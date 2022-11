„Měl jsem co dělat, abych si nenazvracel do klávesnice.“ Wollner si pozval Elfy. Přišla reakce

reklama

„Vy byste měli být zavřeni, všichni, za to, jak s námi manipulujete se všemi,“ říká například jeden oslovený muž, účastník jedné z demonstrací proti kabinetu Petra Fialy (ODS). Další z žen pak hovoří například o tom, že na záběrech z Ukrajiny jsou vidět někteří herci, najatý kompars.

„Maminka se už několika demonstrací zúčastnila,“ vypráví pak oslovený Jakub Šlahounek. „Atmosféra tam byla úžasná. Ti lidé tam přišli vyjádřit to, že se cítí být Čechy a chtějí, aby Česká republika vzkvétala a mohla by vzkvétat,“ poznamenává maminka.

„Ruská invaze na Ukrajinu bylo to nejhorší, co náš vztah mohlo potkat, protože maminka zažila osobně jako malá holka sovětskou invazi do Československa. Tak jsem nečekal, že by mohla kdy tleskat takovému režimu, a obzvlášť putinovskému režimu. Dokonce jsme se dva měsíce spolu nebavili, odstřihl jsem se od ní na dva měsíce, protože jsem viděl, že jakákoliv debata s ní končí ve slepé uličce,“ poznamenal Šlahounek.

Skupina Čeští elfové analyzuje dezinformační scénu od roku 2018. Kvůli bezpečnosti pracují anonymně. „Protesty na Václavském náměstí ukazují určitou věc, která se nám děje v české společnosti, a to, že se dezinformátorům podařilo mobilizovat v podstatě všechny skupiny. Antisystémové, neantisystémové, ti lidé byli vylekaní, nevěděli, co bude – a ti dezinformátoři tady to vědí,“ poznamenal jeden ze skupiny.

Reportéři ČT následně přinesli rozhovor s paní Ivanou, která se rozvedla kvůli politice. „Bohužel je taková doba, že i takováhle politika rozdělí manželství. U nás vznikl problém v době covidu, on byl strašně proti tomu očkování. Já si dneska myslím, že kdyby mu někdo řekl, že jestli půjde bojovat za Rusko, tak půjde,“ řekla Ivana, jak se s manželem dohadovala o zpravodajství. Třicetiletý vztah je u konce.

„Ruský styl propagandy, ono se mu také někdy říká stříkačka lží, a vlastně je charakteristický tím, že využívá všechny možné kanály, které mu přijdou pod ruku,“ okomentoval celou věc datový analytik Josef Šlerka.

Reportéři následně také ukazují jeden z řetězových e-mailů, který Čeští elfové zachytili. Tvrdí, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu kvůli americkým laboratořím, v nichž se vyvíjely biologické zbraně. „Tohle je jeden z narativů, který se začal objevovat po roce 2014, je celkem jednoznačně s cílem maximálním způsobem vyděsit ruské veřejné mínění. Začal být extrémně zesilován v souvislosti s pandemií covidu,“ uvedl politický geograf Michael Romancov.

Jak vyplývá z analýzy Českých elfů, jen tato lživá zpráva od letošního června do poloviny října dorazila do více než 25 tisíc e-mailových schránek. „Měsíčně vyreportujeme 300 až tisíc řetězových e-mailů, což je obrovské množství dezinformací. Takže si představíme, že v té špičce těch tisíc řetězových e-mailů měsíčně každý jeden zasáhne od 5000 do třeba 100 tisíc lidí, tak to riziko je obrovské,“ sdělil jeden z elfů.

„Rusko nenapadlo Ukrajinu. Rusko se brání proti americkým útokům,“ ozval se pak jeden z oslovených na demonstraci. „Amerika byla vždycky za všema válkama,“ dodal.

Reportéři se pak vydali i za jedním z největších šiřitelů řetězových e-mailů Hynkem Bandasem. Ten otevřel v modrém županu, s reportérem se však bavit příliš nechtěl. „Mě nezajímá, proč vás to zajímá,“ řekl Bandas místo odpovědi a zašel domů. Z okna si pak reportéra natáčel.

„Toto si dejte, abyste věděli v jaké ‚pravdě‘ lidé žijí–- to je tak STRAŠNÝ MASAKR, že jsem měl co dělat, abych si nenazvracel do klávesnice, a to jsem toho za ty dva roky viděl opravdu hodně... Ano – ale mají pravdu, dezinformace a lži jsou opravdu problém – ale u nás hlavně ty vládní – a také manipulace a lži právě ČT, které navíc vznikají z našich peněz...“ zareagoval následně na reportáž na sociální síti zakladatel iniciativy Zdravé fórum Jan Tománek.

