu. To mi potvrdila i policie. Jedna strana přeci nemůže proškrtávat volební seznam. Ale uvidíme, jak se s tím zákonodárci, soudy a státní správa do budoucna poperou...

