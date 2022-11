Pátá kolona na Václaváku? Konečná připomněla akci s červenými kartami

„Pokud premiér Fiala a ministři jeho vlády jednali opět o dodávkách zbraní, měli raději zůstat doma a jednat o ekonomických problémech ČR,“ říká k návštěvě části české vlády na Ukrajině europoslankyně Kateřina Konečná, předsedkyně KSČM. Promluvila o demonstracích, jež se minulý týden konaly na Václavském náměstí, i o dopisu pro ministra Rakušana kvůli plachtě s podobiznou prezidenta Putina ve vaku na mrtvoly, instalované na budově ministerstva vnitra. Vysvětlila, jak to bude s koncem aut se spalovacími motory, co to pro nás znamená. A zmínila, kde všude je DPH na potraviny nižší než u nás.

Část naší vlády v minulých dnech navštívila Ukrajinu, kde jednala s ukrajinskou vládou. Podepsali například memorandum o prohloubení ekonomické a politické spolupráce mezi Českem a Ukrajinou. Premiér Fiala od ukrajinského prezidenta Zelenského převzal Řád 1. třídy za mimořádný přínos rozvoji ukrajinsko-českých vztahů a spolupráce a za podporu nezávislosti a územní celistvosti Ukrajiny. Paní poslankyně, co na tuto návštěvu a na její výsledek říkáte?

Vezmu to možná z obecnějšího pohledu – představitelé států spolu mají jednat. Zejména v době, kdy jsou jejich obyvatelé denně konfrontováni s propadem jejich životní úrovně, na kterém nemají nejmenší podíl. Se zákazníkem v obchodě nebo na čerpací stanici nikdo nediskutuje, zda je ochoten zaplatit za drahé zboží. Nic jiného občanům prostě nezbývá.



Na Ukrajinu jezdí představitelé evropských států několik měsíců. Po těchto návštěvách obvykle dochází jen k uvalení dalších sankcí na Rusko. Bohužel se ukazuje, že negativní dopady cítí naši občané. Krátce před naší delegací tam byl německý prezident Steinmeier. Toho vítali kyticí kosatců. Asi viděli podobnost v názvu IRIS-T, německého systému protivzdušné obrany, dodaného na Ukrajinu.

Takže pokud premiér Fiala a ministři jeho vlády jednali opět o dodávkách zbraní, měli raději zůstat doma a jednat o ekonomických problémech České republiky.



Minulý týden v pátek jste se zúčastnila na Václavském náměstí demonstrace s názvem Česká republika na 1. místě. Jaká byla atmosféra a co vám říkali lidé, s nimiž jste se tam setkala?

Nemám radost, že se tyto demonstrace musí konat. Ale tato vláda svými kroky nedává jinou možnost občanům, jak vyjádřit svou nespokojenost. Opět zaplněné Václavské náměstí lidmi napříč společenského a politického spektra by mělo být posledním varováním této vládě, že si hraje s ohněm, který ve společnosti nejen doutná, ale začíná nabírat na síle. Přesvědčují mě o tom setkání s lidmi, kteří na demonstrace chodí. Od mnohých z nich bych to před několika měsíci nečekala. Lidé se mi svěřují se svými problémy, které přináší zdražování potravin, energii, růst nájmů.

Pravicoví provládní ekonomové se už těší na to, že situace trvá již téměř rok a v meziročním porovnání již nebude vypadat inflace tak tragicky. To má být řešení situace občanů? Nechat padat společnost volným pádem? Pokud to vláda nepochopí, budeme jí to nejen jako KSČM, ale i jako občané, kterým není lhostejné, jaká budoucnost nás čeká, stále připomínat.

Fotogalerie: - O svátku proti vládě



V neděli se pak na stejném místě konala akce Milionu chvilek. Vy jste na svém facebooku napsala, že jste čekala, že nějakou demonstraci uspořádají už dávno. K jakým tématům se podle vás měli už dříve vyjádřit, a co říci na to, že vyšli do ulic právě nyní?

Celý komentář z facebooku zde nechci opakovat. Lidé si to najdou. Ve zkratce – přístup chvilkařů považuji za neobjektivní. Chápu, že nemohou mít všechny informace, ale měli by se je aspoň snažit získat. Jinak jsou to pokrytci.

Nesouhlasíme s válkou na Ukrajině. Ale jako KSČM jsme na situaci v Doněcku a Luhansku upozorňovali od roku 2014. Nikdo z veřejných médií to nechtěl slyšet. Upozorňujeme na místa válečných konfliktů, kde také umírají civilisté, kde dochází k vysídlení statisíců lidí.

A poznámka k pátým kolonám, za které jsme jako účastníci protivládních demonstrací označováni. Jak potom chcete nazvat lidi, kteří se před 8 lety účastnili akce tzv. červených karet. Proč tuto aktivitu, například neodsoudila americká ambasáda… Proč tehdy nebyli účastníci označováni za lidi s protičeskými zájmy? Dovedete si představit, že by něco podobného organizovala (nebo alespoň z toho byla podezřelá) ruská nebo čínská ambasáda?





Na svém facebooku jste zmínila, že demonstraci Milionu chvilek opět podpořili umělci. Překvapilo vás to?

Herci, zpěváci, umělci obecně jsou marketéry bráni jako vítané zpestření každé mediální kampaně. Opět jsme u médií. Lidé se chtějí cítit jako oni, mít možnost se s nimi ztotožnit. Postavit se k někomu, kdo je obecně vnímám jako úspěšný. Účast umělců mě proto nepřekvapuje. Možná to berou jen jako další roli, kterou odehrají. V tom jsou ale mnohem důvěryhodnější účastníci demonstrací proti vládě pětikoalice, kteří přijedou z druhého konce republiky za své nemalé náklady. Těm jde o mnohem více. O důstojný život v klidu a míru.

Velkou reakci vyvolalo koncem minulého týdne vyvěšení plachty s podobiznou ruského prezidenta Putina ve vaku na mrtvoly na budovu ministerstva vnitra v Praze na Letné. Co na to říkáte?

Patřím do skupiny těch, které tento „výtvor“ pobouřil a jeho zveřejnění v den státního svátku na budově státu nepovažuji za vhodné. Pan Rakušan se asi potřeboval zviditelnit a odvést pozornost od jiných problémů, které na ministerstvu nezvládá.

Obrátila jsem se na něj otevřeným dopisem, ve kterém žádám o zaslání informace o nákladech na výrobu a instalaci, pokud se jedná o veřejné prostředky. A také se ptám na to, kdo na ministerstvu o vyvěšení podobných symbolů na budovu ministerstvu vnitra rozhoduje. O odpovědi budu čtenáře Parlamentních listů ráda informovat.



Podívejme se i na udílení státních vyznamenání, z rukou prezidenta Miloše Zemana naposledy. Co říkáte na výběr vyznamenaných?

Nechci zde nikoho podrobovat kritice. Návrhy na ocenění chodí z mnoha míst. Aby mohlo být vyznamenání předáno, je potřeba kontrasignace premiérem. V tomto s panem prezidentem musel souhlasit, když návrhy podepsal. Mám za to, že si je vždy zaslouží někdo, kdo například pomohl zachránit lidský život nebo někdo, kdo obětoval život svůj při záchraně někoho jiného, případně přišel s nějakým objevem, který usnadňuje lidem život. Dále se k vyznamenaným nebudu vyjadřovat.

Snad jen ještě jednu poznámku – souhlasím s odůvodněním pana prezidenta, proč neudělil vyznamenání vrahům Mašínům. Obávám se ovšem, že jeho nástupce bude ale jiného názoru.



Velkou diskusi rozproudil Andrej Babiš, který v neděli večer sdělil, že se nakonec v prezidentských volbách opravdu rozhodl kandidovat. Je to pro ČR dobře?

Pan Babiš má svou voličskou základnu, na kterou spoléhá. To, jak dělá politiku, se projevilo i v nedávných komunálních volbách, ve kterých ANO uspělo. Bohužel své voliče podvedlo hned pár hodin po volbách, když uzavřelo velkou většinu koalic s vládními stranami…

Prezidentské volby jsou samozřejmě trochu jiné. Osobně tam vidím více jiných kandidátů, kteří by měli svou kandidaturu zvážit, aby prezident nedělal ostudu České republice.



„Spalovací motory definitivně končí!!“ napsala jste před pár dny na svůj facebook. Kdy přesně končí? Co to bude znamenat pro český průmysl, a co pro běžného člověka v ČR?

Rozhodnutí, že od roku 2035 nebude možné, tedy až na naprosté výjimky, vyrábět nová osobní a lehká užitková vozidla se spalovacím motorem, je fatálním zásahem do nosného odvětví českého průmyslu, které zaměstnává – přímo nebo formou dodavatelských vazeb – statisíce lidí. Bohužel se tak stalo v době našeho předsednictví v Radě Evropy.

Je to další příklad, jak tato vláda není schopna hájit zájmy České republiky na mezinárodním poli. Nařízení bylo přijato v prakticky totožném znění, jak jej komisař Timmermans předložil. Kroky, které tak budou učiněny, mohou naší ekonomice způsobit nenahraditelné škody. A některé kroky nás mohou poškodit nenávratně.

Do poslední chvíle jsem se na jednání snažila – když už členské státy EU a většina europarlamentu zákaz podporuje – aby dostaly státy nejvíc postižené, tedy i ČR , konkrétní finanční prostředky na pomoc při řešení tohoto útlumu. Bohužel, nakonec ani toto nebylo přijato.

Plyne z toho tedy jediné: EU rozhodla – Česká republiko, dělej, jak umíš a poraď si sama.



Zmínila jste také, že všude je DPH na potraviny nižší než v ČR. Poukázala jste například na Německo, Maďarsko, Rakousko, Polsko... Jak si to vysvětlit? Kdo je za to zodpovědný?

Odpovědnost mají vlády těchto zemí. Ti, kdo mají odpovědnost tyto věci připravovat a rozhodovat. A vysvětlení je jednoduché. Jsou vlády, které pracují pro své občany. A pak jsou ty druhé, kam patří bohužel i ta naše vláda současná. A doufejme, že dočasná…



Poslanecká sněmovna schválila minulý týden v prvním čtení státní rozpočet na rok 2023 se schodkem 295 miliard Kč. Premiér Petr Fiala tento schodek obhajoval tím, že jde o „válečný“ rozpočet. Váš komentář...

Pokud jej premiér považuje za „válečný“, tak ať něco pro uklidnění situace udělá. Posíláním zbraní a munice na Ukrajinu situaci nevyřeší. Je to od něho mediální zkratka, která neodpovídá skutečnosti. Není možné, aby na vrub občanů byly připisovány další a další náklady. Výdaje za opožděné zastropování cen energii by měli zaplatit členové této vlády, kteří nekonali, když měli!

