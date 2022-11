„Tak tam nechoďte.“ Poslankyně ANO se pustila do pirátských „hadrníků“

reklama

Anketa Co vy a kandidatura Andreje Babiše? Budu ho určitě volit v obou kolech 81% Zvážím, že ho podpořím ve 2. kole 8% Nebudu ho volit 11% hlasovalo: 21762 lidí

Kladení věnců není moje oblíbená disciplína

„Ochotně přiznávám, že kladení věnců není moje oblíbená disciplína a smysl svého politického angažmá vidím v jiných činnostech. Příště si určitě mohu vzít lepší kalhoty, ale úsměv bych v ten den neopouštěl. 28. říjen by neměla být tryzna, ale radostná oslava narozenin republiky... Jen v Jablonci to máme s těmi pomníky složitější. Hledání významu svátku pro nás a naši dobu považuji za důležitější než generickou pietu,“ vysvětlil na Facebooku své počínání Jakub Chuchlík.

„Když to není vaše oblíbená disciplína, tak tam raději nechoďte. Šlo o pietní akt a ten o něčem je. Jak by to vypadalo, kdyby se smáli i vojáci, kteří tam stáli? Jsou to podle vás narozeniny, tedy vlastně ‚párty‘. Tak jste to myslel v komentáři? Asi už jsem starší ročník, který má nějak nastavenou úctu a pokoru,“ zareagovala poslankyně.

Reakce toto chování vzbudilo různé. Část diskutujících ho odsoudila. „Oni si myslí, že jsou vtipní, a vy na ně takhle. Vůbec nevědí, co je slušnost a dobré chování. Děs běs. Burani. Tlemí se jak dementi. To aby se člověk za takové zastupitele styděl.“

Vždyť je to stejně celé šaškárna v jakémkoliv městě, v jakémkoliv čase

Někdo je však obhajoval: „Nezlobte se, ale tohle je prostě trošičku zbytečná manipulace jen proto, že je někdo jiný, nebo respektive spíše proto, že je váš politický protivník. Z fotky, kde se netváří ‚patřičně zachmuřeně‘, hned udělat tohle? A džíny? No a co? Vždyť je to stejně celé šaškárna v jakémkoliv městě, v jakémkoliv čase. Každej ten ‚pietní akt‘ je z podstaty směšnej a upřímně to myslí málokdo. Už ten termín ‚pietní akt‘ zní jako z 19. století. Spíš je to taková povinná šaškárna každej rok, hlavně aby byly fotečky. A platí pro to přesně, co zpíval Karel Kryl, že ‚jednou za čas se páni ustrnou a přijdou poklečet. Je to trapas, když s pózou mistrnou zkoušejí zabrečet.‘ Také bych mohl vzdychat nad tím, jak se liberecká politická reprezentace přijde společně nafotit k muzeu k tatíčkovi každej rok (taky se u toho gebí hrozně). Spíš je mi to ale jedno a nikdy by mě jako obyčejnýho člověka nenapadlo se jakékoliv takovéhle akce zúčastnit. Dělá se to totiž jen pro ty fotky,“ napsal jeden z diskutujících ze sousedního Liberce.

Jiná diskutující za tím zase viděla jiné motivy: „Ano. Zastupitel nedodržel určitý dress code. Ano, není vhodné, že se oba výrazně smějí. Bohužel ale musím říct, že váš příspěvek není nejdůstojnější. Působí jako dětská odveta za to, že nejste v koalici. Škoda. Myslím, že se každý den odehrávají větší dramata. Kdyby vám šlo o důstojnost, přijdete za mladším kolegou a soukromě mu řeknete, že jeho chování nebylo vhodné. Životní zkušenosti vedou člověka k nadhledu,“ domnívala se Liberečanka komentující dění v sousedním Jablonci.

Fotogalerie: - ,,Prezident” Babiš v Ústeckém kraji

Pastuchová však odmítá, že by to byla odveta za to, že ANO není v Jablonci v koalici. „O tohle mi vůbec nešlo. Samozřejmě že mi tam dal pan Kordač z ODS fotku bývalého primátora za ANO pana Kroupy, jak přebírá primátorský řetěz v rozhalence a bez kravaty. Já toto obecně jako žena neuznávám. Přišlo mi to neuctivé a řeklo mi to i více lidí. Musí si na toto jako politik dávat pozor. Vůbec to nesouviselo s tím, že jsou v koalici a my v opozici. To můžu kritizovat jejich práci. Tady ale jde o to, jak se postavili k tomu pietnímu aktu,“ uvedla poslankyně.

ODS poprvé prohrála, ale stejně má primátora

Je faktem, že podzimní komunální volby v Jablonci vyhrálo hnutí ANO. Jablonec je bašta ODS a poprvé od roku 1994 se stalo, že neskončili první, ale až druzí. Těsně po volbách byl lídr ODS Miloš Vele zklamaný. „Vnímám to jako prohru, protože jsme v Jablonci vždy vyhrávali, a tentokrát se to nepovedlo,“ prozradil MF Dnes s tím, že komunální volby pravděpodobně ovlivnila celostátní politika. Občanská demokratická strana získala pět mandátů, čímž si pohoršila o tři. Vítězné ANO jich získalo devět. Lídr vítězů David Mánek se už poohlížel po primátorském postu. „Určitě jsme věřili ve vítězství. Na druhou stranu jsme ale neodhadovali, že vyhrajeme s až takovým náskokem. Porazit po tolika letech ODS se však nikomu doposud nepodařilo, a tak jsme mile překvapeni,“ konstatoval po volbách.

Radost ho však časem přešla a nakonec se smál Miloš Vele, který je novým jabloneckým primátorem. ODS se podařilo domluvit na koalici s dalšími třemi subjekty (Piráti, Starostové, Společně pro Jablonec). Většinu mají ovšem jen velmi těsnou, šestnáct z třiceti mandátů. Hnutí ANO skončilo jako vítěz voleb v opozici. Před čtyřmi lety ovšem zase stejně dopadlo vítězné ODS (i když těsně) a primátorem se stal představitel hnutí ANO Milan Kroupa. Tehdejší koalice měla sedmnáct hlasů. Vydržela necelý rok. Kroupu potopili jeho tehdejší koaliční partneři (Piráti a Společně pro Jablonec) a musel odstoupit. Nicméně ANO se pak tehdy dohodlo na koalici s ODS, která získala post primátora, kterým byl zkušený Jiří Čeřovský, a dosavadní koaliční spojenci ANO šli do opozice.

Nějaký slib či podání ruky tady v Jablonci neplatí

„Oni nám teď říkají, že nám vracejí to, co se stalo před čtyřmi lety. Myslela jsem si, že tím, že jsme pak s ODS tři roky spolupracovali, se to smazalo a že ta spolupráce byla dobrá. Jak je vidět, nezapomněli. To víte, že mě to mrzí. Zrovna za Davidem Mánkem byl vidět kus práce. Mrzí mě, že ji nemůže dál dělat. Ale tak to prostě je, to je politika,“ konstatovala.

„Pan Vele ještě při rozlučkovém večírku zastupitelů k nám přišel a říkal, že bude rád za spolupráci, a teď jde jen o to, kdo bude mít kolik zastupitelů a kdo bude primátor. Byli jsme pak hodně překvapení, když jsme je druhý den vyzvali k jednání a oni to už měli domluvené. Tak to je. Víme pro příště, že nějaký slib či podání ruky tady v Jablonci neplatí,“ postěžovala si. „Jak Piráti a Společně pro Jablonec šili do bývalého vedení a je tam takových sporných bodů, že jsme opravdu zvědaví, jak to ustojí. Co mě štve nejvíce, že slibovali, že nechají stejný počet náměstků, a na prvním zastupitelstvu dali na stůl návrh, ve kterém navyšují počet náměstků o životní prostředí. To jsou další peníze navíc v této době, kdy každý otáčí korunu. Ale chápu, že je jich v té koalici hodně a každý musel dostat něco,“ uzavřela Jana Pastuchová.

Prostě klasická politika. Uvidíme, jak to v Jablonci dopadne tentokrát...

Psali jsme: ČSSD odmítá drastické a asociální návrhy NERV na konsolidaci veřejných financí Kordová Marvanová (STAN): Ani čtyři měsíce po zatýkání nebyl zadán audit v dopravním podniku Biden jako Bush, také je pro něho válka jako válka. Spletl si Irák s Ukrajinou Gregorová (Piráti): Rusko by nemělo být součástí Rady bezpečnosti OSN

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.