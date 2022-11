Už ani ty těstoviny. O pět tun jídla méně. Ceny udeřily na vážném místě

reklama

Horentní inflace ještě stále nedosáhla svého stropu, ale i tak to lidé tvrdě pociťují ve svých peněženkách. Nejhůře jsou na tom samoživitelé a osamocení senioři. Sociální instituce, které se o tuto ekonomicky nejslabší populaci starají, však začínají mít také problém. Drobní dárci už nejsou tak štědří, protože mají sami problém slušně vyžít a zřizovatelé těchto organizací či jejich sponzoři už mají rovněž hluboko do kapsy. Tento smutný fakt nám potvrdilo v Moravskoslezském kraji několik vedoucích různých sociálních a humanitárních organizací.

„Vysoká inflace i energetická krize se určitě projevila na našich zásobách. Měli jsme tady nedávno v průběhu 14 dní tradiční potravinovou sbírku ke dni odstranění chudoby a vybrali jsme o pět tun méně potravin než vloni. Lidé nám kdysi velmi často nosili ve větších objemech třeba těstoviny, které bývaly dost laciné. Dnes, když jsou i třikrát dražší, k nám už tolik nechodí. Hodně znát je to i u materiální pomoci, pro hygienické prostředky a prášky na praní si chodí daleko více lidí. Uvidíme, kolik vybereme v rámci celostátní sbírky potravin pro potřebné, která se uskuteční od 12. listopadu,“ informovala Sabina Keprdová, vedoucí ostravské potravinové banky.

S nelehkou situací se potýkají i ve známých sociálních neziskovkách, jako jsou například Charita nebo Armáda spásy, které se zaměřují i na ty jedince, kteří se přímo ocitli v sociální síti či už přímo skončili na ulici a mají tak zásadní existenční problémy.

„Vysokou inflaci, která se týká i základních potravin pro naše klienty, zatím zvládáme, i když to není snadné, a to také díky pomoci ze strany vedení města Ostravy či krajského úřadu. V příštím roce slíbil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka navýšit finanční limity na provoz sociálních zařízení, takže bychom si s tím mohli nějak poradit i do budoucna. Museli jsme ale udělat různá, nelehká, úsporná opatření, co se týká spotřeby energie a dokonce jsme museli zredukovat i počet našich zaměstnanců. Právě ohledně našich pracovníků mám největší obavy. Protože nejsme příspěvkovou organizací, ale neziskovkou, a máme u nás dost nízké platy, tak se obávám, že řada z nich spadne do sociální sítě a budou nuceni si zažádat o sociální dávky. Posledních pár let je opravdu o naše služby stále větší zájem, kdy mnoho lidí z našeho regionu se ocitá na hranici chudoby. V současné době trpí vysokou inflací především samoživitelé s dětmi a osamocení senioři,“ uvedl ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

I klienti Armády spásy se musí dost uskrovnit

Slova svého šéfa z ostravské Charity pak potvrdil i Petr Matěj, vedoucí azylového domu Sv. Zdislavy v obvodu Ostrava-jih. „Ano, horentní inflace dopadá také na naše klientky, tedy na matky s dětmi. Těm, kterým jejich příjmy nestačí a ocitnou se v hmotné nouzi, pomáháme i potravinovou pomocí. Takových klientů přibývá, ale dramatické to ještě zatím není a zvládáme to. Uvidíme, co přinese budoucnost.“

Na skromnější formy pomoci, ať už se jedná o finanční příspěvky či potravinovou pomoc od dárců, si museli nyní zvyknout i zaměstnanci či klienti Armády spásy.

„Vzrostly ceny prakticky všeho, takže šetříme, jak se dá, ve všech oblastech naší činnosti. Jelikož se to týká i veškerých potravin, kupujeme je většinou jen v akčních cenách a naši klienti bohužel už nedostávají to, co dříve. Musíme se všichni uskromnit. Současnou těžkou ekonomickou situaci už poznali i zaměstnanci, kteří shání potraviny pro bezdomovce. I z potravinové banky toho totiž dostávají méně, než v minulosti. Musím ale pochválit vedení našeho kraje, které je k sociálním službám daleko vstřícnější, než je tomu v jiných regionech. Máme s čím srovnávat, protože naše organizace působí po celé republice a v jiných krajích mají se zajištěním provozu daleko větší problémy,“ sdělila Petra Morcinková, ředitelka sociálního zařízení Domov Přístav, jež spadá pod Armádu spásy ve Frýdku-Místku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí: „Snažíme se pomáhat, jak to jen jde“.

O něco lépe než v neziskovkách se daří zařízením pro seniory, které jejich zřizovatelé, většinou krajské úřady, určitě nenechají padnout. Tam, kde se starají o nemohoucí klienty, se snaží zachovat úroveň svých služeb. Často je to však obtížné, jelikož se potýkají s nedostatkem personálu, který je nyní dost mizerně honorován.

„V současné tíživé situaci nám vyšel vstříc zřizovatel krajský úřad a navýšil nám příspěvky na provoz. Energie máme do konce roku zastropované, což nám hodně pomohlo. Ceny potravin nám sice zvyšují výdaje, ale jejich kvalitu se snažíme udržet, protože máme dvě třetiny ležících pacientů a nemůžeme si dovolit jim dávat nekvalitní stravu. Je ale pravdou, že odpolední svačiny jsme museli zrušit. Pro nás je teď nejpalčivějším problémem personální otázka, kdy nám chybí sociální pracovníci a další personál. Myslím si, že na ministerstvech ani nevědí, za jaké nízké mzdy u nás lidé pracují. Pokud se to nezmění, tak budeme ve velkých problémech,“ uvedla Dana Jančálková, ředitelka Domova důchodců s pečovatelskou službou v Novém Jičíně.

Vedení Ministerstva práce a sociálních věcí si obtížné podmínky, ve kterých různé sociální instituce teď fungují, většinou uvědomuje a snaží se alespoň částečně pomoci. V mnohých případech ale bude nutné tuto pomoc do budoucna ještě navýšit.

„O tom, jak v této nelehké době pomáháme občanům, podrobně informujeme v rámci naší kampaně. Na webu se každý může informovat o všech zásadních formách pomoci, které stát nyní nabízí. Je jich celá řada a platí, že lidé by se neměli bát o pomoc požádat, pokud ji potřebují. Zmínit lze třeba příspěvek na bydlení, který jsme několikrát upravovali. Zvýšil se jak samotný příspěvek, tak i okruh domácností, které na něj mají nárok. Stejně tak je možné o příspěvek požádat pohodlně on-line a není tedy nutné chodit na úřady, což platí i o přídavku na dítě a rodičovském příspěvku. Zásadní také byly tři valorizace důchodů v tomto roce a s dalším zvýšením penzí počítáme od počátku příštího roku. Klíčovou pomocí občanům je také energetický tarif (v gesci MPO) a zastropování cen energií,“ komentoval nynější pomoc ze strany vlády Jakub Augusta, vedoucí oddělení mediální komunikace Ministerstva práce a sociálních věcí.

