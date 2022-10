Formovat vaši náladu! Milion chvilek odhalen: Nové cíle, nový Minář. Budete koukat

reklama

Demonstrace z 3. a 28. září zanechaly v mediálním prostředí svou stopu. O poznání menší už byla demonstrace odborářů, kterou vedl Josef Středula. Nyní se chystá demonstrace další, ta ovšem nebude protivládní. Chystá ji spolek Milion chvilek pro demokracii a má se odehrát 30. října. Nápad na uspořádání takovéto akce dle příspěvku na sociálních sítích zřejmě vznikl už na začátku října, tedy pár dní po druhé demonstraci a ještě před Středulovou akcí.

Anketa Má cenu pořádat demonstrace proti vládě? Má to cenu 95% Nemá to cenu 3% Vláda je dobrá, netřeba demonstrovat 2% hlasovalo: 12511 lidí

Oficiálně byla akce představena 12. října, kdy ji Milion chvilek začal šířit pod heslem „Zvládneme to! Česko proti strachu“. Aktivisté chtějí „přenést do společnosti vědomí, že se postavíme za demokracii, za Ukrajinu a krizi překonáme“, a načerpat naději a pozitivní energii.

„Válka na Ukrajině, energetická krize, inflace… Mezi lidmi se šíří pochopitelné obavy. V náručí proruských obchodníků se strachem, kteří na náměstích radikalizují společnost, ale řešení a klid nenajdeme. Ti totiž soustavně podkopávají demokratické hodnoty a šíří strach. Je třeba ukázat, že vám, stovkám tisíc dalších občanů, na demokracii záleží. A je třeba dát vládě signál, aby jednala rychle a jasně,“ prohlašují aktivisté a dodávají: „Ukážeme sílu demokracie měnit věci k lepšímu. Ukážeme důvěru v systém, který jsme si před více než 30 lety vybojovali.“

Chtějí prý vyslat jasný signál. „Vyšleme jasný signál, že společně táhneme za jeden provaz. Vyšleme také signál Ukrajině, že ji podporujeme v boji za svět, ve kterém chceme jako Česko žít,“ tvrdí.

Od té doby spolek svou akci na sociálních sítích propaguje, prohlašuje například, že úprk k radikálním proudům není řešením. „To musíme hledat v rámci demokratického státu.“ A cituje mezi pořadateli velmi oblíbeného Václava Havla, tedy že „naše země nevzkvétá“. „Nevzkvétá ani dnes. Nemůžeme se příliš divit. Dva roky pandemie, po ní válka kousek od našich hranic a (nejen) z ní vyplývající rostoucí ceny energií a inflace...“

„Cítit frustraci a mít obavy je normální a pochopitelné. Byla by ale chyba upnout se v této době ke zločinnému režimu Vladimíra Putina a nechat si rozvracet vydobytou svobodu a demokracii. Proto je víc než kdy dřív potřeba, abychom si společně řekli: ZVLÁDNEME TO! Složité období přečkáme, když potáhneme za jeden provaz. Postavíme se za demokracii, za ukrajinské vítězství a odmítneme extremistické proudy, které opravdu nepomůžou tomu, aby mohla naše země kvést,“ vymezoval se opět spolek.

Jednou z hlavních tváří spolku se po odchodu Mikuláše Mináře stala jeho mluvčí Hana Strašáková, která o sobě uvádí, má za sebou „několik pokusů o vysokoškolská studia“. O plánované demonstraci mluvila v rozhovoru pro DVTV, kde uvedla, že cílem spolku je udržení demokracie a „opečovávání nálad ve společnosti“. Chtějí prý hlídat každou vládu, která v Česku za jejich působnosti bude.

Tématem rozhovoru byly i prezidentské volby, na které se Milion chvilek hodlá zaměřit. Nechce, aby v nich vyhrál Andrej Babiš, proti kterému je spolek dlouhodobě zaměřen, ani jiní „populisté a extremisté“. Naopak by měl vyhrát demokratický kandidát. „Demokratičtí kandidáti jsou ti, kteří nejsou populisté nebo extremisté. Demokratičtí kandidáti kandidují, aby sloužili lidu, neměli bychom o nich mít pochybnosti, jestli kandidují právě jen proto, že chtějí získat imunitu nebo něco pro sebe. Měli by naslouchat občanské společnosti, být otevření a být prezidenti všech, ne jen určitých skupin,“ prohlašovala Strašáková. Dodejme, že Milion chvilek se dle svých stránek považuje za spolek, který vzdělává, propojuje a podporuje občanskou společnost.

Strašáková ovšem odmítla, že by o tom, kdo je extremista či populista rozhodoval spolek, na to jsou dle ní zapsané definice, podle kterých se dá rozhodovat. Připustila, že i demokratický kandidát může mít komunistickou minulost. „Soudíme podle toho, jak se chová, jaké má vize,“ uvedla a na přímý dotaz uvedla, že „generál je demokrat“ a jeho postoje nejsou nedemokratické. Naopak Andrej Babiš je prý „populista jak vyšitý“. Ale kampaň a kandidaturu mu dle slov Strašákové nezakazují. Nicméně to, že obžalovaný kandidát s vroubky z minulosti jen uvažuje o kandidatuře, je dle spolku špatně.

Prohlásila, že společnost nyní tíhne k populistům a extremistům, protože má strach. A proto 30. října pořádají demonstraci. „Protože ten strach chceme omezovat a chceme nějak formovat tu náladu ve společnosti,“ vysvětlila. Naopak pokud by se prezidentem stal Andrej Babiš, tak by společnost „nevzrůstala“, byla by rozdělená a možná by dle Strašákové byla i ohrožena demokracie a demokratický systém. Když byla tázána na další kandidáty, např. komunistu Skálu či Jaroslava Baštu z SPD, tak odvětila, že těmi se nezabývají, protože jim jde jen o politiky, kteří mají nějakou šanci postoupit do dalšího kola.

Mluvčí Milionu chvilek byla i tázána na to, zda je vláda „jejich kůň“, protože se po parlamentních volbách radovali, že se jednalo o vítězství spolku. „Nám se povedlo odstranit... Nebo odstranit... z premiérského postu Andreje Babiše, z vládních stran, a o to šlo,“ vysvětlovala Strašáková s tím, že vítězství bylo to, že Babiš není premiér a vláda je „demokratická“.

Mluvčí Milionu chvilek pro demokracii, Hana Strašáková

Zdroj: Facebook

30. října prý budou mluvit i k vládě a budou požadovat, aby vláda objasňovala své kroky a více komunikovala s občany a získala si zpátky důvěru. Vláda podle ní důvěru ztrácí právem. „Nekomunikuje dobře, nepomáhá určitým skupinám lidí, nevyjadřuje se nějak jasně k těm akcím, které byly na náměstí. Myslím si, že občané opravdu potřebují slyšet slova, když už nám tady chybí prezident, který by jim ta slova mohl dopřát, slova nějakého povzbuzení a nějaké jasné kroky, tak ta vláda to tak nějak dělá, ale ne úplně jasně a my bysme ji chtěli probudit a nakopnout, aby tohle dělala, jinak ztratí důvěru úplně,“ kritizovala vládu Petra Fialy Strašáková.

Předevčírem pak na facebooku uvedla, že demonstrace bude i proti strachu z homofobie, tedy proti strachu ze strachu z homosexuálů. Dále má být proti strachu z toho, jak občané přežijí zimu, z placení účtů, z myšlenky, že se stát na občany vykašle. A také „proti strachu z vyhrocených nálad ve společnosti, proti strachu z přihlížení, proti strachu z vytrácení hodnot a demokratickýho smýšlení.“

Strašáková v příspěvku zabrousila i do zahraniční politiky. „Na Slovensku už se to vyhrotilo. Maďarsko je ztracený. Příklon k Rusku ani svržení vlády fakt nic nevyřeší. A já nechci jen tak sledovat pomalý plížení extrémních nálad, který s chutí využívají politici. Vidíme, kam to vede.“

