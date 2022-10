Zelenského noční výzva Evropě: Pozor na lidi, kteří chtějí rušit sankce

reklama

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přednesl ve čtvrtek a v noci na pátek dva projevy. Nejprve promluvil k premiérům a prezidentům členských zemí EU na zasedání Evropské rady.

A hned v úvodu zdůraznil, že kvůli nové vlně ruských raketových a dronových útoků je třeba znovu projevit solidaritu a dál pomáhat Ukrajině a tím i celému evropskému kontinentu.

„Dochází k nové eskalaci ruského teroru. A to vyžaduje, abychom v reakci na něj podnikli nové kroky - rychlé solidární kroky. Kroky, které ochrání jak Ukrajince, tak všechny Evropany,“ uvedl Zelenskyj.

Ocenil, že se členské země EU odstřihávají od ruského plynu a ropy.

„Současné vedení Ruska již léta pracuje na tom, aby se energetické zdroje změnily ve zbraně. Tento jejich plán naštěstí selhává. Navzdory kritické závislosti některých evropských zemí na ruském plynu, ropě a ropných produktech se Evropské unii podařilo zajistit energetickou nezávislost díky účinnému vedení jak na úrovni EU, tak na úrovni národních vlád. Evropské zásobníky plynu jsou plné, alternativní dodávky na kontinent jsou zavedeny. To je váš absolutní úspěch,“ ocenil práci lídrů členských zemí EU.

Jedním dechem však dodal, že unii i Ukrajinu trápí ještě inflace. I tu přičetl na vrub války rozpoutané Ruskem a vyjádřil naději, že se dříve či později podaří zvládnout i tu.

„Jedná se o vypočítavý tlak Ruska na rodinný rozpočet každé evropské rodiny. Věřím však, že i tuto výzvu lze překonat sociálně spravedlivým řešením,“ poznamenal Zelenskyj.

Konstatoval, že Ukrajina dokázala v posledních měsících války vyprodukovat tolik elektřiny, že ji mohla vyvážet. Jenže ruské raketové a dronové útoky z poslední doby, které cílily i na energetickou infrastrukturu, situaci změnily. Ukrajina teď zápasí s nedostatkem elektřiny pro vlastní občany.

„Rusko také vyvolává novou vlnu migrace Ukrajinců do zemí EU. Cílem ruského teroru proti našim energetickým zařízením je vytvořit Ukrajině na podzim a v zimě co největší problémy s elektřinou a teplem, aby se co nejvíce Ukrajinců přestěhovalo do vašich zemí. Teroristický stát již zhoršil sociální podmínky ve vašich zemích - chce je však ještě zhoršit tím, že vyvolá vlnu přesídlování. Na to je třeba okamžitě reagovat,“ žádal ukrajinský prezident.

Obratem požádal o posílení vzdušné obrany Ukrajiny. Požádal o dodávky systémů protivzdušné obrany, protože čím lépe bude chráněno ukrajinské nebe, tím stabilnější bude celá EU. Tak to vidí Volodymyr Zelenskyj.

Vedle toho by prý Západ měl posílit sankce proti Rusku a vedle toho se zaměřit i na vyvinutí tlaku proti Íránu, který Ruské federaci dodává kamikaze drony.

„Každý, kdo volá po zmírnění sankcí proti Rusku za teror nebo se snaží mechanismus sankcí politicky torpédovat, se nejen snaží, aby ruský teror zůstal nepotrestán, nejenže zrazuje památku obětí teroru, ale také činí celé evropské společenství závislým na nejvíce protievropské mocnosti moderního světa. Věnujte těmto hlasům v Evropě pozornost - jsou proti Evropě,“ zdůrazňoval evropským lídrům Zelenskyj.

Promluvil také o tom, co Rusové chystají na jihu. Podle ukrajinských zdrojů se chystají odpálit hráz přehrady nad Chersonem a zaplavit město.

„Máme informace, že ruští teroristé zaminovali hráz a agregáty vodní elektrárny Kachovka. Jedná se o jedno z velkých energetických zařízení. Přehrada této vodní elektrárny zadržuje asi 18 milionů metrů krychlových vody. Pokud ruští teroristé vyhodí tuto přehradu do povětří, ocitne se v zóně rychlého zaplavení více než 80 sídel, včetně Chersonu. Postiženy mohou být stovky až statisíce lidí,“ varoval Zelenskyj.

O možném ruském úderu na hráz Kachovky informoval také americký Institut pro studium války.

„Zásobování vodou velké části jihu Ukrajiny může být zničeno. Tento ruský teroristický útok může způsobit, že Záporožská jaderná elektrárna zůstane bez vody na chlazení - voda pro ZNPP se odebírá z Kachovské nádrže. Zcela zničen bude i provoz kanálu, který byl vybudován pro zásobování Krymu vodou a o který se Moskva pravidelně údajně ,stará'. To je skutečný postoj Ruska k našemu ukrajinskému Krymu. A vůbec, ničivé ekologické, humanitární a člověkem způsobené následky tohoto jediného ruského teroristického útoku se mohou stát takovými, že budou označeny za historickou katastrofu,“ pokračoval Zelenskyj.

„Podle našich informací má Rusko již vše připraveno k provedení tohoto teroristického útoku. Ukrajinští pracovníci byli ze stanice Kachovka vyhozeni - zůstávají tam pouze ruští občané. Ti mají stanici plně pod kontrolou. Je třeba jednat okamžitě, aby Rusko nemělo možnost tuto katastrofu realizovat. ... Rusko tak činí s cílem zorganizovat další operaci pod falešnou vlajkou - provést teroristický útok a obvinit z něj Ukrajinu. My však víme, jaká je pravda. Víme, že toto území ovládají okupanti a čeho již byli schopni. Oni sami se nezastaví před ničím. Ale my je můžeme zastavit. Můžeme zastavit nástup katastrofických následků. Můžeme, a proto musíme!“ uzavřel toto téma ukrajinský prezident.

Jen pokud se podaří uchránit přehradu Kachovka a na ni navázanou elektrárnu, Ukrajina bude moci dříve či později stabilizovat svou energetickou síť a bude se moci soustředit na obnovu infrastruktury zničené ruskými agresory. I tady Zelenskyj požádal evropské lídry o pomoc, neboť má za to, že by obnova Ukrajiny měla proběhnout co nejrychleji.

„Máme již představu o potřebných finančních prostředcích. Jedná se o 3 a půl miliardy eur v letošním roce a asi 14 miliard eur v roce příštím. A zatím jsme z těchto fondů dostali nulu. A ty jsou životně důležité. Stejně jako další transakce makrofinanční pomoci pro Ukrajinu jsou životně důležité. Děkujeme za prostředky, které již byly přiděleny, ale o zbývajících 6 miliardách z tohoto balíčku - které jsou letos kriticky potřebné - ještě nebylo rozhodnuto. A je ve vašich silách dosáhnout zásadní dohody o poskytnutí této pomoci našemu státu již dnes,“ pravil Zelenskyj.

A tak, jako v každém svém projevu, se i s evropskými lídry rozloučil zvoláním sláva Ukrajině.

„Teror musí prohrát. Ukrajina a celá Evropa musí zvítězit. Děkuji vám za pozornost! Děkuji vám za vaši podporu! Těším se na rychlá a účinná rozhodnutí evropského společenství. Sláva Ukrajině!“

Ve svém druhém projevu promluvil Zelenskyj ke svým spoluobčanům. Popsal jim, co všechno řekl evropským lídrům a všechny ujistil, že dělá vše pro to, aby bylo nebe Ukrajiny chráněno. „A přijde den, kdy oznámíme, že ukrajinské nebe se stalo zcela chráněným před ruskými raketami, íránskými drony a jakýmikoli jinými nositeli zla,“ pravil Zelenskyj.

Rusové útočí na energetickou infrastrukturu Ukrajiny, ale toto počínání podle Zelenského mobilizuje svobodný svět k poskytování další pomoci Ukrajině. Své spoluobčany také ujistil, že za toto své počínání ruští teroristé stanou před mezinárodním tribunálem.

Popsal také, jakou teroristickou akci Rusové chystají podle ukrajinských zdrojů s přehradou Kachovka.

„Samozřejmě chápeme, že okupantům je jedno, co se stane s územím Ukrajiny. Tímto teroristickým útokem mohou mimo jiné zničit i možnost zásobování Krymu vodou z řeky Dněpr. V případě zničení přehrady MVE Kachovka Severokrymský kanál jednoduše zanikne. A pokud Rusko připravuje takový teroristický útok, pokud o takovém scénáři vážně uvažuje, znamená to, že teroristé si jasně uvědomují, že nebudou schopni udržet nejen Cherson, ale ani celý jih naší země včetně Krymu,“ pravil Zelenskyj.

„Nyní musíme všichni společně - všichni Evropané, všichni světoví lídři, všechny mezinárodní organizace - dát teroristickému státu jasně najevo, že takový teroristický útok na Kachovskou MVE bude znamenat úplně totéž jako použití zbraní hromadného ničení. Důsledky pro Rusko by měly být odpovídající. Svět musí reagovat preventivně. To je nyní klíčové. Princip preventivní reakce na bezpečnostní hrozby by se měl konečně stát jedním ze základních principů mezinárodní politiky,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Konstatoval, že na stranu Ukrajiny se postavilo také Švýcarsko, které posílá Ukrajině humanitární pomoc, vedle toho zmrazilo ruská aktiva ve výši 6,5 miliardy dolarů. Zelenskyj za to Švýcarsku poděkoval.

Pár slov věnoval i situaci na frontě. Ta je podle Zelenského složitá. Zejména na Donbasu.

„Situace na frontě zůstává složitá. Zejména v Donbasu - stejný směr Bachmut - a na některých směrech na jihu. My si však stojíme za svým. Bráníme svou zemi. Postupně se přesouváme a vytlačujeme nepřítele. A rozhodně zajistíme Ukrajině vítězství,“ zdůraznil prezident s tím, že teroristé vždy nakonec prohrají.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

